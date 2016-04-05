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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 57145715571657175718>
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 20:05

  Ukrainian написав:
  hume написав:Коли поїхав просити грошей, але не перевзувся бо нахабний та тупий.
Баленсіага 1150 $ вартість яких це приблизно 50% місячної з.п. людей у штаті, куди ти приїхав розповісти про скруту. (с) Володимир Корбут

$170
Можна узяти копію.

Я конечно не модник, но кто-то ещё сейчас покупает левые вещи?
Но, вопрос не в этом. Человек, который наговорил в интервью столько, что его неделю нон стопом крутили по всем новостям мордора одевает уебанские кроссовки за 1200 баксов и едет рассказывать как всё плохо в Украине и нам нужна помощь, желательно в ярдах
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 20:15

2 Грудня, 2023
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

Вміст наданої допомоги розкрили на офіційному сайті уряду ФРН.

Пакет охоплює армійські вантажівки, снаряди, снайперські гвинтівки та різноманітне обладнання.

До нового пакету увійшли:

4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи для них;
8 вантажівок Zetros;
3 транспортних засобів;
2 автомобілі прикордонної служби;
1 система мобільних антен;
15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 тис. патронів до них;
25 лазерних далекомірів;
5 датчиків виявлення дронів;
3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
250 наборів інструментів з підривним матеріалом.


Варто зауважити, що у майбутньому українські військові отримають від Німеччини ще 435 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338.

https://mil.in.ua/uk/news/nimechchyna-p ... -dopomogy/

Гуглоперевод:
Военная поддержка Украины

Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, они поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности. Обзор.
1 декабря 2023 г.

В этом списке представлен обзор военной помощи, предоставленной Федеративной Республикой Германия Украине. Он включает в себя поставки со стороны Федеральных вооруженных сил, промышленности и меры помощи совместно с партнерами, которые, в частности, финансировались из фондов федерального правительства для наращивания потенциала безопасности.
...

Оригинал статьи - https://www.bundesregierung.de/breg-en/ ... ne-2054992


3 ДЕКАБРЯ 2023

Остин заверил, что США могут одновременно отправлять ресурсы на "несколько театров военных действий".

Глава американского оборонного ведомства отметил, что и в Израиле, и в Украине "демократии борются с безжалостными врагами, которые стремятся их уничтожить".

"И мы не позволим ХАМАС или Путину победить. И мы не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", – подчеркнул он.

Остин добавил, что развязанная РФ война против Украины стала "вызовом" для НАТО и "прямой атакой против основанного на правилах международного порядка".

А результат этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность", сказал он, подчеркнув, что США "не могут позволить себе остаться в стороне".

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7174799/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 20:20

  Ukrainian написав:
  trololo написав:
  Ukrainian написав:Немає браку ні танків ні мрапів


звідки така впевненість?

300 танків, які просив Залужний.
https://glavcom.ua/country/politics/300 ... 18883.html
А по факту передали більше 600.
Танки на міні поля гнати це самогубство. Навіть ті 30 абрамсів нігде не були не задіяні.

коли він просив 300, ситуація була трохи інша. зараз 300 - це на три місяці боїв
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 20:30

  yanyura написав:
2 Грудня, 2023
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

Вміст наданої допомоги розкрили на офіційному сайті уряду ФРН.

Пакет охоплює армійські вантажівки, снаряди, снайперські гвинтівки та різноманітне обладнання.

До нового пакету увійшли:

4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи для них;
8 вантажівок Zetros;
3 транспортних засобів;
2 автомобілі прикордонної служби;
1 система мобільних антен;
15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 тис. патронів до них;
25 лазерних далекомірів;
5 датчиків виявлення дронів;
3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
250 наборів інструментів з підривним матеріалом.


Варто зауважити, що у майбутньому українські військові отримають від Німеччини ще 435 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338.

https://mil.in.ua/uk/news/nimechchyna-p ... -dopomogy/

Гуглоперевод:
Военная поддержка Украины

Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, они поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности. Обзор.
1 декабря 2023 г.

В этом списке представлен обзор военной помощи, предоставленной Федеративной Республикой Германия Украине. Он включает в себя поставки со стороны Федеральных вооруженных сил, промышленности и меры помощи совместно с партнерами, которые, в частности, финансировались из фондов федерального правительства для наращивания потенциала безопасности.
...

Оригинал статьи - https://www.bundesregierung.de/breg-en/ ... ne-2054992


3 ДЕКАБРЯ 2023

Остин заверил, что США могут одновременно отправлять ресурсы на "несколько театров военных действий".

Глава американского оборонного ведомства отметил, что и в Израиле, и в Украине "демократии борются с безжалостными врагами, которые стремятся их уничтожить".

"И мы не позволим ХАМАС или Путину победить. И мы не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", – подчеркнул он.

Остин добавил, что развязанная РФ война против Украины стала "вызовом" для НАТО и "прямой атакой против основанного на правилах международного порядка".

А результат этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность", сказал он, подчеркнув, что США "не могут позволить себе остаться в стороне".

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7174799/

Letusrock, "на порядок меньше", чи не так ?

yanyura, вам +++
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:01

  Прохожий написав:
  detroytred написав:pesikot
Алаверди: згадав про мене, то згадаю і тебе:
- ти теж, як і Прохожий, так і не відповів на питання після моєї відповіді тобі. Чому не на фронті?
Ти ж декілька років тому сам писав: якщо буде повномасштабний, то станемо з будівельником спиной к спинє.

.

то что ты "профессиональный военный мирного времени" а в во время войны в возрасте до 60 просто получаешь военную пенсию все уже поняли

спасибо "розтулмачыв", вопросов больше не имею...

Ти на питання зі свого дивану чому не на фронті знов проігнорив - злився знов. Це зрозуміло.

Навіщо перекриваєш черговою брехнею?
Розтулмачив я, що пенсію отримую за і відповідно вслужбу у мирний час. І оскільки звільнений з вслужби (да ще й за вимогою самої держави (по скороченню)), то являюсь звичайним військовозобов'язаним. Таким же, як і Василь або ти.

І точно само, як і ви обоє, у воєнний час призиваюсь ТЦК. І знов стаю військовим. З обов'язками військовослужбовця.
З якої стелі ви вигадуєте для мене ще обов'язок -- ви зливаєтесь перекриванням нових претензій та звинувачень зі стелі та по колу старих.

Ще раз: не рефлексуй, а чітко показуй і формулюй. Не хатєлками, а визначені обов'язки та суть порушень.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Letusrock, "на порядок меньше", чи не так ?

порівнюємо цифри зі статті і обіцянки/наміри, клас
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:13

  pesikot написав:
  detroytred написав:pesikot
Алаверди: згадав про мене, то згадаю і тебе:
- ти теж, як і Прохожий, так і не відповів на питання після моєї відповіді тобі. Чому не на фронті?
Ти ж декілька років тому сам писав: якщо буде повномасштабний, то станемо з будівельником спиной к спинє.

Ты у меня давно в ЧС, но раз вылезло в цитировании других

1) Ты сам не на фронте и отказываешься воевать, будучи профессиональным военным.
Какие претензии ко мне ? Я тебе давно ещё рассказывал анекдот про пожарника, имея в виде тебя

А вот к тебе, который отказывается воевать в военное время, будучи профессиональным военным, вопросов овер до киля.

Ты у нас, новая разновидность военного.
В мирное время - ты военный, с окладом, с надбавками, со званиями, с пенсией
В военное время - ты c дивана треплешься, прикрываясь боевыми генералами

2) Так мы с budivelnik так и делаем.
Он из своего города помогает ЗСУ, я в своем городе помогаю ЗСУ

А ты, только желчью и злобой плюешься
Ты так ничему и научился

Ты, по-прежнему, собственное раздутое ЭГО ставишь выше, чем помощь стране в военное время

Навіщо перекриваєш новою брехнею зі стелі?
Покажи де я відмовлявся від призову.
Простіше иж нікуди: вкажи де я відмовлявся, звідки ти взяв.
Давай знов: 2 куо. перевіряємо відмовлявся я чи ні. Ти збрехав - я тобі, ти збрехав - з тебе.
Вп'яте зілл'єшся на перевірку тебе на брехню на особисту адресу?

Це ти своєрідний різновид: у якого обіцянка битися з ворогом спина до спини при повномасштабному нападі перетворилася у поміч ЗСУ.

Звідки ти взяв, що я не допомагаю ЗСУ? З якої стелі?

Жовчу сходите ти і Ко.
Я спокійно обговорюю питання на форумі. І вимушений відповідати на твої та Ко випади на особисту адресу.
Порахуйте скільки разів ви зливались...
Це ж просто смішно. Якась клоунада.
Подивись хто генерить претензії та нападки. Ще й абсолютно безпідставні. І хто на них відповідає.
Це ж факт.
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 гру, 2023 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:16

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Letusrock, "на порядок меньше", чи не так ?

порівнюємо цифри зі статті і обіцянки/наміри, клас

Ти вже злився :)

Там і цифри є, а не тільки обіцянки

Ти свою брехню не хочешь признавати
Як кажуть - "всрусь, але не поступлюсь" )

А ти так ніякіх пропозицій не написав.
Покажи клас
Проте, критики, зради, від тебе в кожному дописі
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:28

  detroytred написав:
  pesikot написав:
  detroytred написав:pesikot
Алаверди: згадав про мене, то згадаю і тебе:
- ти теж, як і Прохожий, так і не відповів на питання після моєї відповіді тобі. Чому не на фронті?
Ти ж декілька років тому сам писав: якщо буде повномасштабний, то станемо з будівельником спиной к спинє.

Ты у меня давно в ЧС, но раз вылезло в цитировании других

1) Ты сам не на фронте и отказываешься воевать, будучи профессиональным военным.
Какие претензии ко мне ? Я тебе давно ещё рассказывал анекдот про пожарника, имея в виде тебя

А вот к тебе, который отказывается воевать в военное время, будучи профессиональным военным, вопросов овер до киля.

Ты у нас, новая разновидность военного.
В мирное время - ты военный, с окладом, с надбавками, со званиями, с пенсией
В военное время - ты c дивана треплешься, прикрываясь боевыми генералами

2) Так мы с budivelnik так и делаем.
Он из своего города помогает ЗСУ, я в своем городе помогаю ЗСУ

А ты, только желчью и злобой плюешься
Ты так ничему и научился

Ты, по-прежнему, собственное раздутое ЭГО ставишь выше, чем помощь стране в военное время

Навіщо перекриваєш новою брехнею зі стелі?
Покажи де я відмовлявся від призову.
Простіше иж нікуди: вкажи де я відмовлявся, звідки ти взяв.
Давай знов: 2 куо. перевіряємо відмовлявся я чи ні. Ти збрехав - я тобі, ти збрехав - з тебе.
Вп'яте зілл'єшся на перевірку тебе на брехню на особисту адресу?

Це ти своєрідний різновид: у якого обіцянка битися з ворогом спина до спини при повномасштабному нападі перетворилася у поміч ЗСУ.

Звідки ти взяв, що я не допомагаю ЗСУ? З якої стелі?

Жовчу сходите ти і Ко.
Я спокійно обговорюю питання на форумі. І вимушений відповідати на твої та Ко випади на особисту адресу.
Порахуйте скільки разів ви зливались...
Це ж просто смішно. Якась клоунада.

Ти вимушений ? Ти тільки особисте ЄГО захищаешь, а повинен захищати країну

Дійсно, клоунада, професійний військовий закидає мені, чому я не в ЗСУ ?
При тому, сам ти не хочешь іти воювати.

А тих, хто допомагає ЗСУ, ти зневажаєшь
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 21:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ukrainian написав:
  trololo написав:
  Ukrainian написав:Немає браку ні танків ні мрапів


звідки така впевненість?

300 танків, які просив Залужний.
https://glavcom.ua/country/politics/300 ... 18883.html
А по факту передали більше 600.
Танки на міні поля гнати це самогубство. Навіть ті 30 абрамсів нігде не були не задіяні.


Танки это провал новой современной войны, банальные мишени для копеечных дронов и мин.
Мы миной ТМ-62 стоимостью 2500 грн недавно зафигачили в Крынках суперсовременный 90-й орков стоимостью овердохера.
Танки сейчас используются как банальная Арта, стреляющая из укрытий. Вот тут танки сильны, танковый обстрел это жёстко. А как средство наступления как было во времена второй мировой, это прошло . В сентябре получили хваленые Абрамсы, о которых говорильни в СМИ было как про F-16. А тольку ноль. Только высынутся, их сожгут .
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