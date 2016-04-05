freeze написав:
Да мне по хрен, как только этот пышуший здоровьем персонаж объяснит, по каким пунктам он уклоняется от исполнения своего долга, я возможно проникнуть судьбой его тяжело больной двоюродной тётушки. А на сейчас, он для меня никто, и звать его для меня никак
ИМХО должны быть сняты все брони и все должны быть под одну гребенку 18-60
женская половина общества вполне может заменить на рабочих местах мужскую
как бы кто не надувал щеки от своей важности.
но у нас напридумывали кучу броней и экономической важности и походу отменять не собираются.