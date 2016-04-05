Тобто професійнмй військовий detroytred якому далеко не 60-т який все життя катався як сир в маслі на повному державному забезпеченні, має під час війни строчити на форумах, а інші, які навіть в очі не бачили реально автомат, які заробляли йому і на зарплату, і на пенсію мають йти за нього ще і воювати? Я Вас правильно зрозумів? А скількі їх, таких трутнів в країні, плюс 40-а річні пенси мєнти, прокурори, різні там обехеесівці, податкові менти,їхній фіз. захисті і т.і. - там ціла армія 40-а річних пенсів, але воювати мають прості механізатори та хлібороби з села, вірно?
Тебе зациклило? Прочитай та надай відповіді на мої питання вище і тоді побачиш де саме ти банально маніпулюєш, і де саме банально брешеш.
Призначать мене на посади... Ти до цих посад яким боком? От поясни.
Хочеш мого призначення на посади строчити з кулемета -- та без проблем. Повір, всі починали з рядових та лейтенантів. Проходив я і офіцерські варти з вартовим до майора включно, коли рядових-сержантів не стало. Бачив, як майори загальні місця миють.
Але спочатку реалізуй ці свої хатєлки -- призначення мене та подібних туди, куди тобі схотілося. От схотілося ж тобі. А твому сусіду ще чогось схочеться і він почне претензії висувати.
Бо чомусь був і є інший порядок. Інші правила. І вони мають якесь обгрунтування. А не зі стелі взяті. Визначені отнюдь не для захисту мене від посади строчити з кулемета.
І таке призначення можливе ... після того, як тебе не стане на такій посаді. Не стане мене, то призначать Кривоноса строчити з кулемета.
З.и. про сир в жирі насмішив. Покажи черги охочих за тим сиром. Навіть якщо уявити сир, то ти ж десятки років *в чоботях* підкорятися командирам-начальникам не схотів, чому? Мабуть працював на себе, щоб не залежати від чужих рішень, ага? А мені ще після отих десятків років тепер ще й від твоїх сіюхвилинних хотєлок голосиш залежати? А завтра ти зі свого дивану чого схочеш від мене? Вивчай зарання визначені правила...
І не узагальнюй. Трутні дійсно є, і в будь-якій сфері. Але твоє узагальнення - це дурня повна. Шаріковщина типова...
Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, они поступают за счет поставок Федеральных вооруженных сил и поставок промышленности, финансируемых из средств федерального правительства на наращивание потенциала безопасности. Обзор. 1 декабря 2023 г.
В этом списке представлен обзор военной помощи, предоставленной Федеративной Республикой Германия Украине. Он включает в себя поставки со стороны Федеральных вооруженных сил, промышленности и меры помощи совместно с партнерами, которые, в частности, финансировались из фондов федерального правительства для наращивания потенциала безопасности. ...
Zebra написав:Перемогти можна тільки створенням Стародубської Народної Республіки - це територія Гетьманщини, яка привласнена педерацією. Показував на карті як легко і просто можна було це зробити. Все інше, сподівання, що там комусь не буде платити пенсії, то не працює.
Дюрі-бачі написав:Нам самим би дожити до 26. Ну зроблять курс 200 і вже достатньо буде 50 млрд.
А всіх с/г роботяг в армію заберуть і пенсіонери їстимуть один одного. Це педерація. Там 90% пенсіонерів або непрацездатні, або живуть в містах без города. Там ще за опалення треба сплачувати не за 6 місяців, а за 8 переважно. І -20 взимку, а не те, що в нас.
Читал, что в Израиле никто не донатит на армию, просто там большие налоги, и общество считает своим долгом их честно платить. И государство покупает на налоги всё необходимое ЦАХАЛ. По моему идеальный вариант. Почему здоровяк Стерненко уклоняется от службы в армии, в то время как 59-летние штурмовики при одышке и тахикардии бегут вперёд, для меня тоже большая загадка. Ничто не мешает Стерненко после суточного дежурства например на КП батальона немного отдохнуть и записать в Ютубе бодрящий ролик с целью сбора средств на дроны.
Zebra написав:Перемогти можна тільки створенням Стародубської Народної Республіки - це територія Гетьманщини, яка привласнена педерацією. Показував на карті як легко і просто можна було це зробити. Все інше, сподівання, що там комусь не буде платити пенсії, то не працює.
Про рейд на/через Валуйки вже рік як було.
То не те. Бойові дії треба було переносити на територію ворога щоб його міста і населення було під обстрілами, а не наше. Путін би цей тиск не витримав. Стародубщина - історична українська територія, розгорнувши потужну пропаганду, місцеве населення могло б ще й стати на наш бік. А хто ні - в фільтраційний табір, для майбутнього обміну.