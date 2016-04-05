







Екскомандир роти батальйону Айдар нагадав, що, за даними ГУР, на території України перебувають 420 тисяч окупантів, але це воюючий контингент і найближчий тил, тоді як в України безпосередньо на фронті 420 тисяч військових ніколи не було.





«На мою думку, одна з наших задач на 2024 рік — хоча б нарешті вийти на паритет. Не говорю вже про те, наскільки би змінилася ситуація, якби ми могли створити чисельну перевагу. На жаль, при всіх військових хитрощах, технологіях, є деякі речі, які не компенсуються нічим, крім просто кількості особового складу», — сказав він.



За словами Дикого, « за найскромнішими підрахунками», у першому півріччі 2024 року Україні потрібно «хоча би пів мільйона людей мобілізувати і мати ще десь до мільйона мобілізаційний ресурс, не віртуальний, а реальний , ті, хто стоїть на обліку і знає, куди саме поїде, коли прийде його черга тощо».



Екскомандир роти батальйону Айдар додав. що не вважає це завдання нереальним при 30-мільйонному населенні, яке зараз проживає в Україні.





