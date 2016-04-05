|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 04 гру, 2023 10:28
Zebra написав: fox767676 написав:
запам'ятайте цей твіт як то кажуть.
А те що "кримінальні судові процеси", ну це дуже в українсткому дусі.
Я б дуже здивувався якщо б якогось мобілізованого інженера кудись просували,
а націонал-ухилянт-гопстопник у кумирах, то як раз очікувано
Тому всі хочуть бути патріотичними ютуб-блогірами, робити грощі з повітря.
А інженерами, тим більш мобілізованими майже ніхто
Скм так, чому ці блогери не на фронті питання є, а депутаттт ні - нема.
Різниці нема.
Сьогодныі депутати то вчорашні блогери та ухилянти, сьогоднішні блогери та ухилянти то завтрашні депутати. Я дуже не люблю Китай, але таки мабуть щось потрібно на зразок їх "соціальних рейтингів"
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 959
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 10:38
fox767676 написав: Zebra написав: fox767676 написав:
запам'ятайте цей твіт як то кажуть.
А те що "кримінальні судові процеси", ну це дуже в українсткому дусі.
Я б дуже здивувався якщо б якогось мобілізованого інженера кудись просували,
а націонал-ухилянт-гопстопник у кумирах, то як раз очікувано
Тому всі хочуть бути патріотичними ютуб-блогірами, робити грощі з повітря.
А інженерами, тим більш мобілізованими майже ніхто
Скм так, чому ці блогери не на фронті питання є, а депутаттт ні - нема.
Різниці нема.
Сьогодныі депутати то вчорашні блогери та ухилянти, сьогоднішні блогери та ухилянти то завтрашні депутати. Я дуже не люблю Китай, але таки мабуть щось потрібно на зразок їх "соціальних рейтингів"
звичайно потрібні - лижеш дупу керівництва - маєш високий рейтинг, маєш власну думку - фіг тобі, а не рейтинг
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4824
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 523 раз.
- Подякували: 1243 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Пон 04 гру, 2023 10:46
Shaman написав: fox767676 написав: Zebra написав:
Різниці нема.
Сьогодныі депутати то вчорашні блогери та ухилянти, сьогоднішні блогери та ухилянти то завтрашні депутати. Я дуже не люблю Китай, але таки мабуть щось потрібно на зразок їх "соціальних рейтингів"
звичайно потрібні - лижеш дупу керівництва - маєш високий рейтинг, маєш власну думку - фіг тобі, а не рейтинг
Воно зараз так і працює, тому у зениті слави якісь мутні персоналії.
Краще вже формалізувати, і трекати хто скільки благ від суспільства отримав і скільки надав. Хто жопу лизав теж хай трекається, це дуже важливо у Китаї, і мабуть для багатьох в Україні
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 959
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 10:56
fox767676 написав: Shaman написав: fox767676 написав:
Різниці нема.
Сьогодныі депутати то вчорашні блогери та ухилянти, сьогоднішні блогери та ухилянти то завтрашні депутати. Я дуже не люблю Китай, але таки мабуть щось потрібно на зразок їх "соціальних рейтингів"
звичайно потрібні - лижеш дупу керівництва - маєш високий рейтинг, маєш власну думку - фіг тобі, а не рейтинг
Воно зараз так і працює, тому у зениті слави якісь мутні персоналії.
Краще вже формалізувати, і трекати хто скільки благ від суспільства отримав і скільки надав. Хто жопу лизав теж хай трекається, це дуже важливо у Китаї, і мабуть для багатьох в Україні
Как всегда Фокс и светлые мысли демократии ))) талант ))) 5 летка АІ готовы? ))) Чебурнет тоже составляющая прогресса
Востаннє редагувалось stm
в Пон 04 гру, 2023 11:00, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 4321
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 11:00
fox767676 написав: mephala написав: freeze написав:
Да мне по хрен, как только этот пышуший здоровьем персонаж объяснит, по каким пунктам он уклоняется от исполнения своего долга, я возможно проникнуть судьбой его тяжело больной двоюродной тётушки. А на сейчас, он для меня никто, и звать его для меня никак
ИМХО должны быть сняты все брони и все должны быть под одну гребенку 18-60
женская половина общества вполне может заменить на рабочих местах мужскую
как бы кто не надувал щеки от своей важности.
но у нас напридумывали кучу броней и экономической важности и походу отменять не собираются.
женская половина уже располовинена на ту, что держит "трудовой фронт" в странах ЕС. процентов 10 мужской там же. Хорошо если налоги, уплаченные работающими бигунцями покрывают соцпособия неработающих и якась копийчина попадает в виде военной помощи Украине. Уехавшите дети до 18 - тоже было буквально недальновидное решение
Так что причесать всех под одну гребенку уже не выйдет никак. Это следствие глобализации, "безвиза", пропагандируемого десятилетиями социального отчуждения и гедонизма.
Что можно попытаться - да, оменить бронь грузчикам єпицентра на полставки, студентам второго и выше образоаваний, отменить права выезда инвалидов 3 группы и тем более их сопровождающим (не в армию но на трудовой фронт сгодятся). Сплошной массив 18-60 заменить на возрастные группы - 25-40 точно без брони(кроме энергетиков, гос.врачей), 41-50 по обстоятельствам (но 200 гр донатов точно не должны давать никаких прав посылать других отвоевывать донбасс с крымом. и 2000 тоже. и 20000 если чел типа офицер). 20-25 призыв в тыловые части, отстрочка реальным студентам.
50+ чисто трудовой фронт, если не офицер. Для режима обороны должно сгодиться
Кошмар.
А взять, например, отменить все налоги. Но нет, всё в сторону концлагерей тянет. Этот менталитет не изменить
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1463
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|139236
|
|
|6076
|524916
|
|
|1
|12548
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|