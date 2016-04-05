hume написав:Коли поїхав просити грошей, але не перевзувся бо нахабний та тупий. Баленсіага 1150 $ вартість яких це приблизно 50% місячної з.п. людей у штаті, куди ти приїхав розповісти про скруту. (с) Володимир Корбут
$170 Можна узяти копію.
Я конечно не модник, но кто-то ещё сейчас покупает левые вещи? Но, вопрос не в этом. Человек, который наговорил в интервью столько, что его неделю нон стопом крутили по всем новостям мордора одевает уебанские кроссовки за 1200 баксов и едет рассказывать как всё плохо в Украине и нам нужна помощь, желательно в ярдах
Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, они поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности. Обзор. 1 декабря 2023 г.
В этом списке представлен обзор военной помощи, предоставленной Федеративной Республикой Германия Украине. Он включает в себя поставки со стороны Федеральных вооруженных сил, промышленности и меры помощи совместно с партнерами, которые, в частности, финансировались из фондов федерального правительства для наращивания потенциала безопасности. ...
Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, они поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности. Обзор. 1 декабря 2023 г.
В этом списке представлен обзор военной помощи, предоставленной Федеративной Республикой Германия Украине. Он включает в себя поставки со стороны Федеральных вооруженных сил, промышленности и меры помощи совместно с партнерами, которые, в частности, финансировались из фондов федерального правительства для наращивания потенциала безопасности. ...