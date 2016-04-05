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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:26
wadimk написав: fox767676 написав:
50+ чисто трудовой фронт
Возраст 50+ только и мечтал о такой жизни, в которой отсчет идет к финишу.
Трудовое рабство?!
Мне достаточно "армии", спасибо, что не в афгане. Ну да, должен быть патриотизм... Много с 91-го воспитали?!
(Я понял все после "бджоляра" 2004). Не кидайте тапками, я "так вижу".
Не понял.
Вам, 50+, удобней по окопам с калашом бегать (как сейчас безальтернативно предлагается), или просто военный налог платить\быть занятым в критичных отраслях в случае безработицы?
А, кажется, пониял наверное, проще разово порешать?
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:28
beee написав: fox767676 написав:
женская половина уже располовинена на ту, что держит "трудовой фронт" в странах ЕС. процентов 10 мужской там же. Хорошо если налоги, уплаченные работающими бигунцями покрывают соцпособия неработающих и якась копийчина попадает в виде военной помощи Украине. Уехавшите дети до 18 - тоже было буквально недальновидное решение
Так что причесать всех под одну гребенку уже не выйдет никак. Это следствие глобализации, "безвиза", пропагандируемого десятилетиями социального отчуждения и гедонизма.
Что можно попытаться - да, оменить бронь грузчикам єпицентра на полставки, студентам второго и выше образоаваний, отменить права выезда инвалидов 3 группы и тем более их сопровождающим (не в армию но на трудовой фронт сгодятся). Сплошной массив 18-60 заменить на возрастные группы - 25-40 точно без брони(кроме энергетиков, гос.врачей), 41-50 по обстоятельствам (но 200 гр донатов точно не должны давать никаких прав посылать других отвоевывать донбасс с крымом. и 2000 тоже. и 20000 если чел типа офицер). 20-25 призыв в тыловые части, отстрочка реальным студентам.
50+ чисто трудовой фронт, если не офицер. Для режима обороны должно сгодиться
Кошмар.
А взять, например, отменить все налоги. Но нет, всё в сторону концлагерей тянет. Этот менталитет не изменить
Ваш менталитет в ветке про недвижимость обсудили.
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fox767676
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:29
внизу допис у ФБ від військового (типовий приклад мобілізації останніх місяців):
Алексей Кушнаренко
Шок…Отримав від держави ніж в спину .Я,батько чотирьох дітей ,дід,пенсіонер,залишив бізнес на сина з інвалідністю ,вже рік в ЗСУ,пішов добровольцем ,донатю на потреби ЗСУ ,як багато інших людей .Бізнес працює ,ореться земля,роститься хліб,платяться податки ,син пільгами не користується !Сьгодні на блокпосту в Закарпатській області робітники межгірівського тцк близько 9.00 ранку зупинили мій грузовий автомобіль рено, який офіційно перевозив груз,водія офіційно оформленого на роботу,матеріально відповідального силою витягнули з кабіни ,запакували ,погрузили в буса,відвезли в тцк,признали за годину годним до служби і відправили в Рівне на навчання ,бо в армії він не служив .Поводилися як зі скотом,забрали документи ,вилучили телефон .Машина з вантажем ,відчинена ,без охорони кинута посередині міста .Єб@ний в рот,що це було ,сука за що я тут рік воюю з ворогом з назовні ,якщо мій дім граблять під@ри,яких я захищаю з побратимами .Тил,мій тил,ти вже давно згнив.Познаю кожного причетного ,приїду в гості,не сам,готовтесь,ждіть.Влада,моя,наша влада ,що ти твориш .Держава ,ти думаєш ,тебе багато буде бажаючих захищати при такому ставленні .Емоційно зараз від мене ,професійно ,в подальшому з подробицями буде скоро в Медіа .Ні,воюватиму до перемоги ,ніщо не зібʼє мене з цього шляху ,але скільки ж потім робити вдома .Все буде Україна !!!
в коментарях жінка шукає 2 тижні чоловіка який вже десь в учебці але так і не отримав доступ до свого телефону за цей час
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:38
fox767676 написав:
А, кажется, пониял наверное, проще разово порешать?
Долго пояснять. У меня нет патриотизма, но я оказываю помощь своим друзьям, у которых есть. И не принимаю участия в "выборах" после 50+. Меня лишили "спокойной старости". Нет мотивации.
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