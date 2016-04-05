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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5717571857195720
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:24

  Zebra написав:То не те. Бойові дії треба було переносити на територію ворога щоб його міста і населення було під обстрілами, а не наше. Путін би цей тиск не витримав. Стародубщина - історична українська територія, розгорнувши потужну пропаганду, місцеве населення могло б ще й стати на наш бік. А хто ні - в фільтраційний табір, для майбутнього обміну.

Є невеличка проблема

Партнери наші проти цього (захоплення території раші).
Нажаль ми не Ізраіль, і діяти повністю самостійно в таких питаннях не можемо
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:24

  freeze написав:Почему здоровяк Стерненко уклоняется от службы в армии, в то время как 59-летние штурмовики при одышке и тахикардии бегут вперёд, для меня тоже большая загадка.
Ничто не мешает Стерненко после суточного дежурства например на КП батальона немного отдохнуть и записать в Ютубе бодрящий ролик с целью сбора средств на дроны.


якби всі ухилянти робили хоч 2% від того, що він робить - ми б вже перемогли. і я не про ролики, хоча вони теж важливі. щодня купувати по 100-200 дронів і розподіляти їх по військам - ця робота теж потребує щоденних зусиль. я впевнений, що підрозділи, які він забезпечує, навряд чи погодились би замість поставок дронів, посадити його в бліндаж і залишитись без засобів ураження.

а в ідеалі цим би мало займатись міноборони та інші чиновники, і зовсім в інших масштабах. але на жаль поки чехляться. а дрони треба щодня.
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:34

Командир взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області підозрюється у продажі палива свого підрозділу.

Про це інформує пресслужба ДБР.

За даними слідства, підозрюваний офіцер продав понад 20 тонн стратегічного палива під час російського повномасштабного вторгнення.

ВАЖЛИВО Командир взводу ППО на Одещині продав “наліво” майже весь дизель підрозділу – ДБР. ФОТО
ДБР стверджує, що командир взводу відповідав за отримання та видачу дизельного пального, яке використовували для потреб підрозділу ППО. Заради власної наживи, як зазначають правоохоронці, підозрюваний продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим. Своїими діями офіцер завдав державі збитків на суму понад 1,4 млн гривень.

“Після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму в повному обсязі. Наразі командиру взводу повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України)”, – додали у ДБР.

Якщо суд доведе провину підозрюваного топофіцера – йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:36

  Denik написав:а от на росії настане економічний колапс, бо зарплати та забезпечення цих 170 тис можна лише надрукувати.


Ну так надрукують, будет дефолт, долар будет по миллиону рублей и пересичный Ванька из Омска забудет как покупать сосиски и новый утюг Филипс и т.д. - ну а нам то что от всего этого, что фронт развалится чтоли? Наоборот будут дешевле нищих вербовать.
katso
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:37

Шахеди почали обладнувати 40 кг термобаричною боєголовкою та 3-ма підривниками.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 01:48

  katso написав:
  Denik написав:а от на росії настане економічний колапс, бо зарплати та забезпечення цих 170 тис можна лише надрукувати.


Ну так надрукують, будет дефолт, долар будет по миллиону рублей и пересичный Ванька из Омска забудет как покупать сосиски и новый утюг Филипс и т.д. - ну а нам то что от всего этого, что фронт развалится чтоли? Наоборот будут дешевле нищих вербовать.

Саме так, коли нема чого втрачати - тоді легше мобілізовувати.
Zebra
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