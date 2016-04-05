— Я знаю, що у вас йде збір. Розкажи, будь ласка, детально про збір? Всеволод Кожемяко: Збір ми оголосили для організації лінії оборони. Є певне розуміння. Тому що зараз війна трансформувалася в таку війну роботів дуже сильно. Дуже велике значення, великий вплив мають дрони, безпілотні прилади і боротьба з ними. Це, відповідно, дронова техніка — літаки і коптери, і системи РЕБ — радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Це теж дуже важливо. Також системи спостереження. Тому що для того, щоб в тому числі знизити втрати особового складу, треба максимально автоматизувати певні процеси. Тобто там, де може спостерігати камера або може спостерігати якийсь дрон, вилітати якийсь безпілотний пристрій, то треба цим користуватися. І ворог теж має фактично зараз уже перевагу, тому що масштабуються вони дуже сильно. — Промисловими масштабами, напевно? Всеволод Кожемяко: Вони ж відсталі, але коли вони уже допетрали… От зараз же було в новинах: економіка в них перейшла на військові рейки.



«У нас банно-ресторанні рейки. На військові рейки ми не перейшли». Велика розмова Бахматова з Кожемяко та Жаданом

2 грудня, 08:38







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— А ви робите цю смугу і збір під харківський напрямок, правильно?



Всеволод Кожемяко: Я не можу це казати. Під якийсь напрямок. Не в Києві буде лінія оборони.



— Просто лінія фронту 1600 кілометрів, і скрізь потрібно це робити.



Всеволод Кожемяко: Взагалі-то, так. Це ж те, що ми говорили. Є певні бригади, де є розуміння, що треба робити, щоб втримати. Отак скажімо. І те обладнання, яке ми розробили, яке ми з розробниками спланували, що ми будемо певними шарами щось, якось закривати… Там є презентація.



— Це буде лінія Кожемяка?



Всеволод Кожемяко: Це лінія Хартії.



— Я ж тролю тебе.



Всеволод Кожемяко: А чого не Жадана? Жадан скаже: а чого не Жадана?



— Жадана-Кожемяка-Світоліної. До чого я питаю? До того, що є розпіарена ними лінія Суровікіна, яку вони будували пів року. Наскільки я правильно розумію, ваша історія не фізична. Але хтось будує нашу лінію Суровікіна? Як ти думаєш?



Всеволод Кожемяко: Я думаю, що ні.



— Чому? Чому вони відкопалися на десятки кілометрів вліво-вправо?



Всеволод Кожемяко: Це риторичне питання. Я думаю, тому що є брак відповідальності.



— Це ж про менеджмент?



Всеволод Кожемяко: Дивись, так, є брак відповідальності. Я знаю, що і гроші виділялися нібито військовій адміністрації. І завдання в них було. Чомусь…



— Це профукали?



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Всеволод Кожемяко: Я не знаю. Я не хочу зараз… щоб вас до суду не потягнули.



— Я вже суджуся з першим заступником Київського міського голови Поворозником, якщо що. Тільки що приїхав. Так що я вже тренований. Далі вже мені, хто там? Мер Києва? Ну, вже не цікаво.



Всеволод Кожемяко: Бери вище.



— Ситуація така. От військові - підходять до лінії Суровікіна, бачать, як це зроблено. Повертаються назад, думають: а давайте таке саме зробимо.



Всеволод Кожемяко: Зараз вже я бачу Ставку останню, президент виступив, сказав правильні речі, правильні якісь посили. Треба проконтролювати донизу.



— Це знову про менеджмент?



Всеволод Кожемяко: Та, звісно ж, про нього. Виконання, контроль — зрозуміло. Розумієш, люди асимілювалися, вони навчилися говорити правильні слова. Починається про війну, вони одразу такі обличчя роблять: ми наших героїв підтримуємо, ми пишаємось. І таке… фігня. А потім йдуть додому і займаються своїми брудними справами.



