Додано: Нед 03 гру, 2023 23:47

Василь-Рівне написав: mephala написав: а то всі такі грамотні стали а то всі такі грамотні стали

Тобто професійнмй військовий detroytred якому далеко не 60-т який все життя катався як сир в маслі на повному державному забезпеченні, має під час війни строчити на форумах, а інші, які навіть в очі не бачили реально автомат, які заробляли йому і на зарплату, і на пенсію мають йти за нього ще і воювати? Я Вас правильно зрозумів? А скількі їх, таких трутнів в країні, плюс 40-а річні пенси мєнти, прокурори, різні там обехеесівці, податкові менти,їхній фіз. захисті і т.і. - там ціла армія 40-а річних пенсів, але воювати мають прості механізатори та хлібороби з села, вірно? Тобто професійнмй військовий detroytred якому далеко не 60-т який все життя катався як сир в маслі на повному державному забезпеченні, має під час війни строчити на форумах, а інші, які навіть в очі не бачили реально автомат, які заробляли йому і на зарплату, і на пенсію мають йти за нього ще і воювати? Я Вас правильно зрозумів? А скількі їх, таких трутнів в країні, плюс 40-а річні пенси мєнти, прокурори, різні там обехеесівці, податкові менти,їхній фіз. захисті і т.і. - там ціла армія 40-а річних пенсів, але воювати мають прості механізатори та хлібороби з села, вірно?

Тебе зациклило?Прочитай та надай відповіді на мої питання вище і тоді побачиш де саме ти банально маніпулюєш, і де саме банально брешеш.Призначать мене на посади...Ти до цих посад яким боком? От поясни.Хочеш мого призначення на посади строчити з кулемета -- та без проблем. Повір, всі починали з рядових та лейтенантів.Але спочатку реалізуй ці свої хатєлки -- призначення мене та подібних туди, куди тобі схотілося. От схотілося ж тобі. А твому сусіду ще чогось схочеться і він почне претензії висувати.Бо чомусь був і є інший порядок. Інші правила. І вони мають якесь обгрунтування. А не зі стелі взяті.Визначені отнюдь не для захисту мене від посади строчити з кулемета.І таке призначення можливе ... після того, як тебе не стане на такій посаді.Не стане мене, то призначать Кривоноса строчити з кулемета.З.и. про сир в жирі насмішив. Покажи черги охочих за тим сиром.Навіть якщо уявити сир, то ти ж десятки років *в чоботях* підкорятися командирам-начальникам не схотів, чому?Мабуть працював на себе, щоб не залежати від чужих рішень, ага?А мені ще після отих десятків років тепер ще й від твоїх сіюхвилинних хотєлок голосиш залежати? А завтра ти зі свого дивану чого схочеш від мене?Вивчай зарання визначені правила...І не узагальнюй. Трутні дійсно є, і в будь-якій сфері. Але твоє узагальнення - це дурня повна. Шаріковщина типова...