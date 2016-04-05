adeges написав:Зима прийшла. Чому нема таких обстрілів, як минулого року?
Бо там мабуть взяли в руки калькулятор. З 5 ракет що коштують разом 6-12 млн доларів в трансформатор влучає лише одна. К зараз їм розвідка доповідає що ПВО понатикано і на один трансформатор треба 10 ракет. До того ж, атаки на цивільну інфраструктуру нагадують усьому населенню, що йде війна і хто ворог .
А тепер подивіться, що коїться, атак ракет нема, і наші політики вже активно зайняті виборами, розхитуючи суспільство на електоральні полюси.
А може і не буде повторення минулого року. Пуйло промацав ситуацію, захід такі виявився імпотентним. "Санкції" до сраці, людей щоб в Україні захоплені теріторії тримати достатньо, вся расія в оргазмі від його дій, ВПК "демократчних країн" невзмозі перегнати навіть санкційні Іран та північну Корею. Все, можливо в думкав вже нові горизонти - Балтія, років через п'ять. Там і ракети знадобляться. Можна навіть своїми руками не нападати, а як би Білорусь образили і ті відповіли, а "нас там нет". Білорусь не ядерна країна, тому отвєтка від НАТО повинна бути по старому - танками піхотою, гарматами, людським ресурсом... У разі хуйлостану ніякий самий фантастичний варіант не можна відкидати.
«Кричуще питання». Проблеми з мобілізацією зараз більші, ніж проблеми зі снарядами — Костенко
25 листопада, 12:30
2137
Поділитися:
￼
В Україні спостерігаються проблеми з мобілізацією (Фото:Генштаб ЗСУ)
Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Про це він сказав в інтерв'ю Радіо NV.
Костенко підтвердив, що влада готує законопроєкт для того, щоб комплексно розв’язати деякі питання мобілізації.
«Ми всі знаємо, що в нас зараз проблема з мобілізацією, можна сказати, провал мобілізації. Після того, як були змінені військкоми, у нас пішов провал мобілізації. Це ситуація, на яку потрібно швидко впливати. Бо якщо ми не вплинемо і нічого не змінимо, у нас будуть дуже великі проблеми», — каже Костенко.
«Зараз, мабуть, проблеми з мобілізацією більші, ніж проблеми зі снарядами. Тому зараз на це потрібно впливати, щось робити», — додає нардеп.
За його словами, ухвалення законодавства, що вирішило б ці проблеми — справа політичного керівництва, а не військових.
«Це непопулярні рішення, але ми у війні. І зараз потрібно вже зрозуміти, що ми переможемо лише ухвалюючи непопулярні рішення. Тому що лише популярними рішеннями війни не виграються. Це факт. І якщо хтось має делеговану владу, має ці рішення приймати зараз, бо завтра може бути пізно», — переконаний нардеп.
Читайте також: ￼З України від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхали 650 тисяч чоловіків призовного віку — ЗМІ
Водночас він додає, що цей законопроєкт ще не зареєстрований і перебуває у робочій групі.
Костенко зазначає, що правила мобілізації мають бути чіткими і стосуватися всіх.
«Я вважаю, що мобілізація — це те кричуще питання, яке ми маємо зараз вирішити. Не те, що призвати людей, а встановити чіткі правила, щоб люди знали: от тут я потрапляю, от тут — ні, от тут я можу демобілізуватись, от тут я буду служити далі. Ті, хто на фронті, наприклад, 100 днів пробули в бойовому розпорядженні, мають право на три місяці відпочинку. А ті, хто весь час на Закарпатті десь, мають служити більше. Ось такі чіткі правила ми маємо встановити. Насамперед справедливі. Для того, щоб кожен розумів, куди він йде служити. І якщо він йде, які це обов’язки за ним тягне», — каже Костенко.
Редактор: Софія Лазарова
Теги: Мобілізація Служба безпеки України (СБУ) Війна Росії проти Україні Мобілізація в україні Роман Костенко Загальна мобілізація
«Кричуще питання». Проблеми з мобілізацією зараз більші, ніж проблеми зі снарядами — Костенко
25 листопада, 12:30
2137
Поділитися:
￼
В Україні спостерігаються проблеми з мобілізацією (Фото:Генштаб ЗСУ)
Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Про це він сказав в інтерв'ю Радіо NV.
Костенко підтвердив, що влада готує законопроєкт для того, щоб комплексно розв’язати деякі питання мобілізації.
«Ми всі знаємо, що в нас зараз проблема з мобілізацією, можна сказати, провал мобілізації. Після того, як були змінені військкоми, у нас пішов провал мобілізації. Це ситуація, на яку потрібно швидко впливати. Бо якщо ми не вплинемо і нічого не змінимо, у нас будуть дуже великі проблеми», — каже Костенко.
«Зараз, мабуть, проблеми з мобілізацією більші, ніж проблеми зі снарядами. Тому зараз на це потрібно впливати, щось робити», — додає нардеп.
За його словами, ухвалення законодавства, що вирішило б ці проблеми — справа політичного керівництва, а не військових.
«Це непопулярні рішення, але ми у війні. І зараз потрібно вже зрозуміти, що ми переможемо лише ухвалюючи непопулярні рішення. Тому що лише популярними рішеннями війни не виграються. Це факт. І якщо хтось має делеговану владу, має ці рішення приймати зараз, бо завтра може бути пізно», — переконаний нардеп.
Читайте також: ￼З України від початку повномасштабного вторгнення Росії виїхали 650 тисяч чоловіків призовного віку — ЗМІ
Водночас він додає, що цей законопроєкт ще не зареєстрований і перебуває у робочій групі.
Костенко зазначає, що правила мобілізації мають бути чіткими і стосуватися всіх.
«Я вважаю, що мобілізація — це те кричуще питання, яке ми маємо зараз вирішити. Не те, що призвати людей, а встановити чіткі правила, щоб люди знали: от тут я потрапляю, от тут — ні, от тут я можу демобілізуватись, от тут я буду служити далі. Ті, хто на фронті, наприклад, 100 днів пробули в бойовому розпорядженні, мають право на три місяці відпочинку. А ті, хто весь час на Закарпатті десь, мають служити більше. Ось такі чіткі правила ми маємо встановити. Насамперед справедливі. Для того, щоб кожен розумів, куди він йде служити. І якщо він йде, які це обов’язки за ним тягне», — каже Костенко.
Редактор: Софія Лазарова
Теги: Мобілізація Служба безпеки України (СБУ) Війна Росії проти Україні Мобілізація в україні Роман Костенко Загальна мобілізація
Треба додатково розширити штат і добавити фінансування. Хотів процитувати вітальєна (завдання намбер оне), але уже нема цитати.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 03 гру, 2023 12:35, всього редагувалось 2 разів.
hume написав:Интересная тема про оплату налогов нашими беженцами в странах Европы. Теперь уже в Чехии, как ранее и в Польше, наши беженцы заплатили налогов больше, чем помощь Чехии Украине. Вопрос налогов это не сознательность граждан, это невозможность обойти законодательство. Нужны непопулярные реформы во всех сферах, но, к сожалению, не в этой жизни.
Но не следует и забывать фразу Азирова про "корову которую надо меньше кормить и больше доить(для повышения рентабельности и удоев) Не все сферы деятельности настолько рентабельны как истинно "национальные" стоматология и адвокатура. И кредитование по сути отутствует(при текущих ставках). Повышение собираемости налогов приведёт к перекладыванию их на потребителя т.е. росту кое где цен(как на АЗС к примеру с 24.02) Метро и чашечка кофе в "Велюре" от этого не подорожают. А если вашему плиточнику работающему за нал вбить принудиловкой допустим 18% налогов от какого его кэшфлоу в месяц(допустим 100кгрн или 50) то в конце эти 18/9тыс заплатите вы и другие его клиенты.
Ukrainian написав: В України брак танків ? Та хоч тисячу абрамсів через міні поля вони пройдуть Бпм мрап передали скільки запросила Україна. Вони теж через міні поля не пройдуть Літаки , пілотів де брати ? Радари та ппо німці передали більше ніж в них самих. А патріотами лінію фронту закривати дороге буде задоволеня навіть для американців.
брак не тільки танків, брак всього, в т.ч. і мрапів. пілотів - готувати. патріоти могли б вирішити проблему кабів, систем в штатах і в союзників достатньо. мало гаубиць, мало снарядів, мало ракет до хімарсів і самих пускових. все це в штатах є. нема бажання віддавати.
Дуже вдячний за пояснення, бо я проста людина з маленького райцентру і мені не до снаги зрозуміти таких грамотних військових з от такими вітієватими поясненнями, просто мій кум, якому теж 59 років і який теж війсьовий пенсіонер пішов добровольцем на війну, а пояснив це дуже просто - я не міг не піти, бо держаа мені все життя за це платила зарплату, а тепер я маю виконати свій обов'язок перед нею і народом України, це так по простому він пояснив, а у Вас все якось так складно, все пропетляно, що для мене, простого, абсолютно не зрозуміло
Та й мені не зрозуміло а це тому що він спробував розтулмачу а не розтлумачу , а от з Вашим кумом мені все зрозуміло і без розтлумачення.
Добре, розтлумачу: держава платила не аванс, не халяву, а за виконання службових обов'язків. Місяць їх виконав - за місяць отримав сплату. Більше обов'язків виконав - більше сплата. Додатково ще виконував (стрибав парашутом, секретка, бетон, бчергування, небезпечні речовини і т.д.) -- додатково сплата. Ніяких авансів і халяви.
А з контрактом, то й овсім. Все, як на ринку, за контрактом. Скінчилася служба, скінчився контракт або скорочення від держави, то держава тобі помахала ручкою... Зобов'язання закінчені. Залишилася такі ж самі зобов'язання, як і у будь-якого військовозобов'язаного: підприємця, лікаря, безробітного і т.д. І призов на вслужбу визначається ТЦК, а не хатєлками зі стелі василів.
Про мораль та совість професійну треба було вам співати, коли отих професійних всл скорочували тисячами... Типа - йди зі своєю професією гуляй лісом. Безо всяких угрєзєній совісті.
Нові зобов'язання виникають тільки при зміні статусу військовозобов'язаного на військового на вслужбі. Пенсу ще й сплачується пенсія та середня зп, якщо він працював.
Пенсія рання чому була? З вашої доброти! Да фіг. Бо отоді бажаючих служити зовсім не залишилося б... Тобто що льготи, що рання пенсія -- це не більше, ніж сплата за службу. Бо бажаючих служити не було б... І ні з чого було б будувати нову армію у 2014. Реально прийшлося з нуля. А так підвищили сплату, забезпечили краще озброєнням, екіпом, харчування і т.д., підмарафетили - і вуаля нова армія. Створена))
Не треба фантазій, тикніть конкретно - де аванси, де зобов'язання, кому там що повинен? Бо людей багато, хатєлок різних ще більше. Тому є правила (закони...).
Визначте в правилах, що всі повинні бути добровольцями, героями тощо. От тоді це буде обов'язком. А поки героям - додатково слава і повага, сплати, льготи... Пересічним непорушникам - нічого. Нічого додатково. Порушникам - повинно бути покарання.
Ще раз коротко - ви зі стелі вигадуєте якісь додаткові обов'язки та борги. Не треба зі стелі - дайте посилання звідки вони.
Ukrainian написав:Мало відкрити краник потрібні людські резерви які вміють користуватись тим що тече з краника.
тобто США хотіли нам дати сотні тисяч вундервафель, але виявилось що мільйон силовиків та воєнних замало на таку кількість, треба призвати ще в три рази більше. Тому дали аж 100+ танків. Може навпаки людських резервів невистачає бо шкіряними торпедами заміняють одиниці цінної техніки.
Більше дивує, як можна взагалі було лізти у якісь контрнаступи, та щей на наперед підготовлені позиції, та ще й анонсувати напрямок пів року, не маючи переваги, та навіть паритету ні в людях, ні в техніці, вже мовчу про авіацію.
Всего из бюджета громады, на территории которой сейчас идут бои, хотят потратить на эти авто более 10 млн грн.
Кроме того, КП "Бахмутский комбинат коммунальных предприятий" также планирует купить легковой автомобиль за почти 1 млн грн, а именно Opel Combo Life Edition L2 или эквивалент. Это семиместная легковушка.
Деньги сами себя не освоят? И о чём можно дальше говорить? Точно так поступал и Северодонецк и я уверен, что другие города в оккупации