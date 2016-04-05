RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5706570757085709
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:00

Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Можете ли вы себе представить ситуацию, чтобы завод Тесла, Боинг или БМВ закрылся от нехватки неквалифицированной рабочей силы? Это абсурд. Всегда и во все времена некомпетентности было с избытком, а незанятого профи ещё попробуй найди.

У господина Костенко другая ситуация, получается что профи в всу с избытком. Нужны неучи, не державшие в руках оружие. Тогда точно победим. Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!

меняем слово "народ" на "ухылянт"
Поганенький у нас народ, коварный, как гастрит.
Он нам с телеэкрана лжет, он беспредел творит.
Все деньги, что дает им власть, кладет в карман народ.
На них потом гуляет всласть и ездит на курорт.
При этом думает народ, что все ему должны.
И между прочим, так и ждет, чтоб съехать из страны. (муха привет)
Народ купил в Европе дом, завел секретный счет.
Он вечной жадностью ведом — такой у нас народ.
Все то, что накопила власть и принесла в казну,
Народ пытается украсть и разорить страну.
Народ кроит на новый лад порядки и дела:
он кумовство развел и блат, цензуру, культ бабла.
Но в этот раз, но в этот год, не чувствуя вины,
Совсем зарвался наш народ на выборах страны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 13:26, всього редагувалось 4 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20913
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 3302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:16


— Я знаю, що у вас йде збір. Розкажи, будь ласка, детально про збір?

Всеволод Кожемяко: Збір ми оголосили для організації лінії оборони. Є певне розуміння. Тому що зараз війна трансформувалася в таку війну роботів дуже сильно. Дуже велике значення, великий вплив мають дрони, безпілотні прилади і боротьба з ними. Це, відповідно, дронова техніка — літаки і коптери, і системи РЕБ — радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Це теж дуже важливо. Також системи спостереження. Тому що для того, щоб в тому числі знизити втрати особового складу, треба максимально автоматизувати певні процеси. Тобто там, де може спостерігати камера або може спостерігати якийсь дрон, вилітати якийсь безпілотний пристрій, то треба цим користуватися. І ворог теж має фактично зараз уже перевагу, тому що масштабуються вони дуже сильно.

— Промисловими масштабами, напевно?

Всеволод Кожемяко: Вони ж відсталі, але коли вони уже допетрали… От зараз же було в новинах: економіка в них перейшла на військові рейки.



«У нас банно-ресторанні рейки. На військові рейки ми не перейшли». Велика розмова Бахматова з Кожемяко та Жаданом
2 грудня, 08:38



...

— А ви робите цю смугу і збір під харківський напрямок, правильно?

Всеволод Кожемяко: Я не можу це казати. Під якийсь напрямок. Не в Києві буде лінія оборони.

— Просто лінія фронту 1600 кілометрів, і скрізь потрібно це робити.

Всеволод Кожемяко: Взагалі-то, так. Це ж те, що ми говорили. Є певні бригади, де є розуміння, що треба робити, щоб втримати. Отак скажімо. І те обладнання, яке ми розробили, яке ми з розробниками спланували, що ми будемо певними шарами щось, якось закривати… Там є презентація.

— Це буде лінія Кожемяка?

Всеволод Кожемяко: Це лінія Хартії.

— Я ж тролю тебе.

Всеволод Кожемяко: А чого не Жадана? Жадан скаже: а чого не Жадана?

— Жадана-Кожемяка-Світоліної. До чого я питаю? До того, що є розпіарена ними лінія Суровікіна, яку вони будували пів року. Наскільки я правильно розумію, ваша історія не фізична. Але хтось будує нашу лінію Суровікіна? Як ти думаєш?

Всеволод Кожемяко: Я думаю, що ні.

— Чому? Чому вони відкопалися на десятки кілометрів вліво-вправо?

Всеволод Кожемяко: Це риторичне питання. Я думаю, тому що є брак відповідальності.

— Це ж про менеджмент?

Всеволод Кожемяко: Дивись, так, є брак відповідальності. Я знаю, що і гроші виділялися нібито військовій адміністрації. І завдання в них було. Чомусь

— Це профукали?

Читайте також:
«Ворог досяг чудових результатів». Досить розповідати, що скоро будемо у Криму, краще підготуватися до потужної оборони — генерал Кривонос


Всеволод Кожемяко: Я не знаю. Я не хочу зараз… щоб вас до суду не потягнули.

— Я вже суджуся з першим заступником Київського міського голови Поворозником, якщо що. Тільки що приїхав. Так що я вже тренований. Далі вже мені, хто там? Мер Києва? Ну, вже не цікаво.

Всеволод Кожемяко: Бери вище.

— Ситуація така. От військові - підходять до лінії Суровікіна, бачать, як це зроблено. Повертаються назад, думають: а давайте таке саме зробимо.

Всеволод Кожемяко: Зараз вже я бачу Ставку останню, президент виступив, сказав правильні речі, правильні якісь посили. Треба проконтролювати донизу.

— Це знову про менеджмент?

Всеволод Кожемяко: Та, звісно ж, про нього. Виконання, контроль — зрозуміло. Розумієш, люди асимілювалися, вони навчилися говорити правильні слова. Починається про війну, вони одразу такі обличчя роблять: ми наших героїв підтримуємо, ми пишаємось. І таке… фігня. А потім йдуть додому і займаються своїми брудними справами.

Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1519
З нами з: 24.08.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!


я писав вчора який комплекс мір (весною 2022) міг вирішити проблему мобілізації на роки, але зараз пізно пити Боржомі
Letusrock
 
Повідомлень: 999
З нами з: 03.05.22
Подякував: 12 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:19

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!


я писав вчора який комплекс мір (весною 2022) міг вирішити проблему мобілізації на роки, але зараз пізно пити Боржомі

задним числом все умные, напишите что сегодня делать? пока другого плана кроме ловли ухылянтов я не вижу.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20913
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 3302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:35

  vitaliiangel написав:
Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Можете ли вы себе представить ситуацию, чтобы завод Тесла, Боинг или БМВ закрылся от нехватки неквалифицированной рабочей силы? Это абсурд. Всегда и во все времена некомпетентности было с избытком, а незанятого профи ещё попробуй найди.

У господина Костенко другая ситуация, получается что профи в всу с избытком. Нужны неучи, не державшие в руках оружие. Тогда точно победим. Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!

ote]






Так і є...
Вина -- на ухилянтах.

Якби щомісяця у військо йшло 200тис людей, то на сьогодні в України вже було би 4.2млн людей з досвідом “що робити аби вбити окупантів”. І вбивали би з кожного вікна і куща.

І у випадку прориву окупант.язиків, як у квітні 2022р. -- їх легко би відсікли і винищили упень.

А так -- путлєри бачать, що укр.військо виснажується, а заміни нема.
Це і є причиною, чому війна триває.
То хто ж винен, якщо не ухилянти?
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1519
З нами з: 24.08.10
Подякував: 103 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:37

  Bobua написав:Так і є...
Вина -- на ухилянтах.
Це і є причиною, чому війна триває.
То хто ж винен, якщо не ухилянти?

теорема доказана

  Bobua написав:Якби щомісяця у військо йшло 200тис людей,
а чё не 2млн? и каждый на собственном абрамсе. Я 16 лет работал в бизнесе, и везде был дефицит ресурсов. Где-то постоянно не хватало сырья, в другом месте оборотных средств, в 3м профессиональных кадров (например, со знанием товарной номенклатуры, китайских поставщиков и китайского языка одновременно и желательно с опытом ведения переговоров). Значит приходит такой бизнес консультант Bobua и открывает истину "Вам не хватает ресурсов". "шо серьозно?" Зал аплодирует стоя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 13:45, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20913
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 3302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення

В Украине: 5 штук?)))
Andrey2512
 
Повідомлень: 609
З нами з: 04.04.22
Подякував: 45 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:44

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Так і є...
Вина -- на ухилянтах.
Це і є причиною, чому війна триває.
То хто ж винен, якщо не ухилянти?

теорема доказана

  Bobua написав:Якби щомісяця у військо йшло 200тис людей,
а чё не 2млн? и каждый на собственном абрамсе. Я 16 лет работал в бизнесе, и везде был дефицит ресурсов. Где-то постоянно не хватало сырья, в другом месте оборотных средств, в 3м профессиональных кадров (например, со знанием товарной номенклатуры, китайских поставщиков и китайского языка) и т.л. Значит приходит такой бизнес консультант Bobua и открывает истину "Вам не хватает ресурсов". Зал аплодирует стоя.

Це аксіома. Аксіома не доказується.
Винні ухилянти (крапка)

Пропоную добавити в штатний розпис МО департамент по ухилянтам і призначити його директором Бобуа, а хотаба заступником.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33333
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:48

flyman в своём бизнесе я бы уволил любого руководителя, который бы сказал что виноваты подчиненные. Он тогда зачем, чтобы помогать искать виноватого?
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20913
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 3302 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5706570757085709
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 139071
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 524679
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 12489
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5457)
03.12.2023 12:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.