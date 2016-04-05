Килимові бомбардування і військове виробництво Британське містечко Ковентрі було практично повністю зруйноване в ніч з 14 на 15 листопада 1940 року. 437 німецьких бомбардувальників бомбили місто з 19 години вечора до 6 години ранку. За 11 годин безперервного бомбардування на місто було скинуто понад 500 тонн бомб. Відблиски пожеж було помітно за 200 кілометрів. Повністю були знищені 4330 житлових будинків, 60000 було пошкоджено; згоріли 3/4 підприємств міста, системи газо- водопостачання, лінії електропередач, трансформаторні підстанції, залізниця припинили існувати. Серйозних пошкоджень зазнали також 12 авіаційних заводів, розташованих у місті. Випуск бойових літаків у Великій Британії внаслідок авіанальоту скоротився на 20 відсотків.......... Хто в нас там казав, що не можна перевести ринкову економіку на військові рейки? Нещодавно в Британії зняли документальний фільм про роботу тіньових фабрик у роки Другої світової війни. Фільм Secret Spitfires розповідає про те, як британський тил забезпечував перемогу у війні, виробляючи тисячі винищувачів "Спітфаєр" у підвалах, гаражах, сараях, і навіть у себе вдома. Посилання на фільм у першому коменті.

Ми не віримо, що можемо перемогти росію, тому що росія - величезна. Ми не будуємо свої військові заводи - тому що їх розбомблять, ми не робимо свою зброю - тому що ми відсталі і ні на що не придатні.

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Як на фронт брали молодих, а не старих, бо молоді в кілька разів ефективніші в бою. Як у тилу працювали сім днів на тиждень по 12 годин, бо фронту потрібна зброя. Як жили упроголодь, за картками, економлячи на всьому. Як багаті віддавали коштовності на перемогу, а діти міністрів воювали нарівні з синами фермерів і робітників...

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Тільки Великобританія до грудня 1940 року втратила 585 суден, що становили 20% всього тоннажу, а до літа 1941 року її торговий флот скоротився на третину. Разом із кораблями на дно пішли сотні тисяч тонн військових вантажів.

Наші диванні розумники тут же скажуть - а нічого тоді й плавати. Бо ж бомблять. І топлять. Адже так можна і без кораблів залишитися...

З такої катастрофічної ситуації є два виходи - перестати відправляти конвої в Європу, сподіваючись за рік-два покінчити з ворожим флотом і мінами; або будувати більше кораблів, щоб не залишити союзників без зброї, військової техніки, палива, продовольства.

Перший шлях - пряма дорога до поразки. Якби в 1941 році США припинили забезпечувати Велику Британію і СРСР, то вони б, найімовірніше, програли. І тоді Штатам довелося б наодинці боротися і з нацистською Німеччиною, і з імператорською Японією...