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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5713571457155716
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 20:05

  Ukrainian написав:
  hume написав:Коли поїхав просити грошей, але не перевзувся бо нахабний та тупий.
Баленсіага 1150 $ вартість яких це приблизно 50% місячної з.п. людей у штаті, куди ти приїхав розповісти про скруту. (с) Володимир Корбут

$170
Можна узяти копію.

Я конечно не модник, но кто-то ещё сейчас покупает левые вещи?
Но, вопрос не в этом. Человек, который наговорил в интервью столько, что его неделю нон стопом крутили по всем новостям мордора одевает уебанские кроссовки за 1200 баксов и едет рассказывать как всё плохо в Украине и нам нужна помощь, желательно в ярдах
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 20:15

2 Грудня, 2023
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

Вміст наданої допомоги розкрили на офіційному сайті уряду ФРН.

Пакет охоплює армійські вантажівки, снаряди, снайперські гвинтівки та різноманітне обладнання.

До нового пакету увійшли:

4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи для них;
8 вантажівок Zetros;
3 транспортних засобів;
2 автомобілі прикордонної служби;
1 система мобільних антен;
15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 тис. патронів до них;
25 лазерних далекомірів;
5 датчиків виявлення дронів;
3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
250 наборів інструментів з підривним матеріалом.


Варто зауважити, що у майбутньому українські військові отримають від Німеччини ще 435 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338.

https://mil.in.ua/uk/news/nimechchyna-p ... -dopomogy/

Гуглоперевод:
Военная поддержка Украины

Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, они поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности. Обзор.
1 декабря 2023 г.

В этом списке представлен обзор военной помощи, предоставленной Федеративной Республикой Германия Украине. Он включает в себя поставки со стороны Федеральных вооруженных сил, промышленности и меры помощи совместно с партнерами, которые, в частности, финансировались из фондов федерального правительства для наращивания потенциала безопасности.
...

Оригинал статьи - https://www.bundesregierung.de/breg-en/ ... ne-2054992


3 ДЕКАБРЯ 2023

Остин заверил, что США могут одновременно отправлять ресурсы на "несколько театров военных действий".

Глава американского оборонного ведомства отметил, что и в Израиле, и в Украине "демократии борются с безжалостными врагами, которые стремятся их уничтожить".

"И мы не позволим ХАМАС или Путину победить. И мы не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", – подчеркнул он.

Остин добавил, что развязанная РФ война против Украины стала "вызовом" для НАТО и "прямой атакой против основанного на правилах международного порядка".

А результат этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность", сказал он, подчеркнув, что США "не могут позволить себе остаться в стороне".

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7174799/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 20:20

  Ukrainian написав:
  trololo написав:
  Ukrainian написав:Немає браку ні танків ні мрапів


звідки така впевненість?

300 танків, які просив Залужний.
https://glavcom.ua/country/politics/300 ... 18883.html
А по факту передали більше 600.
Танки на міні поля гнати це самогубство. Навіть ті 30 абрамсів нігде не були не задіяні.

коли він просив 300, ситуація була трохи інша. зараз 300 - це на три місяці боїв
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 20:30

  yanyura написав:
2 Грудня, 2023
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

Вміст наданої допомоги розкрили на офіційному сайті уряду ФРН.

Пакет охоплює армійські вантажівки, снаряди, снайперські гвинтівки та різноманітне обладнання.

До нового пакету увійшли:

4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи для них;
8 вантажівок Zetros;
3 транспортних засобів;
2 автомобілі прикордонної служби;
1 система мобільних антен;
15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 тис. патронів до них;
25 лазерних далекомірів;
5 датчиків виявлення дронів;
3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
250 наборів інструментів з підривним матеріалом.


Варто зауважити, що у майбутньому українські військові отримають від Німеччини ще 435 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338.

https://mil.in.ua/uk/news/nimechchyna-p ... -dopomogy/

Гуглоперевод:
Военная поддержка Украины

Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, они поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности. Обзор.
1 декабря 2023 г.

В этом списке представлен обзор военной помощи, предоставленной Федеративной Республикой Германия Украине. Он включает в себя поставки со стороны Федеральных вооруженных сил, промышленности и меры помощи совместно с партнерами, которые, в частности, финансировались из фондов федерального правительства для наращивания потенциала безопасности.
...

Оригинал статьи - https://www.bundesregierung.de/breg-en/ ... ne-2054992


3 ДЕКАБРЯ 2023

Остин заверил, что США могут одновременно отправлять ресурсы на "несколько театров военных действий".

Глава американского оборонного ведомства отметил, что и в Израиле, и в Украине "демократии борются с безжалостными врагами, которые стремятся их уничтожить".

"И мы не позволим ХАМАС или Путину победить. И мы не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", – подчеркнул он.

Остин добавил, что развязанная РФ война против Украины стала "вызовом" для НАТО и "прямой атакой против основанного на правилах международного порядка".

А результат этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность", сказал он, подчеркнув, что США "не могут позволить себе остаться в стороне".

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7174799/

Letusrock, "на порядок меньше", чи не так ?

yanyura, вам +++
pesikot
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