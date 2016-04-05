Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Можете ли вы себе представить ситуацию, чтобы завод Тесла, Боинг или БМВ закрылся от нехватки неквалифицированной рабочей силы? Это абсурд. Всегда и во все времена некомпетентности было с избытком, а незанятого профи ещё попробуй найди.
У господина Костенко другая ситуация, получается что профи в всу с избытком. Нужны неучи, не державшие в руках оружие. Тогда точно победим. Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!
меняем слово "народ" на "ухылянт"
Поганенький у нас народ, коварный, как гастрит. Он нам с телеэкрана лжет, он беспредел творит. Все деньги, что дает им власть, кладет в карман народ. На них потом гуляет всласть и ездит на курорт. При этом думает народ, что все ему должны. И между прочим, так и ждет, чтоб съехать из страны. (муха привет) Народ купил в Европе дом, завел секретный счет. Он вечной жадностью ведом — такой у нас народ. Все то, что накопила власть и принесла в казну, Народ пытается украсть и разорить страну. Народ кроит на новый лад порядки и дела: он кумовство развел и блат, цензуру, культ бабла. Но в этот раз, но в этот год, не чувствуя вины, Совсем зарвался наш народ на выборах страны.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 13:26, всього редагувалось 4 разів.
— Я знаю, що у вас йде збір. Розкажи, будь ласка, детально про збір?
Всеволод Кожемяко: Збір ми оголосили для організації лінії оборони. Є певне розуміння. Тому що зараз війна трансформувалася в таку війну роботів дуже сильно. Дуже велике значення, великий вплив мають дрони, безпілотні прилади і боротьба з ними. Це, відповідно, дронова техніка — літаки і коптери, і системи РЕБ — радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. Це теж дуже важливо. Також системи спостереження. Тому що для того, щоб в тому числі знизити втрати особового складу, треба максимально автоматизувати певні процеси. Тобто там, де може спостерігати камера або може спостерігати якийсь дрон, вилітати якийсь безпілотний пристрій, то треба цим користуватися. І ворог теж має фактично зараз уже перевагу, тому що масштабуються вони дуже сильно.
— Промисловими масштабами, напевно?
Всеволод Кожемяко: Вони ж відсталі, але коли вони уже допетрали… От зараз же було в новинах: економіка в них перейшла на військові рейки.
«У нас банно-ресторанні рейки. На військові рейки ми не перейшли». Велика розмова Бахматова з Кожемяко та Жаданом 2 грудня, 08:38
...
— А ви робите цю смугу і збір під харківський напрямок, правильно?
Всеволод Кожемяко: Я не можу це казати. Під якийсь напрямок. Не в Києві буде лінія оборони.
— Просто лінія фронту 1600 кілометрів, і скрізь потрібно це робити.
Всеволод Кожемяко: Взагалі-то, так. Це ж те, що ми говорили. Є певні бригади, де є розуміння, що треба робити, щоб втримати. Отак скажімо. І те обладнання, яке ми розробили, яке ми з розробниками спланували, що ми будемо певними шарами щось, якось закривати… Там є презентація.
— Це буде лінія Кожемяка?
Всеволод Кожемяко: Це лінія Хартії.
— Я ж тролю тебе.
Всеволод Кожемяко: А чого не Жадана? Жадан скаже: а чого не Жадана?
— Жадана-Кожемяка-Світоліної. До чого я питаю? До того, що є розпіарена ними лінія Суровікіна, яку вони будували пів року. Наскільки я правильно розумію, ваша історія не фізична. Але хтось будує нашу лінію Суровікіна? Як ти думаєш?
Всеволод Кожемяко: Я думаю, що ні.
— Чому? Чому вони відкопалися на десятки кілометрів вліво-вправо?
Всеволод Кожемяко: Це риторичне питання. Я думаю, тому що є брак відповідальності.
— Це ж про менеджмент?
Всеволод Кожемяко: Дивись, так, є брак відповідальності. Я знаю, що і гроші виділялися нібито військовій адміністрації. І завдання в них було. Чомусь…
— Це профукали?
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Всеволод Кожемяко: Я не знаю. Я не хочу зараз… щоб вас до суду не потягнули.
— Я вже суджуся з першим заступником Київського міського голови Поворозником, якщо що. Тільки що приїхав. Так що я вже тренований. Далі вже мені, хто там? Мер Києва? Ну, вже не цікаво.
Всеволод Кожемяко: Бери вище.
— Ситуація така. От військові - підходять до лінії Суровікіна, бачать, як це зроблено. Повертаються назад, думають: а давайте таке саме зробимо.
Всеволод Кожемяко: Зараз вже я бачу Ставку останню, президент виступив, сказав правильні речі, правильні якісь посили. Треба проконтролювати донизу.
— Це знову про менеджмент?
Всеволод Кожемяко: Та, звісно ж, про нього. Виконання, контроль — зрозуміло. Розумієш, люди асимілювалися, вони навчилися говорити правильні слова. Починається про війну, вони одразу такі обличчя роблять: ми наших героїв підтримуємо, ми пишаємось. І таке… фігня. А потім йдуть додому і займаються своїми брудними справами.
Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Можете ли вы себе представить ситуацию, чтобы завод Тесла, Боинг или БМВ закрылся от нехватки неквалифицированной рабочей силы? Это абсурд. Всегда и во все времена некомпетентности было с избытком, а незанятого профи ещё попробуй найди.
У господина Костенко другая ситуация, получается что профи в всу с избытком. Нужны неучи, не державшие в руках оружие. Тогда точно победим. Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!
ote]
Так і є... Вина -- на ухилянтах.
Якби щомісяця у військо йшло 200тис людей, то на сьогодні в України вже було би 4.2млн людей з досвідом “що робити аби вбити окупантів”. І вбивали би з кожного вікна і куща.
І у випадку прориву окупант.язиків, як у квітні 2022р. -- їх легко би відсікли і винищили упень.
А так -- путлєри бачать, що укр.військо виснажується, а заміни нема. Це і є причиною, чому війна триває. То хто ж винен, якщо не ухилянти?
Bobua написав:Так і є... Вина -- на ухилянтах. Це і є причиною, чому війна триває. То хто ж винен, якщо не ухилянти?
теорема доказана
Bobua написав:Якби щомісяця у військо йшло 200тис людей,
а чё не 2млн? и каждый на собственном абрамсе. Я 16 лет работал в бизнесе, и везде был дефицит ресурсов. Где-то постоянно не хватало сырья, в другом месте оборотных средств, в 3м профессиональных кадров (например, со знанием товарной номенклатуры, китайских поставщиков и китайского языка одновременно и желательно с опытом ведения переговоров). Значит приходит такой бизнес консультант Bobua и открывает истину "Вам не хватает ресурсов". "шо серьозно?" Зал аплодирует стоя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 13:45, всього редагувалось 2 разів.
Bobua написав:Так і є... Вина -- на ухилянтах. Це і є причиною, чому війна триває. То хто ж винен, якщо не ухилянти?
теорема доказана
Bobua написав:Якби щомісяця у військо йшло 200тис людей,
а чё не 2млн? и каждый на собственном абрамсе. Я 16 лет работал в бизнесе, и везде был дефицит ресурсов. Где-то постоянно не хватало сырья, в другом месте оборотных средств, в 3м профессиональных кадров (например, со знанием товарной номенклатуры, китайских поставщиков и китайского языка) и т.л. Значит приходит такой бизнес консультант Bobua и открывает истину "Вам не хватает ресурсов". Зал аплодирует стоя.
Це аксіома. Аксіома не доказується. Винні ухилянти (крапка)
Пропоную добавити в штатний розпис МО департамент по ухилянтам і призначити його директором Бобуа, а хотаба заступником.