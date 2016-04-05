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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5713571457155716>
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:41

  Ukrainian написав:
  trololo написав:
  Ukrainian написав:Немає браку ні танків ні мрапів


звідки така впевненість?

300 танків, які просив Залужний.
https://glavcom.ua/country/politics/300 ... 18883.html
А по факту передали більше 600.
Танки на міні поля гнати це самогубство. Навіть ті 30 абрамсів нігде не були не задіяні.

Ссылку можно?
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:44

  ЛАД написав:Думаю, если бы "у тилу працювали сім днів на тиждень по 12 годин, бо фронту потрібна зброя", то меньше было бы и нареканий со стороны фронтовиков.
негде работать. безработица от 20 до2 5% (с учётом выехавших).
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:47

  ЛАД написав:
  Ukrainian написав:......
Ракет для хімарсів дають скільки скільки виробляють запаси їх в США уже скінчились. Пускових більше не потрібно тому що немає скільки ракет.

Разрешите Вам не поверить.
При том количестве пусковых в мире и, в частности, в США (415 одиниць на 2021 рік - М142 и М270 - 840 + 151 одиниць (з них 220+ удосконалені до рівня M270A1) GLMRS та ATACMS рівня из укр. Вики) с учётом того, что в Украину поставлено 65 систем M142 та M270 (из них, если правильно понял 38 М142 http://surl.li/noxfo) вряд ли снаряды закончились.

Читай
Lockheed is currently at its full annual production capacity of 10,000 Guided Multiple Launch Rocket System, or GMLRS, rockets, said Becky ...
https://www.defenseone.com/business/202 ... on/384646/
І це повино перекрити потреби усіх країн експлуатантів хімарс а не тільки України.
As of February 2023, CNN reported that Ukraine had expended approximately 9,500 HIMARS rockets.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:48

ЛАД https://www.oryxspioenkop.com/2022/04/a ... plied.html
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:49

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Коли поїхав просити грошей, але не перевзувся бо нахабний та тупий.
Баленсіага 1150 $ вартість яких це приблизно 50% місячної з.п. людей у штаті, куди ти приїхав розповісти про скруту. (с) Володимир Корбут
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Я нікого на сорти не ділив, я лиш нагадав, як ділив Медведчук на сорти.

ні, ти конкретно написав про мене. не викручуйся зараз

  pesikot написав:Тому не вставай в третью позицію, бо вишибу тебе звідти

no comments))

Якщо минулого року Україна отримувала щомісяця близько 450 одиниць бронетехніки й 75 артилерійських систем, то з травня ці показники впали щонайменше вдвічі
Вдвічі, але не на порядок


маніпулюєш? хіба зараз травень чи все таки грудень? я ж надав конкретно посилання на статтю з "трохи" свіжішими даними
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:53

Алексей Кущ на ФБ

Раскрою для вас немного свою аналитическую кухню.

Как оценить вовлеченность той или иной финансовой системы в войну и на достижение стратегических целей войны?

Я все время мониторю структурный профицит или дефицит свободной ликвидности в банках, наших и российских.

Анализируя российскую банковскую систему, я регулярно задавал себе вопрос: если они так активно кредитуют экономику, как об этом говорят официально, то почему у них структурный профицит (избыток) ликвидности (денег)?

Можно было предположить, что кредитная активность росбанков - фикция.

Но вот по новым данным Банка России, дефицит ликвидности банковской системы составил 800 млрд рублей.

Все стало на свои места.

А ведь еще в начале года отмечался профицит в 3,5 трлн рублей.

При этом, оттока средств из банков почти нет, наоборот, население несет деньги на депозиты, пользуясь ростом ключевой ставки Центрального Банка, которая приводит и к увеличению доходности вкладов физических лиц.

И куда российские банки направляют этот финпоток?

Может зарабатывают на депозитных сертификатах Центрального Банка?

Отнюдь. Деньги направляются на кредитование экономики и ВПК.

Схлопывание профицита ликвидности на 3,5 трлн руб и рост дефицита на 0,8 трлн - это 4,3 трлн руб денег, влитых банками в экономику, в том числе, в ВПК.

С учетом банковского мультипликатора - порядка 20 трлн руб новых денег в экономике.

И через акселератор роста ВВП и метод межсекторальных перетоков - формирование до 15% валового продукта.

Теперь понятно, почему вместо падения на 10%, экономика РФ растет на 2,5%.

Без кредитного плеча, Россия не смогла бы амортизировать санкции и очень быстро перейти в фазу роста.

А в Украине, тем временем, профицит ликвидности банковской системы, то есть излишек денег, достиг 400 млрд грн.

Все эти деньги не работают на экономику, не работают на ВПК, не работают на общество.

Они прочно закрыты в герметичной модели депозитных сертификатов НБУ под 16-20%, благодаря чему, банки получат в этом году рекордную историческую прибыль в размере 130 млрд грн.

Банки полностью огорожены от стратегии войны и функционирования экономики во время войны.

Кто-то скажет, что такова цена финансовой стабильности и низкой инфляции.

Но тогда почему ЦБ РФ нашел модель, при которой обеспечивается и финансовая стабильность, и снижение инфляции, и вовлечение банков в кредитование экономики?

Почему мы все время уповаем на то, что кто-то даст нам деньги и произведет снаряды?
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:53

  detroytred написав:pesikot
Алаверди: згадав про мене, то згадаю і тебе:
- ти теж, як і Прохожий, так і не відповів на питання після моєї відповіді тобі. Чому не на фронті?
Ти ж декілька років тому сам писав: якщо буде повномасштабний, то станемо з будівельником спиной к спинє.

Ты у меня давно в ЧС, но раз вылезло в цитировании других

1) Ты сам не на фронте и отказываешься воевать, будучи профессиональным военным.
Какие претензии ко мне ? Я тебе давно ещё рассказывал анекдот про пожарника, имея в виде тебя

А вот к тебе, который отказывается воевать в военное время, будучи профессиональным военным, вопросов овер до киля.

Ты у нас, новая разновидность военного.
В мирное время - ты военный, с окладом, с надбавками, со званиями, с пенсией
В военное время - ты c дивана треплешься, прикрываясь боевыми генералами

2) Так мы с budivelnik так и делаем.
Он из своего города помогает ЗСУ, я в своем городе помогаю ЗСУ

А ты, только желчью и злобой плюешься
Ты так ничему и научился

Ты, по-прежнему, собственное раздутое ЭГО ставишь выше, чем помощь стране в военное время
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 03 гру, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 19:59

  hume написав:Зображення
Коли поїхав просити грошей, але не перевзувся бо нахабний та тупий.
Баленсіага 1150 $ вартість яких це приблизно 50% місячної з.п. людей у штаті, куди ти приїхав розповісти про скруту. (с) Володимир Корбут

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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 20:00

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Я нікого на сорти не ділив, я лиш нагадав, як ділив Медведчук на сорти.

ні, ти конкретно написав про мене. не викручуйся зараз

  pesikot написав:Тому не вставай в третью позицію, бо вишибу тебе звідти

no comments))

Якщо минулого року Україна отримувала щомісяця близько 450 одиниць бронетехніки й 75 артилерійських систем, то з травня ці показники впали щонайменше вдвічі
Вдвічі, але не на порядок


маніпулюєш? хіба зараз травень чи все таки грудень? я ж надав конкретно посилання на статтю з "трохи" свіжішими даними

То де там про "на порядок". Рахувати вмієшь ?
Бачі, шо ні

Пропозиції від тебе є ?
Бачу, що ні

Давай, давай пропозиції, а не обідки )

PS. Як ти крутишься, тільки, щоб не написати пропозиції.
Але критики, але зради, але обідок ...

Проте, обідки вони завжди від невіглавства
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 03 гру, 2023 20:13, всього редагувалось 1 раз.
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