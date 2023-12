Germany seeks to reduce amount it gives to €20bn EU fund for Ukraine, leaked document revealsНімеччина прагне скоротити суму, виділену ЄС на озброєння для УкраїниДжерело: документ, що є у розпорядженні видання The Daily Telegraph, "Європейська правда"Деталі: У конфіденційному "неофіційному документі" німецька сторона зазначає, що Європейський фонд миру повинен враховувати мільярди військової допомоги, яку країна надала Україні на двосторонній основі."Військова підтримка України може бути надана або через фінансові внески до українського пакета в Європейський фонд миру, або у вигляді прямих поставок військового обладнання в Україну", – йдеться у документі, на який посилається газета.У Берліні вважають, що прямі поставки зброї Україні мають зараховуватися як внески у фонд.Видання зазначає, що цей документ викликав побоювання в європейських столицях, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може підірвати майбутні спроби ЄС підтримати Україну в її боротьбі з російським вторгненням.Водночас як зазначає видання, Шольц заявив колегам з ЄС, що повністю відданий фінансуванню України, але нещодавнє рішення німецького конституційного суду зробило додаткові зобов'язання щодо видатків, які важко виконати, неможливими.В ще одному документі, з яким ознайомилось видання, йдеться, що Франція виступає за припинення поставок зброї через Європейський фон миру із запасів держав – членів ЄС і пропонує зосередитися на "загальних закупівлях" у європейських виробників зброї.