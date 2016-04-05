Польща остаточно замовила 486 HIMARS



Для розуміння масштабів збільшення можливостей Війська Польського можливо зазначити, що в армії США зараз на озброєнні, за Military Balance, 368 одиниці M142 HIMARS та близько 226 M270A1/A2, тобто загалом близько 600 таких систем.



щодо цієї закупівлі від 7 лютого 2023 року. Відповідно до нього 486 вогневих частин HIMARS для Польщі були оцінені у 10 млрд доларів. Також у цей дозвіл увійшло 45 ATACMS, 982 GMLRS та 532 GMLRS-ER (останні мають дальність у близько 150 км замість 80 км).



Водночас кількість ракет прямо натякає, що навіть 1,5 тисячі GMLRS всіх видів не вистачить для того, щоб забезпечити залп з усіх замовлених HIMARS. Точніше їх вистачить на те, що б завантажити по одному "пакету" у 252 пускові.



Тобто кількість ракет до польських HIMARS має бути значно, дійсно значно, більша. А це означає, що до витрат на самі пускові, витрат з їх локалізації та виробництвау версії Homar-A необхідно ще й витрати кошти на боєкомплект.



Таким чином, якщо взяти, що на кожен HIMARS мінімальний боєкомплект складає по 10 "пакетів", то розраховувати ще треба на додаткові 6,5 млрд доларів. Тобто підсумкова ціна закупівлі боєздатних одиниць вже буде більша, а підтримання машин та ракет у боєздатному стані також далеко не безкоштовне.



Але у Варшаві доволі чітко сформулювали чому готові витрачати на оборону дійсно захмарні кошти.



"Ні, пані та панове, це не забагато. Саме стільки пускових установок потрібно, щоб реально стримувати агресора. Припустимо, власники Кремля вирішили відбудувати Російську імперію. Наша мета - створити ситуацію, за якої сильне Військо Польське реально стримуватиме агресора. І ми це зробимо. Як я неодноразово заявляв, протягом двох років Військо Польське матиме найсильнішу сухопутну армію, а одним із найважливіших компонентів цієї армії буде реактивна артилерія", - підкреслив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

