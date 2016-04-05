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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5709571057115712
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 16:23

  Bobua написав:Я не профі.
До війська стріляв три кулі у школі.

Тепер черга наступних непрофі.
принято.
а профи когда пойдут? за 21 мес можно было подготовить?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 16:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 17:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Де Успіх?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 17:10

  Investor_K написав:Де Успіх?

Он вроде бы должен был куда-то перебазироваться. Возможно для него пока Старлинк недоступен.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 17:14

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Я не профі.
До війська стріляв три кулі у школі.

Тепер черга наступних непрофі.
принято.
а профи когда пойдут? за 21 мес можно было подготовить?

Так ты мог за 21 месяц подготовится
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 17:21

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Уяви: Кривонос он теж не строчить з кулемета.

Порівняв прутень з пальцем. Кривонос бойовий генерал і в перші дні війни воював будучи старшим за тебе, а ти професійний військовий ЖОДНОГО дня не воював і ще набрався нахабства паплюжити честь бойового генерала. Де твоя честь? Чому не захищаєш Вітчизну яка все життя і дотепер тебе утримує? Га?

Оскільки повідомлення з питаннями залишили, а мою відповідь потерли, то спробую цілком в межах правил:

- поясни звідки ти згенерив нове -- що я спаплюжив честь бойового генерала. Звідки? Вказав же лише факти: Кривонос теж не строчить з кулемета. Так само, як я або власне і ти. Честь до чого тут?

- мабуть вп'яте відповідаю: порядок захисту Вітчизни чітко визначений законами. Згідно них ТЦК мобілізує на вслужбу і вуаля - громадянин, який є військовозобов'язаний, стає на захист Вітчизни. Хоч звільнений учора Кривонос, хоч звільнений роки тому я, хоч такий же само військовозобов'язаний -- ти.

- якщо в твоїх стандартах, вимогах, які ти сам і вигадав, є про обов'язкове добровільне ставлення на захист Вітчизни, то тоді питання саме до тебе: чому власне ти досі не на фронті, не строчиш з кулемета? Одна відмова тобі у перші дні - це не перешкода. Звернись в інші ТЦК, до навіть форумчан, вони забезпечать тобі призов. Які проблеми-то?

- зформулюй поняття вчесті для контрактного принципу вслужби після припинення цього контракту.

Тільки не генеруй нових претензій зі стелі і не повертайся по колу до утримання замість сплати за виконану службу.
Бо так ти і фронтовикам через роки заспіваєш, що сплачується їм не за виконане, а утримуєш.
detroytred
 
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