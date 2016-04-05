detroytred написав:Уяви: Кривонос он теж не строчить з кулемета.
Порівняв прутень з пальцем. Кривонос бойовий генерал і в перші дні війни воював будучи старшим за тебе, а ти професійний військовий ЖОДНОГО дня не воював і ще набрався нахабства паплюжити честь бойового генерала. Де твоя честь? Чому не захищаєш Вітчизну яка все життя і дотепер тебе утримує? Га?
Оскільки повідомлення з питаннями залишили, а мою відповідь потерли, то спробую цілком в межах правил:
- поясни звідки ти згенерив нове -- що я спаплюжив честь бойового генерала. Звідки? Вказав же лише факти: Кривонос теж не строчить з кулемета. Так само, як я або власне і ти. Честь до чого тут?
- мабуть вп'яте відповідаю: порядок захисту Вітчизни чітко визначений законами. Згідно них ТЦК мобілізує на вслужбу і вуаля - громадянин, який є військовозобов'язаний, стає на захист Вітчизни. Хоч звільнений учора Кривонос, хоч звільнений роки тому я, хоч такий же само військовозобов'язаний -- ти.
- якщо в твоїх стандартах, вимогах, які ти сам і вигадав, є про обов'язкове добровільне ставлення на захист Вітчизни, то тоді питання саме до тебе: чому власне ти досі не на фронті, не строчиш з кулемета? Одна відмова тобі у перші дні - це не перешкода. Звернись в інші ТЦК, до навіть форумчан, вони забезпечать тобі призов. Які проблеми-то?
- зформулюй поняття вчесті для контрактного принципу вслужби після припинення цього контракту.
Тільки не генеруй нових претензій зі стелі і не повертайся по колу до утримання замість сплати за виконану службу. Бо так ти і фронтовикам через роки заспіваєш, що сплачується їм не за виконане, а утримуєш. А їх пенсії є і будуть набагатооооо більше моєї. Їм сплачують саме за бойові дії. В мене ж тільки за службу відповідно у мирний час. І навіть її перерахунок пропонується робити .... через суд самому. Не дивлячись, що закон зобов'язує практично автоматично.
Bobua написав:А так -- путлєри бачать, що укр.військо виснажується, а заміни нема. Це і є причиною, чому війна триває. То хто ж винен, якщо не ухилянти?
не погоджуюсь - путін бачить що коаліція тріщить по швам, зброї дають на порядок менше і повільніше ніж могли б, завдання розгромити рф не стоїть взагалі, все ще присутній страх ескалації. у нас кладуть бруківку, гризуться.. час грає на нього - тому й війна продовжується.
Останнє чого він боїться це 5 млн стрільців з АК, в нього таких 20-30 млн
Німеччина прагне скоротити суму, виділену ЄС на озброєння для України Джерело: документ, що є у розпорядженні видання The Daily Telegraph, "Європейська правда"
Деталі: У конфіденційному "неофіційному документі" німецька сторона зазначає, що Європейський фонд миру повинен враховувати мільярди військової допомоги, яку країна надала Україні на двосторонній основі.
"Військова підтримка України може бути надана або через фінансові внески до українського пакета в Європейський фонд миру, або у вигляді прямих поставок військового обладнання в Україну", – йдеться у документі, на який посилається газета.
У Берліні вважають, що прямі поставки зброї Україні мають зараховуватися як внески у фонд.
Видання зазначає, що цей документ викликав побоювання в європейських столицях, що канцлер Німеччини Олаф Шольц може підірвати майбутні спроби ЄС підтримати Україну в її боротьбі з російським вторгненням.
Водночас як зазначає видання, Шольц заявив колегам з ЄС, що повністю відданий фінансуванню України, але нещодавнє рішення німецького конституційного суду зробило додаткові зобов'язання щодо видатків, які важко виконати, неможливими.
В ще одному документі, з яким ознайомилось видання, йдеться, що Франція виступає за припинення поставок зброї через Європейський фон миру із запасів держав – членів ЄС і пропонує зосередитися на "загальних закупівлях" у європейських виробників зброї. https://www.pravda.com.ua/eng/news/2023/12/3/7431453/
Пару дней был пиздец, мы почти потеряли Работино, пидоры до первых улиц сука дошли, но с ебейшими боями выдавили их обратно. Сейчас все посадки, окопы, поля и улицы в телах, но пидорских ублюдков намного больше валяется, техники пизда подбитой. Вроде передышка и у них и у нас, пленных дохуя взяли пидоров.