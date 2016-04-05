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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5718571957205721
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 02:33

  freeze написав:Почему здоровяк Стерненко уклоняется от службы в армии,

1) він скоріше дрищ а не здоровяк :)
2) він наче досі під слідством про вбивство з самозахисту
3) Там де він зараз вочевидь користі з нього більше ніж на будь якому КП.

Ось чому Зеленський не в окопі?.. Там з нього користі могло б бути більше...

P.S. І закинув трохи на FPV...

https://24tv.ua/sternenko-rozpoviv-chom ... a_n2307036
Востаннє редагувалось sergey_sryvkin в Пон 04 гру, 2023 02:42, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 02:35

  Zebra написав:То не те. Бойові дії треба було переносити на територію ворога щоб його міста і населення було під обстрілами, а не наше. Путін би цей тиск не витримав.

З точки зору ворога бойові дії і так ідуть на ЙОГО території. Яка є окупована київськими нацистами :) І з тиском у ВВХ все в порядку...
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 02:56

  freeze написав:Да мне по хрен, как только этот пышуший здоровьем персонаж объяснит, по каким пунктам он уклоняется от исполнения своего долга, я возможно проникнуть судьбой его тяжело больной двоюродной тётушки. А на сейчас, он для меня никто, и звать его для меня никак


ИМХО должны быть сняты все брони и все должны быть под одну гребенку 18-60
женская половина общества вполне может заменить на рабочих местах мужскую
как бы кто не надувал щеки от своей важности.
но у нас напридумывали кучу броней и экономической важности и походу отменять не собираются.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 03:36

  mephala написав:
  freeze написав:Да мне по хрен, как только этот пышуший здоровьем персонаж объяснит, по каким пунктам он уклоняется от исполнения своего долга, я возможно проникнуть судьбой его тяжело больной двоюродной тётушки. А на сейчас, он для меня никто, и звать его для меня никак


ИМХО должны быть сняты все брони и все должны быть под одну гребенку 18-60
женская половина общества вполне может заменить на рабочих местах мужскую
как бы кто не надувал щеки от своей важности.
но у нас напридумывали кучу броней и экономической важности и походу отменять не собираются.

Фронт нужно открывать на севере, даже теми силами что есть. Минных полей нет, эшелованной обороны нет, только срочники колупаются в жопе. Плацдарм есть. Знаю не по наслышке. Как Израиль сначала танки, затем экскаваторы. Даже в одном районном центре Брянской области окопаться вместо Марьянки, Авлеевки, Бахмута - вся раша, все пропагандисты бы срали там кирпичами. Посмотрите что происходит у нашей власти как только начали отступать - грызня и склоки.

Если бы окопались в Стародубщине, точно такая же грызня бы началась в Кремле. Путина бы сместили и в ходе переговоров было бы выторговано откат на 24.02.2022, а мы выходим из Стародуба, ещё бы и всех политических пленных с 2014 года возвратил.
И десятки тысяч жизней бы сохранились.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 04:02

  Zebra написав:Если бы окопались в Стародубщине, точно такая же грызня бы началась в Кремле. Путина бы сместили и в ходе переговоров было бы выторговано откат на 24.02.2022, а мы выходим из Стародуба, ещё бы и всех политических пленных с 2014 года возвратил.
И десятки тысяч жизней бы сохранились.


знаете есть хорошая пословица - если б да кабы во рту выросли грибы.
ну или кто девушку кормит тот ее и танцует. если уж вообще в лоб что бы вам дошло.
по большому счету западу не нужна быстрая победа - им важно побольше обескровить рашу. что бы она долго не могла вернуться на мировую арену в качестве конкурента.
как военного так и экономического так и политического.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 04:52

mephala
Кому рашка конкурент? ЕС и США? Или Индии с населением вдесятеро минимум больше и не так засранной периферией?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 05:29

  mephala написав:
  Zebra написав:Если бы окопались в Стародубщине, точно такая же грызня бы началась в Кремле. Путина бы сместили и в ходе переговоров было бы выторговано откат на 24.02.2022, а мы выходим из Стародуба, ещё бы и всех политических пленных с 2014 года возвратил.
И десятки тысяч жизней бы сохранились.


знаете есть хорошая пословица - если б да кабы во рту выросли грибы.
ну или кто девушку кормит тот ее и танцует. если уж вообще в лоб что бы вам дошло.
по большому счету западу не нужна быстрая победа - им важно побольше обескровить рашу. что бы она долго не могла вернуться на мировую арену в качестве конкурента.
как военного так и экономического так и политического.

Глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севера вважає, що у країн на східному фланзі НАТО є всього три роки для підготовки до нападу Росії.
Як пише NV, про це він сказав в інтерв'ю польському виданню Nasz Dziennik, відповідаючи на питання, чи згоден він з твердженням Німецької ради з міжнародних відносин про те, що Росія може напасти на країни НАТО і вони мають від п'яти до дев'яти років на підготовку до цього.
Він, зокрема, зазначив, що цей аналіз збігається з американськими дослідженнями, проте часові рамки, які вказали німецькі аналітики, "занадто оптимістичні".
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 05:31

With its imperial ambitions, Russia represents the greatest and most ­urgent threat to NATO countries. Once intensive fighting will have ended in Ukraine, the regime in Moscow may need as little as six to ten years to reconstitute its armed forces. Within that timeframe, Germany and NATO must enable their armed forces to deter and, if necessary, fight against Russia. Only then will they be in a position to reduce the risk of another war breaking out in Europe.
https://dgap.org/en/research/publicatio ... -edina-iii

Схоже що велика війна буде.
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