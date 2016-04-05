Bobua написав:Чому нас (21міс у війську) не питають чи ми хочемо? То чому вас повинні питати??
поразительно быстро ты начал писать умные вещи. Если тебя родители били линейкой по пальцам, это не означает, что ты своих детей должен так же бить. Дальше думай сам, где котлеты а где мухи. Профессионалы расписываются в своей некомпетентности, когда называют виноватыми ухылянтов, ни дня не державших в руках оружия. Может с себя надо начинать разбор полётов?
а чому ти робиш вигляд, що переживаєш за Україну і за війну? ти ж вата, яка не допомагає ЗСУ із політичних міркувань. потенційний колаборант.
Bobua написав:А так -- путлєри бачать, що укр.військо виснажується, а заміни нема. Це і є причиною, чому війна триває. То хто ж винен, якщо не ухилянти?
не погоджуюсь - путін бачить що коаліція тріщить по швам, зброї дають на порядок менше і повільніше ніж могли б, завдання розгромити рф не стоїть взагалі, все ще присутній страх ескалації. у нас кладуть бруківку, гризуться.. час грає на нього - тому й війна продовжується.
Останнє чого він боїться це 5 млн стрільців з АК, в нього таких 20-30 млн
повністю маніпулятивне твердження.
коаліція и близько не тріщить, а розбіжності - це невід'ємна частина демократичних інституцій. порівняння скільки дають з тим скільки могли - це зі стелі, в нас немає відповідної інфо, завдання знищити рф є, але його звісно не озвучують, дипломатія - хоча ясно показують, що з Рашею ще можуть домовлятися, а з путіним - навряд чи.
збільшення витрат на війну до 30 відсотків - срср на якій цифрі витрат ляснуВ? напевне на меншій. але нам допомогають, а Раші - ні, його "союзники" намагаються нажитися на складнощах Раші.
й ви так багато тез постійно перекручуєте - чому вас тут адекватні люди й не люблять
vitaliiangel написав:поразительно быстро ты начал писать умные вещи. Если тебя родители били линейкой по пальцам, это не означает, что ты своих детей должен так же бить. Дальше думай сам, где котлеты а где мухи. Профессионалы расписываются в своей некомпетентности, когда называют виноватыми ухылянтов, ни дня не державших в руках оружия. Может с себя надо начинать разбор полётов?
а чому ти робиш вигляд, що переживаєш за Україну і за війну? ти ж вата, яка не допомагає ЗСУ із політичних міркувань. потенційний колаборант.
Мені теж це цікаво знати за цього персонажа.
так приїзди до нас - спочатку з vitaliiangel познайомишся, потім Успіх тобі екскурсію проведе - так сподобається, що там й залишишся
detroytred написав:pesikot Алаверди: згадав про мене, то згадаю і тебе: - ти теж, як і Прохожий, так і не відповів на питання після моєї відповіді тобі. Чому не на фронті? Ти ж декілька років тому сам писав: якщо буде повномасштабний, то станемо з будівельником спиной к спинє.
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то что ты "профессиональный военный мирного времени" а в во время войны в возрасте до 60 просто получаешь военную пенсию все уже поняли
Ukrainian написав:...... Ракет для хімарсів дають скільки скільки виробляють запаси їх в США уже скінчились. Пускових більше не потрібно тому що немає скільки ракет.
Разрешите Вам не поверить. При том количестве пусковых в мире и, в частности, в США (415 одиниць на 2021 рік - М142 и М270 - 840 + 151 одиниць (з них 220+ удосконалені до рівня M270A1) GLMRS та ATACMS рівня из укр. Вики) с учётом того, что в Украину поставлено 65 систем M142 та M270 (из них, если правильно понял 38 М142 http://surl.li/noxfo) вряд ли снаряды закончились.