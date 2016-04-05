Ukrainian написав: В України брак танків ? Та хоч тисячу абрамсів через міні поля вони пройдуть Бпм мрап передали скільки запросила Україна. Вони теж через міні поля не пройдуть Літаки , пілотів де брати ? Радари та ппо німці передали більше ніж в них самих. А патріотами лінію фронту закривати дороге буде задоволеня навіть для американців.
брак не тільки танків, брак всього, в т.ч. і мрапів. пілотів - готувати. патріоти могли б вирішити проблему кабів, систем в штатах і в союзників достатньо. мало гаубиць, мало снарядів, мало ракет до хімарсів і самих пускових. все це в штатах є. нема бажання віддавати.
Немає браку ні танків ні мрапів є брак мотивованої та професійно підготовленої піхоти та танкістів. Пілотів готувати. Їх готують але з нову ж. Пілоти за більше року війни, виявилось що не володіють англійською. Патріоти на лінії фронту це легка ціль для анти радіаційних ракет з літаків раші. Гаубиці та старяди дають скільки виробляють. Україна чомусь з 2014 року так не зробила потужні лінії по виробництву снарядів та мін. Ракет для хімарсів дають скільки скільки виробляють запаси їх в США уже скінчились. Пускових більше не потрібно тому що немає скільки ракет.
По перше є різниця між ПУ та батареєю. По друге усі ці країни купили системи за власний кошт. По третє в Румунії 4 батереї в України 3. Плюс 12 червня 2023 року Raytheon анонсувала постачання ще п'яти батарей до кінця 2024 року.
pesikot Алаверди: згадав про мене, то згадаю і тебе: - ти теж, як і Прохожий, так і не відповів на питання після моєї відповіді тобі. Чому не на фронті? Ти ж декілька років тому сам писав: якщо буде повномасштабний, то станемо з будівельником спиной к спинє.
- чому вчетверте злився з перевіркою на 2 куо? Моє повідомлення було акурат між двома твоїми. А від тебе тиша.
Діма вказував, що він на війні. Потім зник. Тепер з'явився. Як бачиш, ніякої аналогії зі мною. Ти, як завжди, мімо.
Ukrainian написав:Пілоти за більше року війни, виявилось що не володіють англійською.
Да политика это все.
Во первых все пилоты учили английский в ВУЗе как обязательный предмет, для общения с инструктором этого хватит, по крайнеме мере в 2011м году (Боже, это же еще при Януковиче!) хватало - https://mil.in.ua/uk/ukraine-safe-sky-2011303/
В рамках практичної фази українсько-американсько-польського навчання “Безпечне небо – 2011” 19 липня на аеродромі базування авіації “Миргород”, що на Полтавщині, відбулися перші спільні польоти українських та американських пілотів на літаках Су-27, МіГ-29, F-16. ... Льотні екіпажі були змішаними – пілоти з України та США літали в одній кабіні.
Но если надо найти повод не давать Ф16 то конечно у них найдут не тот прононсуэйшн звука "TH" ну или еще чего-то такое что вот капец как важно будет в бою при общении с другим украиским же пилотом и украинским же диспетчером... Ну короче все по классике - https://youtu.be/ESDZPSrO128
Востаннє редагувалось katso в Нед 03 гру, 2023 19:06, всього редагувалось 3 разів.
Bobua написав: Вони на обліку. І повинні воювати. Або бути обмежені у правах.
хто на обліку?) Ті шо за кордоном? Може хтось і да. ) там облік при воєнкоматі був похєряний ще в середині 2000. Ну , але допустим , на обліку . як Ви то собі уявляєте? Кинуть все нажите років за 20 в іспаніях італіях і ломануться? Бо повинні?) В яких правах Ви їх хотіли б обмежити? Обирати й бути обраним? На лікування? На навчання ? Володіння землею в Україні? Забудьте, єдине шо звязує з батьківщиною то підкидають час од часу батькам пенсіонерам сотню , другу доларів. Це не біженці війни. Виїхали ще після першої революції. Є там серед молодших ті шо їздили сезонно в чехію , польшу, но тож їх нічого не тримає. Сімї або вже там після початку війни на пособіях , або розведені. Ще емігранти старші за мене років на 15 будувались в нас. Думали з європейськими пенсіями жити в Україні. Але зараз хіба зуби лічити тут є смисл. По західним селам якшо не брати молодих з 18р мобілізація вже все. Пару ухилянтів треба облавами виковирювати. В містах ситуація краща, але там контролю в держави менше. Головний резерв зара то київ і міста мільйонники , но думаю духу взятись за київ владі не вистачить.
Когда я писал об этом и год, и полтора назад, меня называли "совком". Да и сечас некоторые продолжают.
Килимові бомбардування і військове виробництво Британське містечко Ковентрі було практично повністю зруйноване в ніч з 14 на 15 листопада 1940 року. 437 німецьких бомбардувальників бомбили місто з 19 години вечора до 6 години ранку. За 11 годин безперервного бомбардування на місто було скинуто понад 500 тонн бомб. Відблиски пожеж було помітно за 200 кілометрів. Повністю були знищені 4330 житлових будинків, 60000 було пошкоджено; згоріли 3/4 підприємств міста, системи газо- водопостачання, лінії електропередач, трансформаторні підстанції, залізниця припинили існувати. Серйозних пошкоджень зазнали також 12 авіаційних заводів, розташованих у місті. Випуск бойових літаків у Великій Британії внаслідок авіанальоту скоротився на 20 відсотків.......... Хто в нас там казав, що не можна перевести ринкову економіку на військові рейки? Нещодавно в Британії зняли документальний фільм про роботу тіньових фабрик у роки Другої світової війни. Фільм Secret Spitfires розповідає про те, як британський тил забезпечував перемогу у війні, виробляючи тисячі винищувачів "Спітфаєр" у підвалах, гаражах, сараях, і навіть у себе вдома. Посилання на фільм у першому коменті.
Ми не віримо, що можемо перемогти росію, тому що росія - величезна. Ми не будуємо свої військові заводи - тому що їх розбомблять, ми не робимо свою зброю - тому що ми відсталі і ні на що не придатні. ........... Як на фронт брали молодих, а не старих, бо молоді в кілька разів ефективніші в бою. Як у тилу працювали сім днів на тиждень по 12 годин, бо фронту потрібна зброя. Як жили упроголодь, за картками, економлячи на всьому. Як багаті віддавали коштовності на перемогу, а діти міністрів воювали нарівні з синами фермерів і робітників... .......... Тільки Великобританія до грудня 1940 року втратила 585 суден, що становили 20% всього тоннажу, а до літа 1941 року її торговий флот скоротився на третину. Разом із кораблями на дно пішли сотні тисяч тонн військових вантажів. Наші диванні розумники тут же скажуть - а нічого тоді й плавати. Бо ж бомблять. І топлять. Адже так можна і без кораблів залишитися... З такої катастрофічної ситуації є два виходи - перестати відправляти конвої в Європу, сподіваючись за рік-два покінчити з ворожим флотом і мінами; або будувати більше кораблів, щоб не залишити союзників без зброї, військової техніки, палива, продовольства. Перший шлях - пряма дорога до поразки. Якби в 1941 році США припинили забезпечувати Велику Британію і СРСР, то вони б, найімовірніше, програли. І тоді Штатам довелося б наодинці боротися і з нацистською Німеччиною, і з імператорською Японією...