





«Кричуще питання». Проблеми з мобілізацією зараз більші, ніж проблеми зі снарядами — Костенко



25 листопада, 12:30



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В Україні спостерігаються проблеми з мобілізацією (Фото:Генштаб ЗСУ)



Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.



Про це він сказав в інтерв'ю Радіо NV.



Костенко підтвердив, що влада готує законопроєкт для того, щоб комплексно розв’язати деякі питання мобілізації.



«Ми всі знаємо, що в нас зараз проблема з мобілізацією, можна сказати, провал мобілізації. Після того, як були змінені військкоми, у нас пішов провал мобілізації. Це ситуація, на яку потрібно швидко впливати. Бо якщо ми не вплинемо і нічого не змінимо, у нас будуть дуже великі проблеми», — каже Костенко.



«Зараз, мабуть, проблеми з мобілізацією більші, ніж проблеми зі снарядами. Тому зараз на це потрібно впливати, щось робити», — додає нардеп.



За його словами, ухвалення законодавства, що вирішило б ці проблеми — справа політичного керівництва, а не військових.





« Це непопулярні рішення, але ми у війні. І зараз потрібно вже зрозуміти, що ми переможемо лише ухвалюючи непопулярні рішення. Тому що лише популярними рішеннями війни не виграються. Це факт. І якщо хтось має делеговану владу, має ці рішення приймати зараз, бо завтра може бути пізно», — переконаний нардеп.



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Водночас він додає, що цей законопроєкт ще не зареєстрований і перебуває у робочій групі.



Костенко зазначає, що правила мобілізації мають бути чіткими і стосуватися всіх.



«Я вважаю, що мобілізація — це те кричуще питання, яке ми маємо зараз вирішити. Не те, що призвати людей, а встановити чіткі правила, щоб люди знали: от тут я потрапляю, от тут — ні, от тут я можу демобілізуватись, от тут я буду служити далі. Ті, хто на фронті, наприклад, 100 днів пробули в бойовому розпорядженні, мають право на три місяці відпочинку. А ті, хто весь час на Закарпатті десь, мають служити більше. Ось такі чіткі правила ми маємо встановити. Насамперед справедливі. Для того, щоб кожен розумів, куди він йде служити. І якщо він йде, які це обов’язки за ним тягне», — каже Костенко.



Редактор: Софія Лазарова



Теги: Мобілізація Служба безпеки України (СБУ) Війна Росії проти Україні Мобілізація в україні Роман Костенко Загальна мобілізація

