detroytred написав:

БобуаКривонос)) три роки тому:"Заступник секретаря РНБО розкритикував ідею Зеленського мобілізувати чоловіків і жінок у випадку нападу Росії25 грудня 2020, 22:52"*«Це розповідають президенту, що вони це спроможні зробити. А ми, які це пройшли і бачили це в свої реаліях, – ми розуміємо, що навіть якщо теоретично ми зможемо мобілізувати жінок і чоловіків – а чи навчені ці люди тримати зброю в руках? Ні. Чи люди ці хочуть це робити? Ні», – сказав Кривонос в інтерв’ю «Новому времени».За словами генерал-майора, в Україні патріотизм «не підтримується на рівні держави», і 2014 рік — цьому показник. Кривонос вважає, що держава повинна виховувати мобілізаційний резерв, зокрема ідеологічно.*.І диво дивне для всіх прихильників ПАПа:* І 2018 рік, коли ввели воєнний стан, також показав, що величезна кількість втекла. Тому держава повинна виховувати цей мобілізаційний резерв, і ідеологічно також. Це не за рік досягається», – каже заступник секретаря РНБО.