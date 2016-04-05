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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5716571757185719>
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:11

  Denik написав:
  Xenon написав:
Ситуація на АР зі слів бійця:

Пару дней был пиздец, мы почти потеряли Работино, пидоры до первых улиц сука дошли, но с ебейшими боями выдавили их обратно.
Сейчас все посадки, окопы, поля и улицы в телах, но пидорских ублюдков намного больше валяется, техники пизда подбитой.
Вроде передышка и у них и у нас, пленных дохуя взяли пидоров.

https://t.me/stanislav_osman


Завжди справа не в тому хто де село захопив або посадку а у співвідношенні втрат.
Навіть нахаз хуйла про збільшення армії мародерів на 170 тис. о/с означає те, що нафтогазові компанії в рф не зможуть залучити нікого. Врешті-решт і 170 додаткових тисяч ми перемелемо, а от на росії настане економічний колапс, бо зарплати та забезпечення цих 170 тис можна лише надрукувати. А в 2026 році колапс вже буде в нафтовій промисловості.
А 41 млн пенсіонерів та 100 млрд. доларів їх пенсій на рік нікуди не зникнуть.

Перемогти можна тільки створенням Стародубської Народної Республіки - це територія Гетьманщини, яка привласнена педерацією. Показував на карті як легко і просто можна було це зробити. Все інше, сподівання, що там комусь не буде платити пенсії, то не працює.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:17

  Denik написав: А в 2026 році колапс вже буде в нафтовій промисловості.
А 41 млн пенсіонерів та 100 млрд. доларів їх пенсій на рік нікуди не зникнуть.

Це помилка...
Чітко і правильно визначати, що вони орки тощо, і тут же оцінювати їх за критеріями європейського демократичного обивателя.

Да вже більш, ніж очевидно, що ужмуться вони (умовно до хлібних карток для отих пенсів та роботяг).
Це не може бути фактором для їх зупинки.
Тим паче, що повільність цього процесу дає змогу їм спокійно під це перевлаштовуватись.

Імхо з орками ставка може бути тільки на чорних лебедів. Самий наймовірний з них -- це закінчення влади путла з переходом її комусь бізнесовому раціональному.
Але судячи з гстанніх заяв наших партнерів, то на це (на лебедів) не дуже хтось розраховує.

Не так давно були розповіді, як сланець, поховає їх нафтуігаз. Тепер сподіватися, що самі навернуться? Так там в партнерах у видобутку кого тільки нема...
Востаннє редагувалось detroytred в Нед 03 гру, 2023 22:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:22

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Мне каждый раз спрашивать источник данных? Откуда "Ukraine had expended approximately 9,500 HIMARS rockets"? Гугл-поиск не нашёл.
hey were also instrumental in helping Ukraine retake significant amounts of territory in the south and northeast last fall, and as of February, Ukraine had expended approximately 9,500 HIMARS rockets, according to a daily update from the time reviewed by CNN.

https://edition.cnn.com/2023/05/05/poli ... index.html

Спасибо, но это статья ещё от 6 мая 2023.
Эти поставки, как понимаю, были из запасов. Сколько было запасов, неизвестно. При годовом производстве 10 тыс.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

yanyura написав:
2 Грудня, 2023
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

Вміст наданої допомоги розкрили на офіційному сайті уряду ФРН.

Пакет охоплює армійські вантажівки, снаряди, снайперські гвинтівки та різноманітне обладнання.

До нового пакету увійшли:

4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи для них;
8 вантажівок Zetros;
3 транспортних засобів;
2 автомобілі прикордонної служби;
1 система мобільних антен;
15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 тис. патронів до них;
25 лазерних далекомірів;
5 датчиків виявлення дронів;
3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
250 наборів інструментів з підривним матеріалом.


Варто зауважити, що у майбутньому українські військові отримають від Німеччини ще 435 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338.

https://mil.in.ua/uk/news/nimechchyna-p ... -dopomogy/

Гуглоперевод:
Военная поддержка Украины

Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, они поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности. Обзор.
1 декабря 2023 г.

В этом списке представлен обзор военной помощи, предоставленной Федеративной Республикой Германия Украине. Он включает в себя поставки со стороны Федеральных вооруженных сил, промышленности и меры помощи совместно с партнерами, которые, в частности, финансировались из фондов федерального правительства для наращивания потенциала безопасности.
...

Оригинал статьи - https://www.bundesregierung.de/breg-en/ ... ne-2054992


3 ДЕКАБРЯ 2023

Остин заверил, что США могут одновременно отправлять ресурсы на "несколько театров военных действий".

Глава американского оборонного ведомства отметил, что и в Израиле, и в Украине "демократии борются с безжалостными врагами, которые стремятся их уничтожить".

"И мы не позволим ХАМАС или Путину победить. И мы не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", – подчеркнул он.

Остин добавил, что развязанная РФ война против Украины стала "вызовом" для НАТО и "прямой атакой против основанного на правилах международного порядка".

А результат этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность", сказал он, подчеркнув, что США "не могут позволить себе остаться в стороне".

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7174799/


Белый дом "отчаянно нуждается" в деньгах для Украины

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби:

Я отмечу, что в этот запрос на дополнительное финансирование… включены деньги для Украины, в которых мы отчаянно нуждаемся. Включены средства для Израиля. Там также деньги на безопасность границы
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:29

  ЛАД написав:Спасибо, но это статья ещё от 6 мая 2023.
Эти поставки, как понимаю, были из запасов. Сколько было запасов, неизвестно. При годовом производстве 10 тыс.
я просто помог вам найти )
  ЛАД написав:Гугл-поиск не нашёл.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 22:32

Стосовно ракет до Хаймарс,

Польща остаточно замовила 486 HIMARS

Для розуміння масштабів збільшення можливостей Війська Польського можливо зазначити, що в армії США зараз на озброєнні, за Military Balance, 368 одиниці M142 HIMARS та близько 226 M270A1/A2, тобто загалом близько 600 таких систем.

щодо цієї закупівлі від 7 лютого 2023 року. Відповідно до нього 486 вогневих частин HIMARS для Польщі були оцінені у 10 млрд доларів. Також у цей дозвіл увійшло 45 ATACMS, 982 GMLRS та 532 GMLRS-ER (останні мають дальність у близько 150 км замість 80 км).

Водночас кількість ракет прямо натякає, що навіть 1,5 тисячі GMLRS всіх видів не вистачить для того, щоб забезпечити залп з усіх замовлених HIMARS. Точніше їх вистачить на те, що б завантажити по одному "пакету" у 252 пускові.

Тобто кількість ракет до польських HIMARS має бути значно, дійсно значно, більша. А це означає, що до витрат на самі пускові, витрат з їх локалізації та виробництвау версії Homar-A необхідно ще й витрати кошти на боєкомплект.

Таким чином, якщо взяти, що на кожен HIMARS мінімальний боєкомплект складає по 10 "пакетів", то розраховувати ще треба на додаткові 6,5 млрд доларів. Тобто підсумкова ціна закупівлі боєздатних одиниць вже буде більша, а підтримання машин та ракет у боєздатному стані також далеко не безкоштовне.

Але у Варшаві доволі чітко сформулювали чому готові витрачати на оборону дійсно захмарні кошти.

"Ні, пані та панове, це не забагато. Саме стільки пускових установок потрібно, щоб реально стримувати агресора. Припустимо, власники Кремля вирішили відбудувати Російську імперію. Наша мета - створити ситуацію, за якої сильне Військо Польське реально стримуватиме агресора. І ми це зробимо. Як я неодноразово заявляв, протягом двох років Військо Польське матиме найсильнішу сухопутну армію, а одним із найважливіших компонентів цієї армії буде реактивна артилерія", - підкреслив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав: А в 2026 році колапс вже буде в нафтовій промисловості.
А 41 млн пенсіонерів та 100 млрд. доларів їх пенсій на рік нікуди не зникнуть

Нам самим би дожити до 26.
Ну зроблять курс 200 і вже достатньо буде 50 млрд.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

https://patrioty.org.ua/blogs/nuzhna-st ... 89644.html Перечитайте ще раз
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А скільки пускових хаймерс в нас ? 20 чи 30 ?
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:а то всі такі грамотні стали

Тобто професійнмй військовий detroytred якому далеко не 60-т який все життя катався як сир в маслі на повному державному забезпеченні, має під час війни строчити на форумах, а інші, які навіть в очі не бачили реально автомат, які заробляли йому і на зарплату, і на пенсію мають йти за нього ще і воювати? Я Вас правильно зрозумів? А скількі їх, таких трутнів в країні, плюс 40-а річні пенси мєнти, прокурори, різні там обехеесівці, податкові менти,їхній фіз. захисті і т.і. - там ціла армія 40-а річних пенсів, але воювати мають прості механізатори та хлібороби з села, вірно?
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 03 гру, 2023 23:27, всього редагувалось 1 раз.
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