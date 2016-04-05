detroytred написав:Розтулмачив я, що пенсію отримую за і відповідно вслужбу у мирний час. І оскільки звільнений з вслужби (да ще й за вимогою самої держави (по скороченню)), то являюсь звичайним військовозобов'язаним. Таким же, як і Василь або ти.
"розтулмачь" какой у тебя стаж и во сколько лет вышел на пенсию, "воин мирного времени"?
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 03 гру, 2023 21:46, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Ти вимушений ? Ти тільки особисте ЄГО захищаешь, а повинен захищати країну
Дійсно, клоунада, професійний військовий закидає мені, чому я не в ЗСУ ? При тому, сам ти не хочешь іти воювати.
А тих, хто допомагає ЗСУ, ти зневажаєшь
Знов не так. Ти впустив головне -- я ж-то питаю у відповідь на твої безпідставні наїзди та чисту брехню на особисту адресу.
Давай тоді тепер ти, а не Василь, поясни поняття професійний військовий. Тобто кадровий... Це було за совка. Тепер контракти. Розумієш, що таке контракт? Так почитай вище. Сьогодні ти всл, контракт скінчився або його розірвали, то ти вантажник. Професійний вантажник або безробітний, або охоронець і т.д. А пенсія та смішні льготи -- якщо наслужив достатньо років.
Ти ротного Фріца читав? Я давав посилання. Він там розтлумачив стосовно хотіння воювати. До чого тут чиєсь бажання? Моє бажання. Твоє. Іншого. Призвуть (виникне обов'язок), то з'явиться обов'язок служити.
Я зневажаю тебе і Ко. І не за допомогу ЗСУ, а за ваші дурні наїзди. Ти знов перекрутив - зробив узагальнення (демаг. прийом).
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 гру, 2023 22:00, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Розтулмачив я, що пенсію отримую за і відповідно вслужбу у мирний час. І оскільки звільнений з вслужби (да ще й за вимогою самої держави (по скороченню)), то являюсь звичайним військовозобов'язаним. Таким же, як і Василь або ти.
подскажи какой у тебя стаж и во сколько лет вышел на пенсию, "воин мирного времени"?
Ти дурний? Ти вп'яте зливаєшся від відповіді на хоч одне моє питання. Перекрив черговий злив своїм новим питанням і гадаєш це не помічу.
Не турбуйся, у мене усе згідно закону. Озирнись, бажаючі служити у мирний час (підтримувати хоч якійсь-то рівень ЗСУ, підготовку нових технарів та ін., вчити іноземців, ходити у варти, наряди, за свої кошти ремонтувати техніку, приміщення, купувати компи; і т.д., по півроку не отримувати грошове забезпечення. Мати всі обмеження всл) не ломились за пенсіями та льготами. Окрім, звісно блатних... Допетриш сам чому?
Чого сам не схотів-то? На 14 місць поступаючих по спеціальності на 40+ млн. не могли десяток знайти.
Пару дней был пиздец, мы почти потеряли Работино, пидоры до первых улиц сука дошли, но с ебейшими боями выдавили их обратно. Сейчас все посадки, окопы, поля и улицы в телах, но пидорских ублюдков намного больше валяется, техники пизда подбитой. Вроде передышка и у них и у нас, пленных дохуя взяли пидоров.
Завжди справа не в тому хто де село захопив або посадку а у співвідношенні втрат. Навіть нахаз хуйла про збільшення армії мародерів на 170 тис. о/с означає те, що нафтогазові компанії в рф не зможуть залучити нікого. Врешті-решт і 170 додаткових тисяч ми перемелемо, а от на росії настане економічний колапс, бо зарплати та забезпечення цих 170 тис можна лише надрукувати. А в 2026 році колапс вже буде в нафтовій промисловості. А 41 млн пенсіонерів та 100 млрд. доларів їх пенсій на рік нікуди не зникнуть.
Ukrainian написав:...... Ракет для хімарсів дають скільки скільки виробляють запаси їх в США уже скінчились. Пускових більше не потрібно тому що немає скільки ракет.
Разрешите Вам не поверить. При том количестве пусковых в мире и, в частности, в США (415 одиниць на 2021 рік - М142 и М270 - 840 + 151 одиниць (з них 220+ удосконалені до рівня M270A1) GLMRS та ATACMS рівня из укр. Вики) с учётом того, что в Украину поставлено 65 систем M142 та M270 (из них, если правильно понял 38 М142 http://surl.li/noxfo) вряд ли снаряды закончились.
Читай Lockheed is currently at its full annual production capacity of 10,000 Guided Multiple Launch Rocket System, or GMLRS, rockets, said Becky ... https://www.defenseone.com/business/202 ... on/384646/ І це повино перекрити потреби усіх країн експлуатантів хімарс а не тільки України. As of February 2023, CNN reported that Ukraine had expended approximately 9,500 HIMARS rockets.
Усі країни-експлуатанти не расходуют хімарси, т.к. не воюют. Следовательно им не нужны новые поставки. Мне каждый раз спрашивать источник данных? Откуда "Ukraine had expended approximately 9,500 HIMARS rockets"? Гугл-поиск не нашёл.
ЛАД написав:Мне каждый раз спрашивать источник данных? Откуда "Ukraine had expended approximately 9,500 HIMARS rockets"? Гугл-поиск не нашёл.
hey were also instrumental in helping Ukraine retake significant amounts of territory in the south and northeast last fall, and as of February, Ukraine had expended approximately 9,500 HIMARS rockets, according to a daily update from the time reviewed by CNN.