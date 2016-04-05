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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5717571857195720>
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:27


Ну от вже і угорці підсуєтились з блокуванням наших фур. Що далі, Румунія?
Хм, хто ж то так гарно попрацював для блокування України?
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:47

  Василь-Рівне написав:
  mephala написав:а то всі такі грамотні стали

Тобто професійнмй військовий detroytred якому далеко не 60-т який все життя катався як сир в маслі на повному державному забезпеченні, має під час війни строчити на форумах, а інші, які навіть в очі не бачили реально автомат, які заробляли йому і на зарплату, і на пенсію мають йти за нього ще і воювати? Я Вас правильно зрозумів? А скількі їх, таких трутнів в країні, плюс 40-а річні пенси мєнти, прокурори, різні там обехеесівці, податкові менти,їхній фіз. захисті і т.і. - там ціла армія 40-а річних пенсів, але воювати мають прості механізатори та хлібороби з села, вірно?

Тебе зациклило?
Прочитай та надай відповіді на мої питання вище і тоді побачиш де саме ти банально маніпулюєш, і де саме банально брешеш.

Призначать мене на посади...
Ти до цих посад яким боком? От поясни.

Хочеш мого призначення на посади строчити з кулемета -- та без проблем. Повір, всі починали з рядових та лейтенантів. Проходив я і офіцерські варти з вартовим до майора включно, коли рядових-сержантів не стало. Бачив, як майори загальні місця миють.

Але спочатку реалізуй ці свої хатєлки -- призначення мене та подібних туди, куди тобі схотілося. От схотілося ж тобі. А твому сусіду ще чогось схочеться і він почне претензії висувати.

Бо чомусь був і є інший порядок. Інші правила. І вони мають якесь обгрунтування. А не зі стелі взяті.
Визначені отнюдь не для захисту мене від посади строчити з кулемета.

І таке призначення можливе ... після того, як тебе не стане на такій посаді.
Не стане мене, то призначать Кривоноса строчити з кулемета.

З.и. про сир в жирі насмішив. Покажи черги охочих за тим сиром.
Навіть якщо уявити сир, то ти ж десятки років *в чоботях* підкорятися командирам-начальникам не схотів, чому?
Мабуть працював на себе, щоб не залежати від чужих рішень, ага?
А мені ще після отих десятків років тепер ще й від твоїх сіюхвилинних хотєлок голосиш залежати? А завтра ти зі свого дивану чого схочеш від мене?
Вивчай зарання визначені правила...

І не узагальнюй. Трутні дійсно є, і в будь-якій сфері. Але твоє узагальнення - це дурня повна. Шаріковщина типова...
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 00:13

  pesikot написав:
  yanyura написав:
2 Грудня, 2023
Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нового пакету військової допомоги.

Вміст наданої допомоги розкрили на офіційному сайті уряду ФРН.

Пакет охоплює армійські вантажівки, снаряди, снайперські гвинтівки та різноманітне обладнання.

До нового пакету увійшли:

4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи для них;
8 вантажівок Zetros;
3 транспортних засобів;
2 автомобілі прикордонної служби;
1 система мобільних антен;
15 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338 та 60 тис. патронів до них;
25 лазерних далекомірів;
5 датчиків виявлення дронів;
3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм;
250 наборів інструментів з підривним матеріалом.


Варто зауважити, що у майбутньому українські військові отримають від Німеччини ще 435 далекобійних снайперських гвинтівок HLR 338.

https://mil.in.ua/uk/news/nimechchyna-p ... -dopomogy/

Гуглоперевод:
Военная поддержка Украины

Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, они поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности. Обзор.
1 декабря 2023 г.

В этом списке представлен обзор военной помощи, предоставленной Федеративной Республикой Германия Украине. Он включает в себя поставки со стороны Федеральных вооруженных сил, промышленности и меры помощи совместно с партнерами, которые, в частности, финансировались из фондов федерального правительства для наращивания потенциала безопасности.
...

Оригинал статьи - https://www.bundesregierung.de/breg-en/ ... ne-2054992


3 ДЕКАБРЯ 2023

Остин заверил, что США могут одновременно отправлять ресурсы на "несколько театров военных действий".

Глава американского оборонного ведомства отметил, что и в Израиле, и в Украине "демократии борются с безжалостными врагами, которые стремятся их уничтожить".

"И мы не позволим ХАМАС или Путину победить. И мы не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас", – подчеркнул он.

Остин добавил, что развязанная РФ война против Украины стала "вызовом" для НАТО и "прямой атакой против основанного на правилах международного порядка".

А результат этой борьбы на десятилетия вперед определит глобальную безопасность", сказал он, подчеркнув, что США "не могут позволить себе остаться в стороне".

https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 3/7174799/

Letusrock, "на порядок меньше", чи не так ?

yanyura, вам +++

"3840 артилерійських снарядів калібру 155 мм" потужно (тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 00:20

  Zebra написав:Перемогти можна тільки створенням Стародубської Народної Республіки - це територія Гетьманщини, яка привласнена педерацією. Показував на карті як легко і просто можна було це зробити. Все інше, сподівання, що там комусь не буде платити пенсії, то не працює.

Про рейд на/через Валуйки вже рік як було.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 00:31

  yama написав:А скільки пускових хаймерс в нас ? 20 чи 30 ?

https://www.oryxspioenkop.com/2022/04/a ... plied.html
38 хімарсів і 32 аналоги хімарсів на гусеничному які мають подвійний боєкомплект тобто 64 плюс 38. Це дофіга. До них немає скільки ракет.

А також 405 САУ
1840 хамер та аналоги
1150 мрапів
1250 бтр
560 бмп
І так далі.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 00:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:Нам самим би дожити до 26.
Ну зроблять курс 200 і вже достатньо буде 50 млрд.

А всіх с/г роботяг в армію заберуть і пенсіонери їстимуть один одного. Це педерація. Там 90% пенсіонерів або непрацездатні, або живуть в містах без города. Там ще за опалення треба сплачувати не за 6 місяців, а за 8 переважно. І -20 взимку, а не те, що в нас.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 00:47

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:
  freeze написав:Танки это провал новой современной войны,
вангую дроны пока ещё новомодная фича, но быстрая эволюция систем рэб со временем сделает их малоэффективными.

Дроны с ИИ-пилотом РЭБом не перехватятся.


ARMOL

впрочем, проблема детекта остается
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 00:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Це щось неймовірне, але вже третій день поспіль ми купуємо не менше 200 дронів!
І от сьогодні +200.
Загалом вже 17 559 FPV!
Дякую вам, чудові громадяни своєї країни.


хто не донатить (на фпв) - той лох. кожні 200 грн мають значення

Сергій Стерненко🇺🇦

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trololo
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

trololo написав:
Це щось неймовірне, але вже третій день поспіль ми купуємо не менше 200 дронів!
І от сьогодні +200.
Загалом вже 17 559 FPV!
Дякую вам, чудові громадяни своєї країни.


хто не донатить (на фпв) - той лох. кожні 200 грн мають значення

Сергій Стерненко

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Читал, что в Израиле никто не донатит на армию, просто там большие налоги, и общество считает своим долгом их честно платить.
И государство покупает на налоги всё необходимое
ЦАХАЛ. По моему идеальный вариант.
Почему здоровяк Стерненко уклоняется от службы в армии, в то время как 59-летние штурмовики при одышке и тахикардии бегут вперёд, для меня тоже большая загадка.
Ничто не мешает Стерненко после суточного дежурства например на КП батальона немного отдохнуть и записать в Ютубе бодрящий ролик с целью сбора средств на дроны.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:14

  flyman написав:
  Zebra написав:Перемогти можна тільки створенням Стародубської Народної Республіки - це територія Гетьманщини, яка привласнена педерацією. Показував на карті як легко і просто можна було це зробити. Все інше, сподівання, що там комусь не буде платити пенсії, то не працює.

Про рейд на/через Валуйки вже рік як було.

То не те. Бойові дії треба було переносити на територію ворога щоб його міста і населення було під обстрілами, а не наше. Путін би цей тиск не витримав. Стародубщина - історична українська територія, розгорнувши потужну пропаганду, місцеве населення могло б ще й стати на наш бік. А хто ні - в фільтраційний табір, для майбутнього обміну.
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