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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5708570957105711
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:56

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Добре, розтлумачу:
держава платила не аванс, не халяву, а за виконання службових обов'язків.

Тобі не має 60-т? Так! Ти професійний військовий? Так? Чому строчиш на форумах, а не з кулемета на війні? Га? Це ти заснував нову таку професію - військовий але лише у мирний час, так? :twisted: І при цьому ще когось намагаєшся тут попрікати, що не служить? Що в твоїй макітрі коїться? Га? :twisted:

Почекай, ти почав з пенсії. Розібрався вже? Добре.

Тепер чітко вкажи звідки ти оцей обов'язок узяв? Зі своєї хатєлки до особисто мене чи звідки? Вкажи.

Уяви: Кривонос он теж не строчить з кулемета.

Уяви: я зараз такий же само лише військовозобов'язаний, як і ти. Такий же само.

І звиняй, про совість, професію т.д. було у совку -- кадрова вслужба. Вона ще з 2007 кадровим (тобто тим, хто хоча б встигнувши побувати кадровим всл) замінена на щоооууу? На контрактну. Можеш бути військовим хоч лише на півроку. Більшість і овсім контрактники від *народження*.
Ринок за віконцем-то, а не совдеп.
Ти ж підприємець, а не а-ля шпикулянт.

Скільки тобі, не вміючому читати, розтлумачувати можна-то??? По якому колу...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 гру, 2023 14:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:59

  detroytred написав:Бобуа

Кривонос)) три роки тому:
"Заступник секретаря РНБО розкритикував ідею Зеленського мобілізувати чоловіків і жінок у випадку нападу Росії
25 грудня 2020, 22:52"
https://www.radiosvoboda.org/a/news-mak ... 19452.html

*«Це розповідають президенту, що вони це спроможні зробити. А ми, які це пройшли і бачили це в свої реаліях, – ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків – а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні», – сказав Кривонос в інтерв’ю «Новому времени».

За словами генерал-майора, в Україні патріотизм «не підтримується на рівні держави», і 2014 рік — цьому показник. Кривонос вважає, що держава повинна виховувати мобілізаційний резерв, зокрема ідеологічно.*.

І диво дивне для всіх прихильників ПАПа:
* І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість втекла. Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається», – каже заступник секретаря РНБО.



21міс у війську без перспектив виходу -- “вихованню” не сприяють...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Уяви: Кривонос он теж не строчить з кулемета.

Порівняв прутень з пальцем. Кривонос бойовий генерал і в перші дні війни воював будучи старшим за тебе, а ти професійний військовий ЖОДНОГО дня не воював і ще набрався нахабства паплюжити честь бойового генерала. Де твоя честь? Чому не захищаєш Вітчизну яка все життя і дотепер тебе утримує? Га?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:04

  vitaliiangel написав:
  vitaliiangel написав:то что виноваты ухылянты, обычная лапша, чтобы снять ответственность кое с кого. Нет проблемы набрать 20-50-200 тыс. Есть проблема набрать подходящих людей
  detroytred написав:а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні», – сказав Кривонос в інтерв’ю «Новому времени».


Чи навчені вони ходити? А сидіти? А їсти?
А чи привчені до лотка?

Стоп.

А ми точно про людей говоримо? :)


Чому нас (21міс у війську) не питають чи ми хочемо?
То чому вас повинні питати??
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:10

  Bobua написав:Чому нас (21міс у війську) не питають чи ми хочемо?
То чому вас повинні питати??
поразительно быстро ты начал писать умные вещи. Если тебя родители били линейкой по пальцам, это не означает, что ты своих детей должен так же бить. Дальше думай сам, где котлеты а где мухи. Профессионалы расписываются в своей некомпетентности, когда называют виноватыми ухылянтов, ни дня не державших в руках оружия. Может с себя надо начинать разбор полётов?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 03 гру, 2023 15:15, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:13

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
З майже 41млн всього.

Якщо відняти 2роки (з 16 до 18) то це мінус 1млн (≈2/(59-16)*24).

Де 4.6млн мобілізованих???

З такою кількістю -- довгі відпустки (рік-два) вже не були би проблемою...

Нас не 41млн а 32 на підконтрольних територіях і це ще по кращих прогнозах. Тепер візьмем поправку на те що багато чоловічого населення на заробітках і ваша арифметика посипиться. Для прикладу з села на буковині звідки я родом моїх ровесників 43 річних було 22. Зараз з них 7 за кордоном. 3 померло. 3 багатодітні, 1 в судовій системі, 1 залізничник, 1 в муніципальних службах з бронею 2 вже комісовані з армії з інвалідностями 1 вбитий. В армії я і ще 1


Вони на обліку.
І повинні воювати. Або бути обмежені у правах.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:16

  Bobua написав:
  Letusrock написав:
  Bobua написав:А так -- путлєри бачать, що укр.військо виснажується, а заміни нема.
Це і є причиною, чому війна триває.
То хто ж винен, якщо не ухилянти?

не погоджуюсь - путін бачить що коаліція тріщить по швам, зброї дають на порядок менше і повільніше ніж могли б, завдання розгромити рф не стоїть взагалі, все ще присутній страх ескалації. у нас кладуть бруківку, гризуться.. час грає на нього - тому й війна продовжується.

Останнє чого він боїться це 5 млн стрільців з АК, в нього таких 20-30 млн


Ні.
Не так.

А так:
теоретично Росію зручно представляти одним великим воєнізованим табором, фактично масова підтримка загарбницької війни ґрунтується на її нетотальному характері для російського тилу.

Кремлівський режим до останнього відтягував вкрай непопулярну примусову мобілізацію – і досі вважає за краще купувати нових солдатів.

Кремлівський режим не закрив кордони для чоловіків, розсудивши, що краще безперешкодно випускати незадоволених підданих із країни, а не накопичувати їх усередині РФ.

Кремлівський режим робить все можливе, щоб найбільші мегаполіси взагалі не відчували війну, і щоб потік похоронок з фронту йшов винятково до провінції, а не до Москви чи Санкт-Петербурга.

І хоч би скільки ми говорили про перехід російської економіки на воєнні рейки, цей перехід не передбачає тотального залучення населення до військових зусиль.

Кажуть, що тільки підйомними дають зразу 7куе.

В нас могли би теж найняти Дюр-бачі, він би проганяв монтекарло з мартінгейлом, і порахував, що ліпше не обіцяти 15 млн потім, після збирання довідок і доказувань що не верблюд, а давати на старті напр. хочаб X при підписанні контракту на 1 рік, і щомісячно Y(та просимулювати модель із іншими X,Y параметрами і не тільки) плюс страховка, плюс регресії на випадок, і т.д. і т.п.

Плюс в ГШ кількох аспірантів із розумінням теорії ігор консультантами на конкуренту з.п.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:30

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Чому нас (21міс у війську) не питають чи ми хочемо?
То чому вас повинні питати??
поразительно быстро ты начал писать умные вещи. Если тебя родители били линейкой по пальцам, это не означает, что ты своих детей должен так же бить. Дальше думай сам, где котлеты а где мухи. Профессионалы расписываются в своей некомпетентности, когда называют виноватыми ухылянтов, ни дня не державших в руках оружия. Может с себя надо начинать разбор полётов?


а чому ти робиш вигляд, що переживаєш за Україну і за війну? ти ж вата, яка не допомагає ЗСУ із політичних міркувань. потенційний колаборант.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Вражений тим як швидко видаляється правда про кривоносів і всяких кличків, працюють один в один як їх російські колєгі. Зате коли їх беруть за сраку то вищать - палітичні репресії.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:43

  unicdima написав:Вражений тим як швидко видаляється правда про кривоносів і всяких кличків, працюють один в один як їх російські колєгі. Зате коли їх беруть за сраку то вищать - палітичні репресії.

не тільки твоя "правда" видаляється,
бо "Україна, не Росія" (с)
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