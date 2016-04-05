Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Можете ли вы себе представить ситуацию, чтобы завод Тесла, Боинг или БМВ закрылся от нехватки неквалифицированной рабочей силы? Это абсурд. Всегда и во все времена некомпетентности было с избытком, а незанятого профи ещё попробуй найди.
У господина Костенко другая ситуация, получается что профи в всу с избытком. Нужны неучи, не державшие в руках оружие. Тогда точно победим. Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!
ote]
Так і є... Вина -- на ухилянтах.
Якби щомісяця у військо йшло 200тис людей, то на сьогодні в України вже було би 4.2млн людей з досвідом “що робити аби вбити окупантів”. І вбивали би з кожного вікна і куща.
І у випадку прориву окупант.язиків, як у квітні 2022р. -- їх легко би відсікли і винищили упень.
А так -- путлєри бачать, що укр.військо виснажується, а заміни нема. Це і є причиною, чому війна триває. То хто ж винен, якщо не ухилянти?
Bobua написав:Так і є... Вина -- на ухилянтах. Це і є причиною, чому війна триває. То хто ж винен, якщо не ухилянти?
теорема доказана
Bobua написав:Якби щомісяця у військо йшло 200тис людей,
а чё не 2млн? и каждый на собственном абрамсе. Я 16 лет работал в бизнесе, и везде был дефицит ресурсов. Где-то постоянно не хватало сырья, в другом месте оборотных средств, в 3м профессиональных кадров (например, со знанием товарной номенклатуры, китайских поставщиков и китайского языка одновременно и желательно с опытом ведения переговоров). Значит приходит такой бизнес консультант Bobua и открывает истину "Вам не хватает ресурсов". "шо серьозно?" Зал аплодирует стоя.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 13:45, всього редагувалось 2 разів.
Bobua написав:А так -- путлєри бачать, що укр.військо виснажується, а заміни нема. Це і є причиною, чому війна триває. То хто ж винен, якщо не ухилянти?
не погоджуюсь - путін бачить що коаліція тріщить по швам, зброї дають на порядок менше і повільніше ніж могли б, завдання розгромити рф не стоїть взагалі, все ще присутній страх ескалації. у нас кладуть бруківку, гризуться.. час грає на нього - тому й війна продовжується.
Останнє чого він боїться це 5 млн стрільців з АК, в нього таких 20-30 млн
Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Можете ли вы себе представить ситуацию, чтобы завод Тесла, Боинг или БМВ закрылся от нехватки неквалифицированной рабочей силы? Это абсурд. Всегда и во все времена некомпетентности было с избытком, а незанятого профи ещё попробуй найди.
У господина Костенко другая ситуация, получается что профи в всу с избытком. Нужны неучи, не державшие в руках оружие. Тогда точно победим. Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!
ote]
4,2млн автоматов на руки(а кое кому миномёт иои гаубицу) вы лично раздадите как в Швейцарии чтоб раз в месяц эти люди навыки могли отточить хоть как то в тире? Ну и патронов по цинку каждому для того чтоб руки помнили(за снаряды 122/152 промолчу)
Востаннє редагувалось барабашов в Нед 03 гру, 2023 14:02, всього редагувалось 1 раз.
перерозподіл людських ресурсів, який потребувала структурна перебудова економіки. Населення Британії в 1939 році становило біля 50 мільйонів, економічно активне населення – 20 мільйонів, з них 6% не мали роботи, 2% служили в армії. На піку війни (1943-1944) в армію було мобілізовано більше 20% економічно активного населення, а його чисельність не впала, а зросла до 22 мільйонів, безробітних не залишилося.
Як це відбулося? На 2 мільйони збільшилась чисельність працюючих жінок, британські жінки не виїхали до Канади чи Австралії, вони зайняли робочі місця чоловіків. Вдвічі зменшилась чисельність зайнятих в легкій промисловості, торгівлі і послугах. Конкретні цифри такі: чисельність збройних сил зросла з 480 тисяч в 1939 році до 5 мільйонів в 1944, чисельність зайнятих в військовій і важкій промисловості зросла з 3 то 5 мільйонів, в інших секторах промисловості чисельність впала з 4,8 до 3,4 мільйонів, чисельність будівельників впала вдвічі з 1,3 до 0,6 мільйонів.
Четверте – зовнішні фактори. Навіть така високо розвинута країна як Британія не могла за рахунок внутрішніх ресурсів витрачати на війну більше половини ВВП. За роки війни (1939-1945) дефіцит торгового балансу становив 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Головним джерелом були США: 54% дефіциту було покрито грантами США, ще 35% - за рахунок зростання зовнішнього боргу (головним чином країнам стерлінгової зони – Індії, Австралії, Бірмі тощо, фактично це була безпроцентна позика на невизначений термін). Решта 11% платіжного дефіциту були покриті поверненням капіталу, інвестованого за кордоном.
Економічна мобілізація України
Мобілізацію економіки України у цій війні ще не можливо описати, це справа майбутніх істориків, але деякі специфічні риси вже очевидні, а деякі з них вражають своєю недолугістю, якщо не сказати ще більш відверто.
Безперечною нашою перевагою є самозабезпечення продовольством, ми навіть можемо велику його кількість експортувати, тому нам не загрожує карткова система розподілу харчів, без чого не могли обійтися британці.
З іншого боку, за 30 років незалежності в Україні відбулася нечувана в історії деіндустріалізація, країна втратила більше половини своєї промисловості. В результаті не спроможна забезпечити себе не тільки літаками, кораблями і ракетами, а навіть набоями для автоматів. Ми не можемо зробити не тільки 26 тисяч літаків на рік, як Британія в 1943, а навіть пару штук. Тому вистояти ми можемо тільки завдяки іноземній військовій допомозі та імпорту озброєння. Допомога не може бути гарантованою в примхливій політичній ситуації, для імпорту зброї критичним питанням є валютні резерви.
Не можна не бачити, що наша економічна мобілізація в 2,5 рази менша, ніж британська, і покривається вона, головним чином, за рахунок зовнішніх факторів. З одного боку це добре, бо населення не дуже відчуває тягар війни, а з іншого – викликає явища, не припустимі під час війни. Наведу тільки пару прикладів.
Витрати на споживання під час воєнного стану
Глянемо на статистику зовнішньої торгівлі за 9 місяців 2023 року на офіційному сайті Держстату України. Ми витратили на імпорт віскі, шампанського і інших напоїв 511 мільйонів доларів, що становить 165% до рівня минулого року. Ми другий рік кричимо на весь світ, що нам потрібні літаки F-16, в той же час кожного місяця пропиваємо (не на горілку і одеське шампансько, а на імпортний алкоголь) суму, що дорівнює ціні одного літаку, тобто з початку великого російського вторгнення ми пропили вже дві ескадрильї.
Дивимося статистику далі: витрати на імпорт діамантів, перлин та іншого дорогоцінного каміння – 85 мільйонів доларів, 198% порівняно до минулого року. Скільки мін та снарядів ми могли б закупити за ці кошти, витрачені на діаманти? Невже під час війни нам конче потрібно імпортувати ці коштовності? Це виглядає просто безглуздо.
Незаконний виток капіталу
Експорт українського зерна в 2022 році привернув увагу всього світу через його блокаду Росією. Але, крім відомих всім політичних проблем, загальна увага до зернового експорту виявила мільярдні обсяги тіньового бізнесу у цій сфері.
Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
Можете ли вы себе представить ситуацию, чтобы завод Тесла, Боинг или БМВ закрылся от нехватки неквалифицированной рабочей силы? Это абсурд. Всегда и во все времена некомпетентности было с избытком, а незанятого профи ещё попробуй найди.
У господина Костенко другая ситуация, получается что профи в всу с избытком. Нужны неучи, не державшие в руках оружие. Тогда точно победим. Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!
ote]
4,2млн автоматов на руки(а кое кому миномёт иои гаубицу) вы лично раздадите как в Швейцарии чтоб раз в месяц эти люди навыки могли отточить хоть как то в тире? Ну и патронов по цинку каждому для того чтоб руки помнили(за снаряды 122/152 промолчу)
Так і є... Вина -- на ухилянтах.
Якби щомісяця у військо йшло 200тис людей, то на сьогодні в України вже було би 4.2млн людей з досвідом “що робити аби вбити окупантів”. І вбивали би з кожного вікна і куща.
І у випадку прориву окупант.язиків, як у квітні 2022р. -- їх легко би відсікли і винищили упень.
А так -- путлєри бачать, що укр.військо виснажується, а заміни нема. Це і є причиною, чому війна триває. То хто ж винен, якщо не ухилянти?
А оружие с патронами(эти 4,2млн штук) им на руки как резервистам предоставлено будет(ну и тир для того чтоб навыки не ушли)?
Дуже вдячний за пояснення, бо я проста людина з маленького райцентру і мені не до снаги зрозуміти таких грамотних військових з от такими вітієватими поясненнями, просто мій кум, якому теж 59 років і який теж війсьовий пенсіонер пішов добровольцем на війну, а пояснив це дуже просто - я не міг не піти, бо держаа мені все життя за це платила зарплату, а тепер я маю виконати свій обов'язок перед нею і народом України, це так по простому він пояснив, а у Вас все якось так складно, все пропетляно, що для мене, простого, абсолютно не зрозуміло
Та й мені не зрозуміло а це тому що він спробував розтулмачу а не розтлумачу , а от з Вашим кумом мені все зрозуміло і без розтлумачення.
зато им с 1969м все понятно один "воюет" на немецком диване второй "профессиональный воин" получает военную пенсию и "розтлумачивает" со своего дивана
людей на рынке труда докуища, а тцк их найти и набрать не могут. госсектор давно пора сократить наполовину. Разные администрации от областных до районных. Че-то не сокращают. Сколько было призвано из АП? их всех не надо вылавливать, они прячутся чётко по свом кабинетам.
то что виноваты ухылянты, обычная лапша, чтобы снять ответственность кое с кого. Нет проблемы набрать 20-50-200 тыс. Есть проблема набрать подходящих людей
И эта проблема была всегда. Думаете компании перевозчику легко найти дальнобоя котому можно доверить трак за 80куе и товара на такую же сумму? ищут годами и находят. А за 3 дня найти кейс неподъемный. Но почему-то никто не говорит, что виноваты сами дальнобойщики (в том что их мало). Это был бы лютый абсурд. Адекватными такие заявления не являются.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 15:19, всього редагувалось 9 разів.