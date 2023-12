Додано: Нед 03 гру, 2023 19:47

Ракет для хімарсів дають скільки скільки виробляють запаси їх в США уже скінчились. Пускових більше не потрібно тому що немає скільки ракет. ......Ракет для хімарсів дають скільки скільки виробляють запаси їх в США уже скінчились. Пускових більше не потрібно тому що немає скільки ракет.

Разрешите Вам не поверить.

При том количестве пусковых в мире и, в частности, в США (415 одиниць на 2021 рік - М142 и М270 - 840 + 151 одиниць (з них 220+ удосконалені до рівня M270A1) GLMRS та ATACMS рівня из укр. Вики) с учётом того, что в Украину поставлено 65 систем M142 та M270 (из них, если правильно понял 38 М142 http://surl.li/noxfo ) вряд ли снаряды закончились. Разрешите Вам не поверить.При том количестве пусковых в мире и, в частности, в США (415 одиниць на 2021 рік - М142 и М270 - 840 + 151 одиниць (з них 220+ удосконалені до рівня M270A1) GLMRS та ATACMS рівня из укр. Вики) с учётом того, что в Украину поставлено 65 систем M142 та M270 (из них, если правильно понял 38 М142) вряд ли снаряды закончились.

ЧитайLockheed is currently at its full annual production capacity of 10,000 Guided Multiple Launch Rocket System, or GMLRS, rockets, said Becky ...І це повино перекрити потреби усіх країн експлуатантів хімарс а не тільки України.As of February 2023, CNN reported that Ukraine had expended approximately 9,500 HIMARS rockets.