Раскрою для вас немного свою аналитическую кухню.



Как оценить вовлеченность той или иной финансовой системы в войну и на достижение стратегических целей войны?



Я все время мониторю структурный профицит или дефицит свободной ликвидности в банках, наших и российских.



Анализируя российскую банковскую систему, я регулярно задавал себе вопрос: если они так активно кредитуют экономику, как об этом говорят официально, то почему у них структурный профицит (избыток) ликвидности (денег)?



Можно было предположить, что кредитная активность росбанков - фикция.



Но вот по новым данным Банка России, дефицит ликвидности банковской системы составил 800 млрд рублей.



Все стало на свои места.



А ведь еще в начале года отмечался профицит в 3,5 трлн рублей.



При этом, оттока средств из банков почти нет, наоборот, население несет деньги на депозиты, пользуясь ростом ключевой ставки Центрального Банка, которая приводит и к увеличению доходности вкладов физических лиц.



И куда российские банки направляют этот финпоток?



Может зарабатывают на депозитных сертификатах Центрального Банка?



Отнюдь. Деньги направляются на кредитование экономики и ВПК.



Схлопывание профицита ликвидности на 3,5 трлн руб и рост дефицита на 0,8 трлн - это 4,3 трлн руб денег, влитых банками в экономику, в том числе, в ВПК.



С учетом банковского мультипликатора - порядка 20 трлн руб новых денег в экономике.



И через акселератор роста ВВП и метод межсекторальных перетоков - формирование до 15% валового продукта.



Теперь понятно, почему вместо падения на 10%, экономика РФ растет на 2,5%.



Без кредитного плеча, Россия не смогла бы амортизировать санкции и очень быстро перейти в фазу роста.



А в Украине, тем временем, профицит ликвидности банковской системы, то есть излишек денег, достиг 400 млрд грн.



Все эти деньги не работают на экономику, не работают на ВПК, не работают на общество.



Они прочно закрыты в герметичной модели депозитных сертификатов НБУ под 16-20%, благодаря чему, банки получат в этом году рекордную историческую прибыль в размере 130 млрд грн.



Банки полностью огорожены от стратегии войны и функционирования экономики во время войны.



Кто-то скажет, что такова цена финансовой стабильности и низкой инфляции.



Но тогда почему ЦБ РФ нашел модель, при которой обеспечивается и финансовая стабильность, и снижение инфляции, и вовлечение банков в кредитование экономики?



Почему мы все время уповаем на то, что кто-то даст нам деньги и произведет снаряды?