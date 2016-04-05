RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 57055706570757085709>
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Мало відкрити краник потрібні людські резерви які вміють користуватись тим що тече з краника.


тобто США хотіли нам дати сотні тисяч вундервафель, але виявилось що мільйон силовиків та воєнних замало на таку кількість, треба призвати ще в три рази більше. Тому дали аж 100+ танків.
Може навпаки людських резервів невистачає бо шкіряними торпедами заміняють одиниці цінної техніки.
Але вам з Манітобщини відніше
Letusrock
 
Повідомлень: 999
З нами з: 03.05.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:49

У країн на східному фланзі НАТО є всього три роки для підготовки до нападу Росії. Про це у суботу, 2 грудня, пише NV з посиланням на главу Бюро національної безпеки Польщі Яцека Северу.
Він зауважив, що ймовірною таку ситуацію вважають і в Німеччині і в США. Проте їхні фахівці зауважують, що це може статися за п'ять чи дев'ять років. На думку військових експертів, цього терміну буде достатньо Москві аби підготувати наступ.
Севера ж вважає, що напад з боку РФ може статися швидше. За його словами, російська військова промисловість працює в три зміни і може відновити свій потенціал в найближчі три роки.
Letusrock
 
Повідомлень: 999
З нами з: 03.05.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:51





Екскомандир роти батальйону Айдар нагадав, що, за даними ГУР, на території України перебувають 420 тисяч окупантів, але це воюючий контингент і найближчий тил, тоді як в України безпосередньо на фронті 420 тисяч військових ніколи не було.


«На мою думку, одна з наших задач на 2024 рік — хоча б нарешті вийти на паритет. Не говорю вже про те, наскільки би змінилася ситуація, якби ми могли створити чисельну перевагу. На жаль, при всіх військових хитрощах, технологіях, є деякі речі, які не компенсуються нічим, крім просто кількості особового складу», — сказав він.

За словами Дикого, «за найскромнішими підрахунками», у першому півріччі 2024 року Україні потрібно «хоча би пів мільйона людей мобілізувати і мати ще десь до мільйона мобілізаційний ресурс, не віртуальний, а реальний, ті, хто стоїть на обліку і знає, куди саме поїде, коли прийде його черга тощо».

Екскомандир роти батальйону Айдар додав. що не вважає це завдання нереальним при 30-мільйонному населенні, яке зараз проживає в Україні.


Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1519
З нами з: 24.08.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Интересная тема про оплату налогов нашими беженцами в странах Европы. Теперь уже в Чехии, как ранее и в Польше, наши беженцы заплатили налогов больше, чем помощь Чехии Украине. Вопрос налогов это не сознательность граждан, это невозможность обойти законодательство. Нужны непопулярные реформы во всех сферах, но, к сожалению, не в этой жизни.
hume
 
Повідомлень: 9248
З нами з: 27.12.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1855 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 12:05

  Bobua написав:




Екскомандир роти батальйону Айдар нагадав, що, за даними ГУР, на території України перебувають 420 тисяч окупантів, але це воюючий контингент і найближчий тил, тоді як в України безпосередньо на фронті 420 тисяч військових ніколи не було.


«На мою думку, одна з наших задач на 2024 рік — хоча б нарешті вийти на паритет. Не говорю вже про те, наскільки би змінилася ситуація, якби ми могли створити чисельну перевагу. На жаль, при всіх військових хитрощах, технологіях, є деякі речі, які не компенсуються нічим, крім просто кількості особового складу», — сказав він.

За словами Дикого, «за найскромнішими підрахунками», у першому півріччі 2024 року Україні потрібно «хоча би пів мільйона людей мобілізувати і мати ще десь до мільйона мобілізаційний ресурс, не віртуальний, а реальний, ті, хто стоїть на обліку і знає, куди саме поїде, коли прийде його черга тощо».

Екскомандир роти батальйону Айдар додав. що не вважає це завдання нереальним при 30-мільйонному населенні, яке зараз проживає в Україні.



було 42 млн 10 років тому, мінус Крим-Донбас, мінус ковідонадлишкові, мінус біженці, щось в командира глючить китайський калькулятор, 30 млн це фантастика.
Наявних бюджетників-силовиків-пенсіонерів при 42 млн не вдавалося забезпечити апетити в мирний час. А тут йому ще подавай півмільона на гору. Можна, але тоді будуть бобуа на мінзарі і підножному кормі. Але план клікбейтний.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33333
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 12:07

  Letusrock написав:
У країн на східному фланзі НАТО є всього три роки для підготовки до нападу Росії. Про це у суботу, 2 грудня, пише NV з посиланням на главу Бюро національної безпеки Польщі Яцека Северу.
Він зауважив, що ймовірною таку ситуацію вважають і в Німеччині і в США. Проте їхні фахівці зауважують, що це може статися за п'ять чи дев'ять років. На думку військових експертів, цього терміну буде достатньо Москві аби підготувати наступ.
Севера ж вважає, що напад з боку РФ може статися швидше. За його словами, російська військова промисловість працює в три зміни і може відновити свій потенціал в найближчі три роки.

Який висновок? Ще три роки активних БД, поки партнері підготовляться? А потім що?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33333
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:І як керівник має забезпечити прибуття підлеглого у тцк, найняти 2-х амбалів щоб його скрутили і доставили?

залишається тільки ще якимось законопроектом узаконити відстріл "ухилянтів" прямо на вулицях. От йде pesikot по вулиці, тільки сплативши "купу податків", а з бусика автоматна черга і нема ухилянта)) Бо ж на рукаві немав наклеєну зірку давида, пардон ксерокопію відмітки ТЦК

В нас правова держава. Все виключно за законом. Не фантазуйте.
Denik
 
Повідомлень: 2716
З нами з: 23.02.09
Подякував: 577 раз.
Подякували: 1072 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 12:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Наявних бюджетників-силовиків-пенсіонерів при 42 млн не вдавалося забезпечити апетити в мирний час. А тут йому ще подавай півмільона на гору.

завезуть на заміну півмільйона палестинців, головне ж не люди а території
Letusrock
 
Повідомлень: 999
З нами з: 03.05.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:В нас правова держава. Все виключно за законом. Не фантазуйте.

щиро сподіваюсь що це був сарказм
Letusrock
 
Повідомлень: 999
З нами з: 03.05.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 12:25

  Zebra написав:
  adeges написав:Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?

Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .

А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.

А може і не буде повторення минулого року. Пуйло промацав ситуацію, захід такі виявився імпотентним. "Санкції" до сраці, людей щоб в Україні захоплені теріторії тримати достатньо, вся расія в оргазмі від його дій, ВПК "демократчних країн" невзмозі перегнати навіть санкційні Іран та північну Корею. Все, можливо в думкав вже нові горизонти - Балтія, років через п'ять. Там і ракети знадобляться. Можна навіть своїми руками не нападати, а як би Білорусь образили і ті відповіли, а "нас там нет". Білорусь не ядерна країна, тому отвєтка від НАТО повинна бути по старому - танками піхотою, гарматами, людським ресурсом... У разі хуйлостану ніякий самий фантастичний варіант не можна відкидати.
d44
 
Повідомлень: 189
З нами з: 07.03.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 57055706570757085709>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Letusrock, vitaliiangel і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 139071
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 524679
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5457)
03.12.2023 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.