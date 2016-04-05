перерозподіл людських ресурсів, який потребувала структурна перебудова економіки. Населення Британії в 1939 році становило біля 50 мільйонів, економічно активне населення – 20 мільйонів, з них 6% не мали роботи, 2% служили в армії. На піку війни (1943-1944) в армію було мобілізовано більше 20% економічно активного населення, а його чисельність не впала, а зросла до 22 мільйонів, безробітних не залишилося.
Як це відбулося? На 2 мільйони збільшилась чисельність працюючих жінок, британські жінки не виїхали до Канади чи Австралії, вони зайняли робочі місця чоловіків. Вдвічі зменшилась чисельність зайнятих в легкій промисловості, торгівлі і послугах. Конкретні цифри такі: чисельність збройних сил зросла з 480 тисяч в 1939 році до 5 мільйонів в 1944, чисельність зайнятих в військовій і важкій промисловості зросла з 3 то 5 мільйонів, в інших секторах промисловості чисельність впала з 4,8 до 3,4 мільйонів, чисельність будівельників впала вдвічі з 1,3 до 0,6 мільйонів.
Четверте – зовнішні фактори. Навіть така високо розвинута країна як Британія не могла за рахунок внутрішніх ресурсів витрачати на війну більше половини ВВП. За роки війни (1939-1945) дефіцит торгового балансу становив 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Головним джерелом були США: 54% дефіциту було покрито грантами США, ще 35% - за рахунок зростання зовнішнього боргу (головним чином країнам стерлінгової зони – Індії, Австралії, Бірмі тощо, фактично це була безпроцентна позика на невизначений термін). Решта 11% платіжного дефіциту були покриті поверненням капіталу, інвестованого за кордоном.
Економічна мобілізація України
Мобілізацію економіки України у цій війні ще не можливо описати, це справа майбутніх істориків, але деякі специфічні риси вже очевидні, а деякі з них вражають своєю недолугістю, якщо не сказати ще більш відверто.
Безперечною нашою перевагою є самозабезпечення продовольством, ми навіть можемо велику його кількість експортувати, тому нам не загрожує карткова система розподілу харчів, без чого не могли обійтися британці.
З іншого боку, за 30 років незалежності в Україні відбулася нечувана в історії деіндустріалізація, країна втратила більше половини своєї промисловості. В результаті не спроможна забезпечити себе не тільки літаками, кораблями і ракетами, а навіть набоями для автоматів. Ми не можемо зробити не тільки 26 тисяч літаків на рік, як Британія в 1943, а навіть пару штук. Тому вистояти ми можемо тільки завдяки іноземній військовій допомозі та імпорту озброєння. Допомога не може бути гарантованою в примхливій політичній ситуації, для імпорту зброї критичним питанням є валютні резерви.
Не можна не бачити, що наша економічна мобілізація в 2,5 рази менша, ніж британська, і покривається вона, головним чином, за рахунок зовнішніх факторів. З одного боку це добре, бо населення не дуже відчуває тягар війни, а з іншого – викликає явища, не припустимі під час війни. Наведу тільки пару прикладів.
Витрати на споживання під час воєнного стану
Глянемо на статистику зовнішньої торгівлі за 9 місяців 2023 року на офіційному сайті Держстату України. Ми витратили на імпорт віскі, шампанського і інших напоїв 511 мільйонів доларів, що становить 165% до рівня минулого року. Ми другий рік кричимо на весь світ, що нам потрібні літаки F-16, в той же час кожного місяця пропиваємо (не на горілку і одеське шампансько, а на імпортний алкоголь) суму, що дорівнює ціні одного літаку, тобто з початку великого російського вторгнення ми пропили вже дві ескадрильї.
Дивимося статистику далі: витрати на імпорт діамантів, перлин та іншого дорогоцінного каміння – 85 мільйонів доларів, 198% порівняно до минулого року. Скільки мін та снарядів ми могли б закупити за ці кошти, витрачені на діаманти? Невже під час війни нам конче потрібно імпортувати ці коштовності? Це виглядає просто безглуздо.
Незаконний виток капіталу
Експорт українського зерна в 2022 році привернув увагу всього світу через його блокаду Росією. Але, крім відомих всім політичних проблем, загальна увага до зернового експорту виявила мільярдні обсяги тіньового бізнесу у цій сфері.
Василь-Рівне написав: Дуже вдячний за пояснення, бо я проста людина з маленького райцентру і мені не до снаги зрозуміти таких грамотних військових з от такими вітієватими поясненнями, просто мій кум, якому теж 59 років і який теж війсьовий пенсіонер пішов добровольцем на війну, а пояснив це дуже просто - я не міг не піти, бо держаа мені все життя за це платила зарплату, а тепер я маю виконати свій обов'язок перед нею і народом України, це так по простому він пояснив, а у Вас все якось так складно, все пропетляно, що для мене, простого, абсолютно не зрозуміло
Та й мені не зрозуміло а це тому що він спробував розтулмачу а не розтлумачу , а от з Вашим кумом мені все зрозуміло і без розтлумачення.
зато им с 1969м все понятно один "воюет" на немецком диване второй "профессиональный воин" получает военную пенсию и "розтлумачивает" со своего дивана
Ви зі свого дивану на нас рефлексуєте і нічого ж жахливого в цьому не бачите.
Я так і не дочекався від вас відповіді на питання, яке ви самі мені задали. Я вам відповів, а ось ви досі ухиляєтеся. Чому ви не на фронті? Чекаю вашої відповіді з вашого дивану. Чи знов зіл'єтеся? Як три рази раніше.
Це ж буде хоч інформативно та цікаво, ніж ваші абсолютно пусті рефлексії. (І напружтеся трохи-то, вкажіть чітко, що не так з моєю пенсією).
Звиняйте, що не прийняв свого часу один з двох головних принципів місцевого підприємця мільйонера, не звільнився -- "працювати треба на себе, щоб не залежати від чужих рішень". Зараз би з ваших диванів рефлексував на впенсів. Замість залишитися в ЗСУ, коли отакі всі потікали з них. А потім ми б миттєво зробили диво -- коли знадобилась, виникла нова армія з нуля (літаки полетіли, чапайови поскакали...). Враз.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 гру, 2023 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос в інтерв'ю Radio NV закликав підготуватися до потужної оборони замість того, щоб розповідати, коли ЗСУ дійдуть до Криму.
В ефірі Radio NV Кривонос наголосив, що «ворог досяг чудових результатів» за рахунок потужного фортифікаційного обладнання позицій.
«Що заважає нам робити те ж, аби зупиняти ворога так само успішно, як він зупиняє нас? Нічого. Ці речі дозволяють у багатьох випадках зберегти людські життя. І чому цього влада не робила? Згадаймо минулий рік і половину цього року, коли нас успішно годували „зеленою локшиною“, розповідаючи, що через місяць вони видихнуться, за два місяці ми будемо у Криму; що ракет, які завдають удари по наших містах і селах, вже в них недостатньо; безпілотників у них немає і всього в них немає. Але між тим росіяни поступово, поступово нарощували свої спроможності, чітко та швидко робили аналіз помилок і опрацьовували ті протидії на наші дії, які були достатньо ефективними», — заявив генерал ЗСУ.
Читайте також: ￼Загороднюк відповів, чому Україна не будує оборонні укріплення
Він додав, що «нам уже, мабуть, достатньо розповідати, що ми скоро будемо у Криму, а краще підготуватися до потужної оборони».
За словами Кривоноса, в обороні, потужно обладнавши опорні пункти, правильно організувавши ситему вогневого ураження та фортифікаційне забезпечення, можна отримати «чудові результати».
«А якщо ти ще правильно організував розвідку і б'єш ворога на випередження, це буде давати ще більший результат», — додав він.
vitaliiangel написав: uote] Проблема мобілізації в Україні зараз стала навіть більшою, ніж проблеми з наявністю снарядів, вважає Роман Костенко, полковник СБУ і секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.[/quote
Можете ли вы себе представить ситуацию, чтобы завод Тесла, Боинг или БМВ закрылся от нехватки неквалифицированной рабочей силы? Это абсурд. Всегда и во все времена некомпетентности было с избытком, а незанятого профи ещё попробуй найди.
У господина Костенко другая ситуация, получается что профи в всу с избытком. Нужны неучи, не державшие в руках оружие. Тогда точно победим. Ранее я написал, идёт огромная подмена понятий и поиск крайнего. Кто виноват в неудачах? ухылянт!
ote]
4,2млн автоматов на руки(а кое кому миномёт иои гаубицу) вы лично раздадите как в Швейцарии чтоб раз в месяц эти люди навыки могли отточить хоть как то в тире? Ну и патронов по цинку каждому для того чтоб руки помнили(за снаряды 122/152 промолчу)
Ні. Позмінно. Я автомат залишаю, йду у відпустку (неоплач.) на 1-2-3-4-5? років. А новенькі -- стріляють.
Де тут є проблема?
По цинку -- то дуже жирно. У нас було 57патронів перед передовою.
*«Це розповідають президенту, що вони це спроможні зробити. А ми, які це пройшли і бачили це в свої реаліях, – ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків – а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні», – сказав Кривонос в інтерв’ю «Новому времени».
За словами генерал-майора, в Україні патріотизм «не підтримується на рівні держави», і 2014 рік — цьому показник. Кривонос вважає, що держава повинна виховувати мобілізаційний резерв, зокрема ідеологічно.*.
І диво дивне для всіх прихильників ПАПа: * І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість втекла. Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається», – каже заступник секретаря РНБО.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 гру, 2023 14:38, всього редагувалось 1 раз.
Якщо відняти 2роки (з 16 до 18) то це мінус 1млн (≈2/(59-16)*24).
Де 4.6млн мобілізованих???
З такою кількістю -- довгі відпустки (рік-два) вже не були би проблемою...
Нас не 41млн а 32 на підконтрольних територіях і це ще по кращих прогнозах. Тепер візьмем поправку на те що багато чоловічого населення на заробітках і ваша арифметика посипиться. Для прикладу з села на буковині звідки я родом моїх ровесників 43 річних було 22. Зараз з них 7 за кордоном. 3 померло. 3 багатодітні, 1 в судовій системі, 1 залізничник, 1 в муніципальних службах з бронею 2 вже комісовані з армії з інвалідностями 1 вбитий. В армії я і ще 1
detroytred написав:Добре, розтлумачу: держава платила не аванс, не халяву, а за виконання службових обов'язків.
Тобі не має 60-т? Так! Ти професійний військовий? Так? Чому строчиш на форумах, а не з кулемета на війні? Га? Це ти заснував нову таку професію - військовий але лише у мирний час, так? І при цьому ще когось намагаєшся тут попрікати, що не служить? Що в твоїй макітрі коїться? Га?
згідно з іншою точкою зору, нетотальність війни в українському тилу – це наша слабкість та ганьба. Що ближче тилове життя до мирного, то гірше для країни та армії.
Кожен громадянин, не залучений до захисту своєї держави – це удар по національній обороноздатності. Кожна тилова надмірність; кожне задоволення, без якого теоретично можна обійтися – це ресурси, відібрані у військової машини. Це зневага до класичного принципу "Все для фронту, все для перемоги!", без якого неможливо виграти війну
Banderlog написав:Нас не 41млн а 32 на підконтрольних територіях і це ще по кращих прогнозах. Тепер візьмем поправку на те що багато чоловічого населення на заробітках і ваша арифметика посипиться. Для прикладу з села на буковині звідки я родом моїх ровесників 43 річних було 22. Зараз з них 7 за кордоном. 3 померло. 3 багатодітні, 1 в судовій системі, 1 залізничник, 1 в муніципальних службах з бронею 2 вже комісовані з армії з інвалідностями 1 вбитий. В армії я і ще 1
Все рівно ще багато, це в західних областях багато за кордоном, в центральних та східних набагато менше. Повно народу по кафешкам, ТРЦ, навіть в таких містах як Суми, Харків. В мене є родичі, сусіди які ховаються. Тут з форуму можна роту набрати.
Bobua написав:А так -- путлєри бачать, що укр.військо виснажується, а заміни нема. Це і є причиною, чому війна триває. То хто ж винен, якщо не ухилянти?
не погоджуюсь - путін бачить що коаліція тріщить по швам, зброї дають на порядок менше і повільніше ніж могли б, завдання розгромити рф не стоїть взагалі, все ще присутній страх ескалації. у нас кладуть бруківку, гризуться.. час грає на нього - тому й війна продовжується.
Останнє чого він боїться це 5 млн стрільців з АК, в нього таких 20-30 млн
Ні. Не так.
А так:
теоретично Росію зручно представляти одним великим воєнізованим табором, фактично масова підтримка загарбницької війни ґрунтується на її нетотальному характері для російського тилу.
Кремлівський режим до останнього відтягував вкрай непопулярну примусову мобілізацію – і досі вважає за краще купувати нових солдатів.
Кремлівський режим не закрив кордони для чоловіків, розсудивши, що краще безперешкодно випускати незадоволених підданих із країни, а не накопичувати їх усередині РФ.
Кремлівський режим робить все можливе, щоб найбільші мегаполіси взагалі не відчували війну, і щоб потік похоронок з фронту йшов винятково до провінції, а не до Москви чи Санкт-Петербурга. І хоч би скільки ми говорили про перехід російської економіки на воєнні рейки, цей перехід не передбачає тотального залучення населення до військових зусиль.