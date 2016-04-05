Алексей Кушнаренко

Шок…Отримав від держави ніж в спину .Я,батько чотирьох дітей ,дід,пенсіонер,залишив бізнес на сина з інвалідністю ,вже рік в ЗСУ,пішов добровольцем ,донатю на потреби ЗСУ ,як багато інших людей .Бізнес працює ,ореться земля,роститься хліб,платяться податки ,син пільгами не користується !Сьгодні на блокпосту в Закарпатській області робітники межгірівського тцк близько 9.00 ранку зупинили мій грузовий автомобіль рено, який офіційно перевозив груз,водія офіційно оформленого на роботу,матеріально відповідального силою витягнули з кабіни ,запакували ,погрузили в буса,відвезли в тцк,признали за годину годним до служби і відправили в Рівне на навчання ,бо в армії він не служив .Поводилися як зі скотом,забрали документи ,вилучили телефон .Машина з вантажем ,відчинена ,без охорони кинута посередині міста .Єб@ний в рот,що це було ,сука за що я тут рік воюю з ворогом з назовні ,якщо мій дім граблять під@ри,яких я захищаю з побратимами .Тил,мій тил,ти вже давно згнив.Познаю кожного причетного ,приїду в гості,не сам,готовтесь,ждіть.Влада,моя,наша влада ,що ти твориш .Держава ,ти думаєш ,тебе багато буде бажаючих захищати при такому ставленні .Емоційно зараз від мене ,професійно ,в подальшому з подробицями буде скоро в Медіа .Ні,воюватиму до перемоги ,ніщо не зібʼє мене з цього шляху ,але скільки ж потім робити вдома .Все буде Україна !!!