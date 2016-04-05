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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 03 гру, 2023 11:41
Ukrainian написав:
Мало відкрити краник потрібні людські резерви які вміють користуватись тим що тече з краника.
тобто США хотіли нам дати сотні тисяч вундервафель, але виявилось що мільйон силовиків та воєнних замало на таку кількість, треба призвати ще в три рази більше. Тому дали аж 100+ танків.
Може навпаки людських резервів невистачає бо шкіряними торпедами заміняють одиниці цінної техніки.
Але вам з Манітобщини відніше
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Letusrock
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Додано: Нед 03 гру, 2023 11:49
У країн на східному фланзі НАТО є всього три роки для підготовки до нападу Росії. Про це у суботу, 2 грудня, пише NV з посиланням на главу Бюро національної безпеки Польщі Яцека Северу.
Він зауважив, що ймовірною таку ситуацію вважають і в Німеччині і в США. Проте їхні фахівці зауважують, що це може статися за п'ять чи дев'ять років. На думку військових експертів, цього терміну буде достатньо Москві аби підготувати наступ.
Севера ж вважає, що напад з боку РФ може статися швидше. За його словами, російська військова промисловість працює в три зміни і може відновити свій потенціал в найближчі три роки.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 11:51
Екскомандир роти батальйону Айдар нагадав, що, за даними ГУР, на території України перебувають 420 тисяч окупантів, але це воюючий контингент і найближчий тил, тоді як в України безпосередньо на фронті 420 тисяч військових ніколи не було.
«На мою думку, одна з наших задач на 2024 рік — хоча б нарешті вийти на паритет. Не говорю вже про те, наскільки би змінилася ситуація, якби ми могли створити чисельну перевагу. На жаль, при всіх військових хитрощах, технологіях, є деякі речі, які не компенсуються нічим, крім просто кількості особового складу», — сказав він.
За словами Дикого, «за найскромнішими підрахунками», у першому півріччі 2024 року Україні потрібно «хоча би пів мільйона людей мобілізувати і мати ще десь до мільйона мобілізаційний ресурс, не віртуальний, а реальний, ті, хто стоїть на обліку і знає, куди саме поїде, коли прийде його черга тощо».
Екскомандир роти батальйону Айдар додав. що не вважає це завдання нереальним при 30-мільйонному населенні, яке зараз проживає в Україні.
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Bobua
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Додано: Нед 03 гру, 2023 11:58
Интересная тема про оплату налогов нашими беженцами в странах Европы. Теперь уже в Чехии, как ранее и в Польше, наши беженцы заплатили налогов больше, чем помощь Чехии Украине. Вопрос налогов это не сознательность граждан, это невозможность обойти законодательство. Нужны непопулярные реформы во всех сферах, но, к сожалению, не в этой жизни.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:05
Bobua написав:
Екскомандир роти батальйону Айдар нагадав, що, за даними ГУР, на території України перебувають 420 тисяч окупантів, але це воюючий контингент і найближчий тил, тоді як в України безпосередньо на фронті 420 тисяч військових ніколи не було.
«На мою думку, одна з наших задач на 2024 рік — хоча б нарешті вийти на паритет. Не говорю вже про те, наскільки би змінилася ситуація, якби ми могли створити чисельну перевагу. На жаль, при всіх військових хитрощах, технологіях, є деякі речі, які не компенсуються нічим, крім просто кількості особового складу», — сказав він.
За словами Дикого, «за найскромнішими підрахунками», у першому півріччі 2024 року Україні потрібно «хоча би пів мільйона людей мобілізувати і мати ще десь до мільйона мобілізаційний ресурс, не віртуальний, а реальний, ті, хто стоїть на обліку і знає, куди саме поїде, коли прийде його черга тощо».
Екскомандир роти батальйону Айдар додав. що не вважає це завдання нереальним при 30-мільйонному населенні, яке зараз проживає в Україні.
було 42 млн 10 років тому, мінус Крим-Донбас, мінус ковідонадлишкові, мінус біженці, щось в командира глючить китайський калькулятор, 30 млн це фантастика.
Наявних бюджетників-силовиків-пенсіонерів при 42 млн не вдавалося забезпечити апетити в мирний час. А тут йому ще подавай півмільона на гору. Можна, але тоді будуть бобуа на мінзарі і підножному кормі. Але план клікбейтний.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:07
Letusrock написав:
У країн на східному фланзі НАТО є всього три роки для підготовки до нападу Росії. Про це у суботу, 2 грудня, пише NV з посиланням на главу Бюро національної безпеки Польщі Яцека Северу.
Він зауважив, що ймовірною таку ситуацію вважають і в Німеччині і в США. Проте їхні фахівці зауважують, що це може статися за п'ять чи дев'ять років. На думку військових експертів, цього терміну буде достатньо Москві аби підготувати наступ.
Севера ж вважає, що напад з боку РФ може статися швидше. За його словами, російська військова промисловість працює в три зміни і може відновити свій потенціал в найближчі три роки.
Який висновок? Ще три роки активних БД, поки партнері підготовляться? А потім що?
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:13
Letusrock написав:
І як керівник має забезпечити прибуття підлеглого у тцк, найняти 2-х амбалів щоб його скрутили і доставили?
залишається тільки ще якимось законопроектом узаконити відстріл "ухилянтів" прямо на вулицях. От йде pesikot по вулиці, тільки сплативши "купу податків", а з бусика автоматна черга і нема ухилянта)) Бо ж на рукаві немав наклеєну зірку давида, пардон ксерокопію відмітки ТЦК
В нас правова держава. Все виключно за законом. Не фантазуйте.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:14
flyman написав:
Наявних бюджетників-силовиків-пенсіонерів при 42 млн не вдавалося забезпечити апетити в мирний час. А тут йому ще подавай півмільона на гору.
завезуть на заміну півмільйона палестинців, головне ж не люди а території
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Letusrock
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:15
Denik написав:
В нас правова держава. Все виключно за законом. Не фантазуйте.
щиро сподіваюсь що це був сарказм
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:25
Zebra написав: adeges написав:
Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?
Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .
А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.
А може і не буде повторення минулого року. Пуйло промацав ситуацію, захід такі виявився імпотентним. "Санкції" до сраці, людей щоб в Україні захоплені теріторії тримати достатньо, вся расія в оргазмі від його дій, ВПК "демократчних країн" невзмозі перегнати навіть санкційні Іран та північну Корею. Все, можливо в думкав вже нові горизонти - Балтія, років через п'ять. Там і ракети знадобляться. Можна навіть своїми руками не нападати, а як би Білорусь образили і ті відповіли, а "нас там нет". Білорусь не ядерна країна, тому отвєтка від НАТО повинна бути по старому - танками піхотою, гарматами, людським ресурсом... У разі хуйлостану ніякий самий фантастичний варіант не можна відкидати.
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