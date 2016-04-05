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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 57125713571457155716>
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:10

  Ukrainian написав:Немає браку ні танків ні мрапів


звідки така впевненість?
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Наведи докази, что на порядок менше.
Для тебе скажу, на порядок меньше - це в 10 раз менше

Вперед, доказуй свої дописи


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"Від близько 800 одиниць бронетехніки у січні до нуля у жовтні"

https://forbes.ua/war-in-ukraine/vid-blizko-800-odinits-bronetekhniki-u-sichni-do-nulya-u-zhovtni-chomu-zakhid-perestav-aktivno-postachati-ukraini-vazhke-ozbroennya-doslidzhuvav-forbes-09112023-17145

у відповідь чекаю підтверджень по вчорашній брехні що я ділю когось на сорти, вчора ти гарно злився
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:19

  trololo написав:
  Ukrainian написав:Немає браку ні танків ні мрапів


звідки така впевненість?

300 танків, які просив Залужний.
https://glavcom.ua/country/politics/300 ... 18883.html
А по факту передали більше 600.
Танки на міні поля гнати це самогубство. Навіть ті 30 абрамсів нігде не були не задіяні.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:21

  Vadim_ написав:
  unicdima написав:
  Vadim_ написав:Шо це таке?

Догляд за родичем інвалідом.

Начало.
https://www.youtube.com/watch?v=6kyfuCBAf2c

"4 часа в пути, подъезжаем уже ко Львову" ... из Ирпеня во Львов

528 км на 4 часа = 132 км в час средней скорости. Без учёта остановок, заправок, с пожилой мамой
Это нереально

  Vadim_ написав:Смотреть можно с 03:22. Чел выехал с мамой "інвалідом" для догляду , я вижу старушку божий одуванчик, ходит сама на курсы иногда подвожу...
https://www.youtube.com/watch?v=PQrh7c3If4I

Ну то таке. Інвалід - это же не обязательно всегда беспомощный человек
Не туда ты смотришь, ой не туда

Мне другое интересно, там же явно видно, что "таки да".
Я точно знаю, что Хесед, вывозили своих ещё с начала боевых действий.
А эти как-то, то ли задержались, то ли хз.

Если им так хотелось выехать из Ирпеня, могли бы сделать это раньше и без лишнего(личного) гемороя
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:24

  trololo написав:
  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Чому нас (21міс у війську) не питають чи ми хочемо?
То чому вас повинні питати??
поразительно быстро ты начал писать умные вещи. Если тебя родители били линейкой по пальцам, это не означает, что ты своих детей должен так же бить. Дальше думай сам, где котлеты а где мухи. Профессионалы расписываются в своей некомпетентности, когда называют виноватыми ухылянтов, ни дня не державших в руках оружия. Может с себя надо начинать разбор полётов?


а чому ти робиш вигляд, що переживаєш за Україну і за війну? ти ж вата, яка не допомагає ЗСУ із політичних міркувань. потенційний колаборант.

Мені теж це цікаво знати за цього персонажа.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:25

  Letusrock написав:
  Bobua написав:А так -- путлєри бачать, що укр.військо виснажується, а заміни нема.
Це і є причиною, чому війна триває.
То хто ж винен, якщо не ухилянти?

не погоджуюсь - путін бачить що коаліція тріщить по швам, зброї дають на порядок менше і повільніше ніж могли б, завдання розгромити рф не стоїть взагалі, все ще присутній страх ескалації. у нас кладуть бруківку, гризуться.. час грає на нього - тому й війна продовжується.

Останнє чого він боїться це 5 млн стрільців з АК, в нього таких 20-30 млн

повністю маніпулятивне твердження.

коаліція и близько не тріщить, а розбіжності - це невід'ємна частина демократичних інституцій. порівняння скільки дають з тим скільки могли - це зі стелі, в нас немає відповідної інфо, завдання знищити рф є, але його звісно не озвучують, дипломатія - хоча ясно показують, що з Рашею ще можуть домовлятися, а з путіним - навряд чи.

збільшення витрат на війну до 30 відсотків - срср на якій цифрі витрат ляснуВ? напевне на меншій. але нам допомогають, а Раші - ні, його "союзники" намагаються нажитися на складнощах Раші.

й ви так багато тез постійно перекручуєте - чому вас тут адекватні люди й не люблять 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:27

  Ukrainian написав:
  trololo написав:
  vitaliiangel написав:поразительно быстро ты начал писать умные вещи. Если тебя родители били линейкой по пальцам, это не означает, что ты своих детей должен так же бить. Дальше думай сам, где котлеты а где мухи. Профессионалы расписываются в своей некомпетентности, когда называют виноватыми ухылянтов, ни дня не державших в руках оружия. Может с себя надо начинать разбор полётов?

а чому ти робиш вигляд, що переживаєш за Україну і за війну? ти ж вата, яка не допомагає ЗСУ із політичних міркувань. потенційний колаборант.

Мені теж це цікаво знати за цього персонажа.

так приїзди до нас - спочатку з vitaliiangel познайомишся, потім Успіх тобі екскурсію проведе - так сподобається, що там й залишишся :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:30

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Наведи докази, что на порядок менше.
Для тебе скажу, на порядок меньше - це в 10 раз менше

Вперед, доказуй свої дописи


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"Від близько 800 одиниць бронетехніки у січні до нуля у жовтні"

https://forbes.ua/war-in-ukraine/vid-blizko-800-odinits-bronetekhniki-u-sichni-do-nulya-u-zhovtni-chomu-zakhid-perestav-aktivno-postachati-ukraini-vazhke-ozbroennya-doslidzhuvav-forbes-09112023-17145

у відповідь чекаю підтверджень по вчорашній брехні що я ділю когось на сорти, вчора ти гарно злився

Від тебе були пропозиції ? Ніт - не були
Я тобі про це три рази нагадував.
Ти це проігнорував

Я нікого на сорти не ділив, я лиш нагадав, як ділив Медведчук на сорти.

Тому не вставай в третью позицію, бо вишибу тебе звідти

теперь про допомогу
А танки, це що, вся допомога ?

Далі читаємо
Якщо минулого року Україна отримувала щомісяця близько 450 одиниць бронетехніки й 75 артилерійських систем, то з травня ці показники впали щонайменше вдвічі

Вдвічі, але не на порядок
Тебе треба знову до школи направити, бо багато невигласів плутають "на порядок" та "в двічі"
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:36

  detroytred написав:pesikot
Алаверди: згадав про мене, то згадаю і тебе:
- ти теж, як і Прохожий, так і не відповів на питання після моєї відповіді тобі. Чому не на фронті?
Ти ж декілька років тому сам писав: якщо буде повномасштабний, то станемо з будівельником спиной к спинє.

.

то что ты "профессиональный военный мирного времени" а в во время войны в возрасте до 60 просто получаешь военную пенсию все уже поняли

спасибо "розтулмачыв", вопросов больше не имею...
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:36

  Ukrainian написав:......
Ракет для хімарсів дають скільки скільки виробляють запаси їх в США уже скінчились. Пускових більше не потрібно тому що немає скільки ракет.

Разрешите Вам не поверить.
При том количестве пусковых в мире и, в частности, в США (415 одиниць на 2021 рік - М142 и М270 - 840 + 151 одиниць (з них 220+ удосконалені до рівня M270A1) GLMRS та ATACMS рівня из укр. Вики) с учётом того, что в Украину поставлено 65 систем M142 та M270 (из них, если правильно понял 38 М142 http://surl.li/noxfo) вряд ли снаряды закончились.
ЛАД
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