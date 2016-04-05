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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5716571757185719
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:27


Ну от вже і угорці підсуєтились з блокуванням наших фур. Що далі, Румунія?
Хм, хто ж то так гарно попрацював для блокування України?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:47

  Василь-Рівне написав:
  mephala написав:а то всі такі грамотні стали

Тобто професійнмй військовий detroytred якому далеко не 60-т який все життя катався як сир в маслі на повному державному забезпеченні, має під час війни строчити на форумах, а інші, які навіть в очі не бачили реально автомат, які заробляли йому і на зарплату, і на пенсію мають йти за нього ще і воювати? Я Вас правильно зрозумів? А скількі їх, таких трутнів в країні, плюс 40-а річні пенси мєнти, прокурори, різні там обехеесівці, податкові менти,їхній фіз. захисті і т.і. - там ціла армія 40-а річних пенсів, але воювати мають прості механізатори та хлібороби з села, вірно?

Тебе зациклило?
Прочитай та надай відповіді на мої питання вище і тоді побачиш де саме ти банально маніпулюєш, і де саме банально брешеш.

Призначать мене на посади...
Ти до цих посад яким боком? От поясни.

Хочеш мого призначення на посади строчити з кулемета -- та без проблем. Повір, всі починали з рядових та лейтенантів.
Але спочатку реалізуй ці свої хатєлки -- призначення мене та подібних туди, куди тобі схотілося. От схотілося ж тобі. А твому сусіду ще чогось схочеться і він почне претензії висувати.

Бо чомусь був і є інший порядок. Інші правила. І вони мають якесь обгрунтування. А не зі стелі взяті.
Визначені отнюдь не для захисту мене від посади строчити з кулемета.

І таке призначення можливе ... після того, як тебе не стане на такій посаді.
Не стане мене, то призначать Кривоноса строчити з кулемета.

З.и. про сир в жирі насмішив. Покажи черги охочих за тим сиром.
Навіть якщо уявити сир, то ти ж десятки років *в чоботях* підкорятися командирам-начальникам не схотів, чому?
Мабуть працював на себе, щоб не залежати від чужих рішень, ага?
А мені ще після отих десятків років тепер ще й від твоїх сіюхвилинних хотєлок голосиш залежати? А завтра ти зі свого дивану чого схочеш від мене?
Вивчай зарання визначені правила...

І не узагальнюй. Трутні дійсно є, і в будь-якій сфері. Але твоє узагальнення - це дурня повна. Шаріковщина типова...
detroytred
 
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  #<1 ... 5716571757185719
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