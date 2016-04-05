hume написав:Коли поїхав просити грошей, але не перевзувся бо нахабний та тупий. Баленсіага 1150 $ вартість яких це приблизно 50% місячної з.п. людей у штаті, куди ти приїхав розповісти про скруту. (с) Володимир Корбут
$170 Можна узяти копію.
Я конечно не модник, но кто-то ещё сейчас покупает левые вещи? Но, вопрос не в этом. Человек, который наговорил в интервью столько, что его неделю нон стопом крутили по всем новостям мордора одевает уебанские кроссовки за 1200 баксов и едет рассказывать как всё плохо в Украине и нам нужна помощь, желательно в ярдах
Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, они поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности. Обзор. 1 декабря 2023 г.
В этом списке представлен обзор военной помощи, предоставленной Федеративной Республикой Германия Украине. Он включает в себя поставки со стороны Федеральных вооруженных сил, промышленности и меры помощи совместно с партнерами, которые, в частности, финансировались из фондов федерального правительства для наращивания потенциала безопасности. ...
Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, они поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности. Обзор. 1 декабря 2023 г.
В этом списке представлен обзор военной помощи, предоставленной Федеративной Республикой Германия Украине. Он включает в себя поставки со стороны Федеральных вооруженных сил, промышленности и меры помощи совместно с партнерами, которые, в частности, финансировались из фондов федерального правительства для наращивания потенциала безопасности. ...
detroytred написав:pesikot Алаверди: згадав про мене, то згадаю і тебе: - ти теж, як і Прохожий, так і не відповів на питання після моєї відповіді тобі. Чому не на фронті? Ти ж декілька років тому сам писав: якщо буде повномасштабний, то станемо з будівельником спиной к спинє.
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то что ты "профессиональный военный мирного времени" а в во время войны в возрасте до 60 просто получаешь военную пенсию все уже поняли
спасибо "розтулмачыв", вопросов больше не имею...
Ти на питання зі свого дивану чому не на фронті знов проігнорив - злився знов. Це зрозуміло.
Навіщо перекриваєш черговою брехнею? Розтулмачив я, що пенсію отримую за і відповідно вслужбу у мирний час. І оскільки звільнений з вслужби (да ще й за вимогою самої держави (по скороченню)), то являюсь звичайним військовозобов'язаним. Таким же, як і Василь або ти.
І точно само, як і ви обоє, у воєнний час призиваюсь ТЦК. І знов стаю військовим. З обов'язками військовослужбовця. З якої стелі ви вигадуєте для мене ще обов'язок -- ви зливаєтесь перекриванням нових претензій та звинувачень зі стелі та по колу старих.
Ще раз: не рефлексуй, а чітко показуй і формулюй. Не хатєлками, а визначені обов'язки та суть порушень.
detroytred написав:pesikot Алаверди: згадав про мене, то згадаю і тебе: - ти теж, як і Прохожий, так і не відповів на питання після моєї відповіді тобі. Чому не на фронті? Ти ж декілька років тому сам писав: якщо буде повномасштабний, то станемо з будівельником спиной к спинє.
Ты у меня давно в ЧС, но раз вылезло в цитировании других
1) Ты сам не на фронте и отказываешься воевать, будучи профессиональным военным. Какие претензии ко мне ? Я тебе давно ещё рассказывал анекдот про пожарника, имея в виде тебя
А вот к тебе, который отказывается воевать в военное время, будучи профессиональным военным, вопросов овер до киля.
Ты у нас, новая разновидность военного. В мирное время - ты военный, с окладом, с надбавками, со званиями, с пенсией В военное время - ты c дивана треплешься, прикрываясь боевыми генералами
2) Так мы с budivelnik так и делаем. Он из своего города помогает ЗСУ, я в своем городе помогаю ЗСУ
А ты, только желчью и злобой плюешься Ты так ничему и научился
Ты, по-прежнему, собственное раздутое ЭГО ставишь выше, чем помощь стране в военное время
Навіщо перекриваєш новою брехнею зі стелі? Покажи де я відмовлявся від призову. Простіше иж нікуди: вкажи де я відмовлявся, звідки ти взяв. Давай знов: 2 куо. перевіряємо відмовлявся я чи ні. Ти збрехав - я тобі, ти збрехав - з тебе. Вп'яте зілл'єшся на перевірку тебе на брехню на особисту адресу?
Це ти своєрідний різновид: у якого обіцянка битися з ворогом спина до спини при повномасштабному нападі перетворилася у поміч ЗСУ.
Звідки ти взяв, що я не допомагаю ЗСУ? З якої стелі?
Жовчу сходите ти і Ко. Я спокійно обговорюю питання на форумі. І вимушений відповідати на твої та Ко випади на особисту адресу. Порахуйте скільки разів ви зливались... Це ж просто смішно. Якась клоунада. Подивись хто генерить претензії та нападки. Ще й абсолютно безпідставні. І хто на них відповідає. Це ж факт.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 гру, 2023 21:20, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:pesikot Алаверди: згадав про мене, то згадаю і тебе: - ти теж, як і Прохожий, так і не відповів на питання після моєї відповіді тобі. Чому не на фронті? Ти ж декілька років тому сам писав: якщо буде повномасштабний, то станемо з будівельником спиной к спинє.
Ты у меня давно в ЧС, но раз вылезло в цитировании других
1) Ты сам не на фронте и отказываешься воевать, будучи профессиональным военным. Какие претензии ко мне ? Я тебе давно ещё рассказывал анекдот про пожарника, имея в виде тебя
А вот к тебе, который отказывается воевать в военное время, будучи профессиональным военным, вопросов овер до киля.
Ты у нас, новая разновидность военного. В мирное время - ты военный, с окладом, с надбавками, со званиями, с пенсией В военное время - ты c дивана треплешься, прикрываясь боевыми генералами
2) Так мы с budivelnik так и делаем. Он из своего города помогает ЗСУ, я в своем городе помогаю ЗСУ
А ты, только желчью и злобой плюешься Ты так ничему и научился
Ты, по-прежнему, собственное раздутое ЭГО ставишь выше, чем помощь стране в военное время
Навіщо перекриваєш новою брехнею зі стелі? Покажи де я відмовлявся від призову. Простіше иж нікуди: вкажи де я відмовлявся, звідки ти взяв. Давай знов: 2 куо. перевіряємо відмовлявся я чи ні. Ти збрехав - я тобі, ти збрехав - з тебе. Вп'яте зілл'єшся на перевірку тебе на брехню на особисту адресу?
Це ти своєрідний різновид: у якого обіцянка битися з ворогом спина до спини при повномасштабному нападі перетворилася у поміч ЗСУ.
Звідки ти взяв, що я не допомагаю ЗСУ? З якої стелі?
Жовчу сходите ти і Ко. Я спокійно обговорюю питання на форумі. І вимушений відповідати на твої та Ко випади на особисту адресу. Порахуйте скільки разів ви зливались... Це ж просто смішно. Якась клоунада.
Ти вимушений ? Ти тільки особисте ЄГО захищаешь, а повинен захищати країну
Дійсно, клоунада, професійний військовий закидає мені, чому я не в ЗСУ ? При тому, сам ти не хочешь іти воювати.
Танки это провал новой современной войны, банальные мишени для копеечных дронов и мин. Мы миной ТМ-62 стоимостью 2500 грн недавно зафигачили в Крынках суперсовременный 90-й орков стоимостью овердохера. Танки сейчас используются как банальная Арта, стреляющая из укрытий. Вот тут танки сильны, танковый обстрел это жёстко. А как средство наступления как было во времена второй мировой, это прошло . В сентябре получили хваленые Абрамсы, о которых говорильни в СМИ было как про F-16. А тольку ноль. Только высынутся, их сожгут .