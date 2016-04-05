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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 57075708570957105711>
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:19

  Letusrock написав:
  vitaliiangel написав:Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!


я писав вчора який комплекс мір (весною 2022) міг вирішити проблему мобілізації на роки, але зараз пізно пити Боржомі

задним числом все умные, напишите что сегодня делать? пока другого плана кроме ловли ухылянтов я не вижу.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:35

  vitaliiangel написав:
Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Можете ли вы себе представить ситуацию, чтобы завод Тесла, Боинг или БМВ закрылся от нехватки неквалифицированной рабочей силы? Это абсурд. Всегда и во все времена некомпетентности было с избытком, а незанятого профи ещё попробуй найди.

У господина Костенко другая ситуация, получается что профи в всу с избытком. Нужны неучи, не державшие в руках оружие. Тогда точно победим. Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!

ote]






Так і є...
Вина -- на ухилянтах.

Якби щомісяця у військо йшло 200тис людей, то на сьогодні в України вже було би 4.2млн людей з досвідом “що робити аби вбити окупантів”. І вбивали би з кожного вікна і куща.

І у випадку прориву окупант.язиків, як у квітні 2022р. -- їх легко би відсікли і винищили упень.

А так -- путлєри бачать, що укр.військо виснажується, а заміни нема.
Це і є причиною, чому війна триває.
То хто ж винен, якщо не ухилянти?
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:37

  Bobua написав:Так і є...
Вина -- на ухилянтах.
Це і є причиною, чому війна триває.
То хто ж винен, якщо не ухилянти?

теорема доказана

  Bobua написав:Якби щомісяця у військо йшло 200тис людей,
а чё не 2млн? и каждый на собственном абрамсе. Я 16 лет работал в бизнесе, и везде был дефицит ресурсов. Где-то постоянно не хватало сырья, в другом месте оборотных средств, в 3м профессиональных кадров (например, со знанием товарной номенклатуры, китайских поставщиков и китайского языка одновременно и желательно с опытом ведения переговоров). Значит приходит такой бизнес консультант Bobua и открывает истину "Вам не хватает ресурсов". "шо серьозно?" Зал аплодирует стоя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 13:45, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення

В Украине: 5 штук?)))
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:А так -- путлєри бачать, що укр.військо виснажується, а заміни нема.
Це і є причиною, чому війна триває.
То хто ж винен, якщо не ухилянти?

не погоджуюсь - путін бачить що коаліція тріщить по швам, зброї дають на порядок менше і повільніше ніж могли б, завдання розгромити рф не стоїть взагалі, все ще присутній страх ескалації. у нас кладуть бруківку, гризуться.. час грає на нього - тому й війна продовжується.

Останнє чого він боїться це 5 млн стрільців з АК, в нього таких 20-30 млн
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 13:59

  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:
Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Можете ли вы себе представить ситуацию, чтобы завод Тесла, Боинг или БМВ закрылся от нехватки неквалифицированной рабочей силы? Это абсурд. Всегда и во все времена некомпетентности было с избытком, а незанятого профи ещё попробуй найди.

У господина Костенко другая ситуация, получается что профи в всу с избытком. Нужны неучи, не державшие в руках оружие. Тогда точно победим. Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!

ote]


4,2млн автоматов на руки(а кое кому миномёт иои гаубицу) вы лично раздадите как в Швейцарии чтоб раз в месяц эти люди навыки могли отточить хоть как то в тире? Ну и патронов по цинку каждому для того чтоб руки помнили(за снаряды 122/152 промолчу)
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 03 гру, 2023 14:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:00

перерозподіл людських ресурсів, який потребувала структурна перебудова економіки. Населення Британії в 1939 році становило біля 50 мільйонів, економічно активне населення – 20 мільйонів, з них 6% не мали роботи, 2% служили в армії. На піку війни (1943-1944) в армію було мобілізовано більше 20% економічно активного населення, а його чисельність не впала, а зросла до 22 мільйонів, безробітних не залишилося.

Як це відбулося? На 2 мільйони збільшилась чисельність працюючих жінок, британські жінки не виїхали до Канади чи Австралії, вони зайняли робочі місця чоловіків. Вдвічі зменшилась чисельність зайнятих в легкій промисловості, торгівлі і послугах. Конкретні цифри такі: чисельність збройних сил зросла з 480 тисяч в 1939 році до 5 мільйонів в 1944, чисельність зайнятих в військовій і важкій промисловості зросла з 3 то 5 мільйонів, в інших секторах промисловості чисельність впала з 4,8 до 3,4 мільйонів, чисельність будівельників впала вдвічі з 1,3 до 0,6 мільйонів.

Четверте – зовнішні фактори. Навіть така високо розвинута країна як Британія не могла за рахунок внутрішніх ресурсів витрачати на війну більше половини ВВП. За роки війни (1939-1945) дефіцит торгового балансу становив 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Головним джерелом були США: 54% дефіциту було покрито грантами США, ще 35% - за рахунок зростання зовнішнього боргу (головним чином країнам стерлінгової зони – Індії, Австралії, Бірмі тощо, фактично це була безпроцентна позика на невизначений термін). Решта 11% платіжного дефіциту були покриті поверненням капіталу, інвестованого за кордоном.

Економічна мобілізація України

Мобілізацію економіки України у цій війні ще не можливо описати, це справа майбутніх істориків, але деякі специфічні риси вже очевидні, а деякі з них вражають своєю недолугістю, якщо не сказати ще більш відверто.

Безперечною нашою перевагою є самозабезпечення продовольством, ми навіть можемо велику його кількість експортувати, тому нам не загрожує карткова система розподілу харчів, без чого не могли обійтися британці.

З іншого боку, за 30 років незалежності в Україні відбулася нечувана в історії деіндустріалізація, країна втратила більше половини своєї промисловості. В результаті не спроможна забезпечити себе не тільки літаками, кораблями і ракетами, а навіть набоями для автоматів. Ми не можемо зробити не тільки 26 тисяч літаків на рік, як Британія в 1943, а навіть пару штук. Тому вистояти ми можемо тільки завдяки іноземній військовій допомозі та імпорту озброєння. Допомога не може бути гарантованою в примхливій політичній ситуації, для імпорту зброї критичним питанням є валютні резерви.

Не можна не бачити, що наша економічна мобілізація в 2,5 рази менша, ніж британська, і покривається вона, головним чином, за рахунок зовнішніх факторів. З одного боку це добре, бо населення не дуже відчуває тягар війни, а з іншого – викликає явища, не припустимі під час війни. Наведу тільки пару прикладів.

Витрати на споживання під час воєнного стану

Глянемо на статистику зовнішньої торгівлі за 9 місяців 2023 року на офіційному сайті Держстату України. Ми витратили на імпорт віскі, шампанського і інших напоїв 511 мільйонів доларів, що становить 165% до рівня минулого року. Ми другий рік кричимо на весь світ, що нам потрібні літаки F-16, в той же час кожного місяця пропиваємо (не на горілку і одеське шампансько, а на імпортний алкоголь) суму, що дорівнює ціні одного літаку, тобто з початку великого російського вторгнення ми пропили вже дві ескадрильї.

Дивимося статистику далі: витрати на імпорт діамантів, перлин та іншого дорогоцінного каміння – 85 мільйонів доларів, 198% порівняно до минулого року. Скільки мін та снарядів ми могли б закупити за ці кошти, витрачені на діаманти? Невже під час війни нам конче потрібно імпортувати ці коштовності? Це виглядає просто безглуздо.

Незаконний виток капіталу

Експорт українського зерна в 2022 році привернув увагу всього світу через його блокаду Росією. Але, крім відомих всім політичних проблем, загальна увага до зернового експорту виявила мільярдні обсяги тіньового бізнесу у цій сфері.



Де наші 20% мобілізованих?

В України є: 24млн осіб від 16 до 59 років. З майже 41млн всього.

Якщо відняти 2роки (з 16 до 18) то це мінус 1млн (≈2/(59-16)*24).

Де 4.6млн мобілізованих???

З такою кількістю -- довгі відпустки (рік-два) вже не були би проблемою...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:01

  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:
Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Можете ли вы себе представить ситуацию, чтобы завод Тесла, Боинг или БМВ закрылся от нехватки неквалифицированной рабочей силы? Это абсурд. Всегда и во все времена некомпетентности было с избытком, а незанятого профи ещё попробуй найди.

У господина Костенко другая ситуация, получается что профи в всу с избытком. Нужны неучи, не державшие в руках оружие. Тогда точно победим. Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!

ote]


4,2млн автоматов на руки(а кое кому миномёт иои гаубицу) вы лично раздадите как в Швейцарии чтоб раз в месяц эти люди навыки могли отточить хоть как то в тире? Ну и патронов по цинку каждому для того чтоб руки помнили(за снаряды 122/152 промолчу)


Так і є...
Вина -- на ухилянтах.

Якби щомісяця у військо йшло 200тис людей, то на сьогодні в України вже було би 4.2млн людей з досвідом “що робити аби вбити окупантів”. І вбивали би з кожного вікна і куща.

І у випадку прориву окупант.язиків, як у квітні 2022р. -- їх легко би відсікли і винищили упень.

А так -- путлєри бачать, що укр.військо виснажується, а заміни нема.
Це і є причиною, чому війна триває.
То хто ж винен, якщо не ухилянти?

А оружие с патронами(эти 4,2млн штук) им на руки как резервистам предоставлено будет(ну и тир для того чтоб навыки не ушли)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:02

  Vadim_ написав:
  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Спеціально для вас розтулмачу.

Дуже вдячний за пояснення, бо я проста людина з маленького райцентру і мені не до снаги зрозуміти таких грамотних військових з от такими вітієватими поясненнями, просто мій кум, якому теж 59 років і який теж війсьовий пенсіонер пішов добровольцем на війну, а пояснив це дуже просто - я не міг не піти, бо держаа мені все життя за це платила зарплату, а тепер я маю виконати свій обов'язок перед нею і народом України, це так по простому він пояснив, а у Вас все якось так складно, все пропетляно, що для мене, простого, абсолютно не зрозуміло :shock:

Та й мені не зрозуміло а це тому що він спробував розтулмачу а не розтлумачу , а от з Вашим кумом мені все зрозуміло і без розтлумачення.

зато им с 1969м все понятно
один "воюет" на немецком диване второй "профессиональный воин" получает военную пенсию и "розтлумачивает" со своего дивана
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:10

Bobua
? На 2 мільйони збільшилась чисельність працюючих жінок, британські жінки не виїхали до Канади чи Австралії, вони зайняли робочі місця чоловіків.

нашей экономике люди не нужны. предлагаю вам кейс трудоустроить 25% безработных.
Зображення
Зображення
https://ratinggroup.ua/files/ratinggrou ... 092023.pdf

Зображення
людей на рынке труда докуища, а тцк их найти и набрать не могут.
госсектор давно пора сократить наполовину. Разные администрации от областных до районных. Че-то не сокращают. Сколько было призвано из АП? их всех не надо вылавливать, они прячутся чётко по свом кабинетам.

то что виноваты ухылянты, обычная лапша, чтобы снять ответственность кое с кого. Нет проблемы набрать 20-50-200 тыс. Есть проблема набрать подходящих людей

И эта проблема была всегда. Думаете компании перевозчику легко найти дальнобоя котому можно доверить трак за 80куе и товара на такую же сумму? ищут годами и находят. А за 3 дня найти кейс неподъемный. Но почему-то никто не говорит, что виноваты сами дальнобойщики (в том что их мало). Это был бы лютый абсурд. Адекватными такие заявления не являются.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 15:19, всього редагувалось 9 разів.
vitaliiangel
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