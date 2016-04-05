|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 04 гру, 2023 12:29
внизу допис у ФБ від військового (типовий приклад мобілізації останніх місяців):
Алексей Кушнаренко
Шок…Отримав від держави ніж в спину .Я,батько чотирьох дітей ,дід,пенсіонер,залишив бізнес на сина з інвалідністю ,вже рік в ЗСУ,пішов добровольцем ,донатю на потреби ЗСУ ,як багато інших людей .Бізнес працює ,ореться земля,роститься хліб,платяться податки ,син пільгами не користується !Сьгодні на блокпосту в Закарпатській області робітники межгірівського тцк близько 9.00 ранку зупинили мій грузовий автомобіль рено, який офіційно перевозив груз,водія офіційно оформленого на роботу,матеріально відповідального силою витягнули з кабіни ,запакували ,погрузили в буса,відвезли в тцк,признали за годину годним до служби і відправили в Рівне на навчання ,бо в армії він не служив .Поводилися як зі скотом,забрали документи ,вилучили телефон .Машина з вантажем ,відчинена ,без охорони кинута посередині міста .Єб@ний в рот,що це було ,сука за що я тут рік воюю з ворогом з назовні ,якщо мій дім граблять під@ри,яких я захищаю з побратимами .Тил,мій тил,ти вже давно згнив.Познаю кожного причетного ,приїду в гості,не сам,готовтесь,ждіть.Влада,моя,наша влада ,що ти твориш .Держава ,ти думаєш ,тебе багато буде бажаючих захищати при такому ставленні .Емоційно зараз від мене ,професійно ,в подальшому з подробицями буде скоро в Медіа .Ні,воюватиму до перемоги ,ніщо не зібʼє мене з цього шляху ,але скільки ж потім робити вдома .Все буде Україна !!!
в коментарях жінка шукає 2 тижні чоловіка який вже десь в учебці але так і не отримав доступ до свого телефону за цей час
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1004
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 12:38
fox767676 написав:
А, кажется, пониял наверное, проще разово порешать?
Долго пояснять. У меня нет патриотизма, но я оказываю помощь своим друзьям, у которых есть. И не принимаю участия в "выборах" после 50+. Меня лишили "спокойной старости". Нет мотивации.
-
wadimk
-
-
- Повідомлень: 131
- З нами з: 27.01.16
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 12:47
Shaman написав:
коаліція и близько не тріщить, а розбіжності - це невід'ємна частина демократичних інституцій
результати виборів у словаччині та нідерландах, проблеми з ухваленням фінансування в сша + можлива перемога трампа, блокування кордонів
Shaman написав:
завдання знищити рф є, але його звісно не озвучують
знищити сотнею танків? вже писали що зниження рф призведе до підсилення китаю, що заходу невигідно
Shaman написав:
вас тут адекватні люди й не люблять
раз мова пішла про персональні оцінки то на форумі в лагері скептиків розсудливих та тверезо мислячих побільше ніж у протилежному.
Хіба що ви та sashaqbl більш менш толково пишете, інші явно не вміють адекватно реагувати якщо реальність або думка опонента розходяться з їх уявленнями
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 1004
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 12:49
Zebra написав: fler написав:
Тобто бюджетники мають йти на війну у першу чергу? Хто тоді має замінити митників, поліцію, викладачів (кандидатів і докторів наук, бо інші підлягають мобілізації), комунальників і т.д.? Жінок, які "коня на скаку зупинять" у нас не вистачить.
Тут вже хтось давав відповідь - той хто за рахунок держави живе, має в першу чергу її захищати, а не той, хто її утримує.
Трохи)) не так.
Бюджетник живе не за рахунок держави, а за рахунок своєї власної праці. Своєї праці у вигляді послуг лікувати, вчити, служити, збирати податки і т.д., які він продає державі.
Бо у Вас виходить, що і підприємець живе за рахунок покупця. Покупець же йому платить гроші.
Хоча вище Будівельник не міг визнати навіть всього навсього тільки ПДВ за рахунок покупця.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27168
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 12:54
freeze написав:
То что делает полезного Стерненко никак не отменяет, что он банальный трус и уклонист. Где-то двенадцатое место в моей шкале ценных людей.
Получили от Стерненко лодки с моторами, и я уже 20 тысяч потратил на их ремонт, потратил ли хоть копейку уклонист Стерненко из своих личных заработков я не знаю, очень сильно подозреваю, что нет.
так, уклоніст. але по факту максимально корисний тиловик. і по моїй шкалі такі йдуть одразу за військовими. а саме дно це уклоністи, які взагалі нічим не допомагають і краще було б саме на них скеровувати свою злість. кинути стерненка в бусік і бліндаж - це не підсилити Сили оборони, а ослабити.
всіх під одну гребінку рівняти - це не продуктивно. ні з військовими, ні з ухилянтами. статус один а користь різна. хтось працює, хтось ні.
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 04 гру, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 5761
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2634 раз.
- Подякували: 1396 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 04 гру, 2023 12:56
Zebra написав: beee написав:
А взять, например, отменить все налоги. Но нет, всё в сторону концлагерей тянет. Этот менталитет не изменить
Справедливо иметь как вариант налоговый рейтинг. Кто больше всего уплатил (по ИПН и долях в юридических лицах) - тот пойдет на войну в последнюю очередь. Учитываться должны все налоги, кроме тех, которые уплачиваются от распила госбюджета.
все работники этого плательщика налогов ушли на фронт. и дальше что?
то что уплачено много налогов это заслуга всего коллектива а не одного человека.
а вообще все жизни равносильно бесценны. потому это натягивание совы на глобус и попытки поделить людей на сорта раздражает.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 8764
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 322 раз.
- Подякували: 1015 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 13:04
скопіюю сюди з Валютної гілки цитату Сибаріта
, стосовно податків і коштів на війну, думаю буде корисно почитати всім
Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически.
Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас.
Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет.
Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.
ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую.
ЗЗЫ Не надо предлагать укрепить гривну кратно. Экономика, даже такая парадоксальная, не любит резких движений.
Сибарит (с)
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4221
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 13:09
mephala написав:
а вообще все жизни равносильно бесценны. потому это натягивание совы на глобус и попытки поделить людей на сорта раздражает.
Нема можливості одразу мобілізувати всіх 18-60, "сортування" не уникнути, є тільки різні його алгоритми. Серед інших що я тут бачив - забирати на війну тих хто постарше, зменшить навантаження на МОН, пенсійний фонд, покращить демографічні та соціологічні показники. Мені не подобається, вношу альтернативні попрозиції
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 968
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 13:13
Letusrock написав: Shaman написав:
коаліція и близько не тріщить, а розбіжності - це невід'ємна частина демократичних інституцій
результати виборів у словаччині та нідерландах, проблеми з ухваленням фінансування в сша + можлива перемога трампа, блокування кордонів
Shaman написав:
завдання знищити рф є, але його звісно не озвучують
знищити сотнею танків? вже писали що зниження рф призведе до підсилення китаю, що заходу невигідно
Shaman написав:
вас тут адекватні люди й не люблять
раз мова пішла про персональні оцінки то на форумі в лагері скептиків розсудливих та тверезо мислячих побільше ніж у протилежному.
Хіба що ви та sashaqbl більш менш толково пишете, інші явно не вміють адекватно реагувати якщо реальність або думка опонента розходяться з їх уявленнями
Да це вже якась комедія.
Бо якщо НАТО згуртоване, потужне тощо, то
жмуться з допомогою Неньці, яка бореться з "світовим лихом":
Штати - з причини внутрішніх політичних штовханин.
Німці - з причини дірка в бюджеті в самих.
Поляки - превзошли усіх: бо треба захищати себе від орків. Краще б ці гроші своїм фермерам та протестувальникам дали б...
Угорці - чесно фіги крутять.
Словаки - нова влада з іншими поглядами.
А суть-то одна... Менше допомоги.
Тільки причини кожен озвучує свої...
Я навіть не знаю, який варіант для України кращий:
1. Захід дійсно готується до війни з орками.
2. Ламають комедію.
Хоча і в першому випадку комедія, бо одночасно заявляти про побоювання ескалації від ядерного оркостану і готуватися до війни з ним же засобами а-ля РСЗО -- це сюр. Ще й голосити про перемогу над ядреною країною.
Що взагалі відбувається?
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 27168
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3241 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 13:15
Xenon написав:
скопіюю сюди з Валютної гілки цитату Сибаріта
, стосовно податків і коштів на війну, думаю буде корисно почитати всім
Наша нынешняя ситуация настолько уникальна, что даже к тем вещам, которые кажутся непреложными истинами, стоит подходить критически.
Из-за войны и политики помощи запада мы фактически живем с двумя бюджетами: один наполняется из собственных источников и тратится на армию, а второй наполняется внешней помощью и может тратиться исключительно на мирные цели. Переток между бюджетами только через налоги. Т.е. заграничную помощь нужно потратить в тылу, а уже налоги с этого можно направить на оборону. С собственным производством есть большие проблемы, и получается, что нужно стимулировать импорт, чтобы получить НДС, пошлины и налог на прибыль в военный бюджет. Импорт стимулируется укреплением валюты. С точки зрения перспектив развития экономики это не правильно, но выживать нужно сейчас.
Кстати, по этой же причине не сработает финансирование армии за счет ограничения потребления, которое является классикой при ведении войны исключительно собственными средствами. Мы к этому придем, если поток бюджетной помощи иссякнет.
Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.
ЗЫ Все изложенное - это исключительно мое видение ситуации. На абсолютную истину не претендую.
ЗЗЫ Не надо предлагать укрепить гривну кратно. Экономика, даже такая парадоксальная, не любит резких движений.
Сибарит (с)
Закордонна допомога повинна вимірюватись в одиницях військовох техніки, комплекуючих, виробничих лініях для підприємств ОПК, економічних контрактах, а ніякі не транші на проїдання
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 968
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1489
|139271
|
|
|6076
|525021
|
|
|1
|12556
|
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka
|