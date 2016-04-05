

В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

2 ГРУДНЯ 2023 13:23

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Співробітники ТЦК перевіряють документи у чоловіків.





У Запоріжжі нещодавно почалися посилені мобілізаційні дії, під час яких співробітники ТЦК та представники "Муніципальної варти" проводять перевірки по будинках військовозобов'язаних. Це робиться для оповіщення чоловіків, які мають прийти у військові комісаріати для перевірки своїх даних.



Про це повідомив заступник міського голови Олександр Власюк у коментарі для ТСН.



У Запоріжжі діють нові правила видачі повісток

Власюк зазначив, що головна мета — підтримка ЗСУ, і що представники міської ради не роздають повістки, а лише допомагають підтримувати громадський порядок.



Крім того, він уточнив, що завдання представників місцевої влади не включає вручення повісток, їх роль — запобігати ескалації словесних суперечок у фізичним конфліктам.



"Ми не займаємося роздачею повісток, це обов'язок ТЦК. Наша функція — підтримання порядку. Наша робота не пов'язана зі шпигунством або насильницькими діями, такими як зламування дверей. Це суворо не допускається . Про це ми поінформували керівництво ОСББ", — уточнив Власюк.



Своєю чергою, співробітники "Муніципальної варти" також підтвердили, що їхнє завдання — лише забезпечення порядку, а не видача повісток.



"Наше основне завдання полягає у підтримці порядку під час роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють оповіщення військовозобов'язаних на території Запоріжжя", — йдеться у повідомленні.



Що кажуть юристи



Адвокат Ростислав Кравець вказав на те, що за законом представники військових комісаріатів та "Муніципальної варти" не мають права входити до приватних будинків або квартир без відповідного дозволу суду, крім випадків, коли це необхідно для порятунку життя або майна.



Нагадаємо, ми говорили, що робити, якщо вам вручають повістку у черзі на заправці.



Також ми повідомляли, кому з військовозобов'язаних українців вручатимуть повістки з 1 грудня і чи варто очікувати істотних змін у мобілізації.





