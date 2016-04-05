росія максимально успішно веде інформаційну війну проти заходу, і виграє її. в той час як захід, на жаль, не усвідомлює, що така війна йде взагалі. при тому, що за своїми наслідками ця невидима інфовійна може бути більш серйозніша, ніж "холодна", яка закінчилась в 1991.
Також наведені й слова засновника Anduril Палмера Лакі, який трохи розкрив основний параметр цієї системи - вартість. За його словами компанія буде намагатися за рахунок масовості виробництва знизити ціну до діапазону у "декілька сотень тисяч доларів". А в цьому якраз й полягає відповідь на питання "чи є майбутнє у розробки".
З боку Defense Express об'єктивно, в теперішніх умовах навіть 300 тисяч доларів за засіб перехоплення літако-снаряда є непропорційним, якщо мова йде про перехоплення такої цілі, як Shahed-136. Таким чином поки дійсно цікава ідея розбивається об банальну бухгалтерію і мова повинна йти про діапазон не у сотнях, а у десятках, чи просто тисячах доларів за такий засіб.
Xenon написав:скопіюю сюди з Валютної гілки цитату Сибаріта, стосовно податків і коштів на війну, думаю буде корисно почитати всім
Я не знаю, были ли в истории похожие ситуации, но у нас сейчас все получается совсем парадоксально - во время войны оказывается полезным неуемное потреблядство, которое выглядит совершенно аморальным.
Сибарит (с)
Наприклад я буду займатись потреблядством - ходити щодня на фотосесію за 1000 грн чи замовляти суші (від яких маю рвотний рефлекс), чи водити собаку на зачіску. Скільки з тих 1000 попаде реально у військовий бюджет? Альтернатива: а якщо взяти і замість піци просто скинути всю суму на рахунки ЗСУ, а повар-сушист, грумер та фотограф хай мобілізуються? Bobua одобряє ))
fler написав:Тобто бюджетники мають йти на війну у першу чергу? Хто тоді має замінити митників, поліцію, викладачів (кандидатів і докторів наук, бо інші підлягають мобілізації), комунальників і т.д.? Жінок, які "коня на скаку зупинять" у нас не вистачить.
Тут вже хтось давав відповідь - той хто за рахунок держави живе, має в першу чергу її захищати, а не той, хто її утримує.
Трохи)) не так. Бюджетник живе не за рахунок держави, а за рахунок своєї власної праці. Своєї праці у вигляді послуг лікувати, вчити, служити, збирати податки і т.д., які він продає державі.
Бо у Вас виходить, що і підприємець живе за рахунок покупця. Покупець же йому платить гроші.
Хоча вище Будівельник не міг визнати навіть всього навсього тільки ПДВ за рахунок покупця.
Утром запитав але потерли , ви писали що в армії вам по пів року не платили зарплату але в той же час ви за свій кошт ремонтували армійскі автівки, казарми та інше , звідки гроші , крали і продавали армійське майно ?
fler написав:Тобто бюджетники мають йти на війну у першу чергу? Хто тоді має замінити митників, поліцію, викладачів (кандидатів і докторів наук, бо інші підлягають мобілізації), комунальників і т.д.? Жінок, які "коня на скаку зупинять" у нас не вистачить.
Тут вже хтось давав відповідь - той хто за рахунок держави живе, має в першу чергу її захищати, а не той, хто її утримує.
Трохи)) не так. Бюджетник живе не за рахунок держави, а за рахунок своєї власної праці. Своєї праці у вигляді послуг лікувати, вчити, служити, збирати податки і т.д., які він продає державі.
Бо у Вас виходить, що і підприємець живе за рахунок покупця. Покупець же йому платить гроші.
Хоча вище Будівельник не міг визнати навіть всього навсього тільки ПДВ за рахунок покупця.
У зьобри просто вялопротікаюча , але прогресуюча ментальна хвороба. Можна повернути так, що це він живе за рахунок держави: вона його захищає від зовнішніх ворогів, вона йому надає інші безкоштовні послуги, як то вчила його у школі, його дітей. Контролює, щоб на вулиці вночі з нього не зірвали норкову шапку. І багато іншого. Це все він бере від держави точно!! . А от чи платить він податки - це вже питання. Так хто живе за рахунок держави? Бюджетник, який виконує функції держав , чи зьобра, який ними користується??
Letusrock написав:Наприклад я буду займатись потреблядством - ходити щодня на фотосесію за 1000 грн чи замовляти суші (від яких маю рвотний рефлекс), чи водити собаку на зачіску. Скільки з тих 1000 попаде реально у військовий бюджет?
Купуйте що завгодно, на що буде ПДВ, тоді мінімум 1/6 попаде в бюджет через податки, а що з них піде конкретно у військовий бюджет то вже інше питання
detroytred написав:Трохи)) не так. Бюджетник живе не за рахунок держави, а за рахунок своєї власної праці. Своєї праці у вигляді послуг лікувати, вчити, служити, збирати податки і т.д., які він продає державі.
за счёт "собственного труда" это когда вы откроете свою школу, поликлинику, или купите свой вертолёт. Если это дал вам кто-то другой, ни о чём "своём" речь не идёт. Где был бы врач без поликлиники? где была бы поликлиника без налогов, которые мы с зеброй платим? Не нужно искажать реальность. Либо покупаем всё своё, несём риски и героически пишем про большой титанический труд. Либо признаём что все бюджетники - иждивенцы у налогоплательщиков и ваш труд это 3-5% в структуре общих затрат (то есть ничто).
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 13:42, всього редагувалось 5 разів.
freeze написав:То что делает полезного Стерненко никак не отменяет, что он банальный трус и уклонист. Где-то двенадцатое место в моей шкале ценных людей. Получили от Стерненко лодки с моторами, и я уже 20 тысяч потратил на их ремонт, потратил ли хоть копейку уклонист Стерненко из своих личных заработков я не знаю, очень сильно подозреваю, что нет. Интересно такой розовощекий хлопец почему не в ЗСУ, вероятно опекун над двоюродной престарелой двоюродной тётушкой.
З своїх заробітків?))) Цікаво з яких якщо він ніколи не працював ))) На мою думку він звичайний бандюк, який за допомогою певних політичних сил і осіб з органів, використовуючи патріотичну пропаганду зміг піднятися в політиці. Мене якось вразило, що на судовому процесі його захищало 5(п`ять) адвокатів, це у хлопчика з села, з бідної сім`ї, який жодного дня не працював. Там на обличчі написано, що то разводіла, дивно, що люди ведуться на таких.
В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося 2 ГРУДНЯ 2023 13:23 Novyny Live Telegram linkі Novyny Live Facebook linkі
Співробітники ТЦК перевіряють документи у чоловіків.
У Запоріжжі нещодавно почалися посилені мобілізаційні дії, під час яких співробітники ТЦК та представники "Муніципальної варти" проводять перевірки по будинках військовозобов'язаних. Це робиться для оповіщення чоловіків, які мають прийти у військові комісаріати для перевірки своїх даних.
Про це повідомив заступник міського голови Олександр Власюк у коментарі для ТСН.
У Запоріжжі діють нові правила видачі повісток Власюк зазначив, що головна мета — підтримка ЗСУ, і що представники міської ради не роздають повістки, а лише допомагають підтримувати громадський порядок.
Крім того, він уточнив, що завдання представників місцевої влади не включає вручення повісток, їх роль — запобігати ескалації словесних суперечок у фізичним конфліктам.
"Ми не займаємося роздачею повісток, це обов'язок ТЦК. Наша функція — підтримання порядку. Наша робота не пов'язана зі шпигунством або насильницькими діями, такими як зламування дверей. Це суворо не допускається. Про це ми поінформували керівництво ОСББ", — уточнив Власюк.
Своєю чергою, співробітники "Муніципальної варти" також підтвердили, що їхнє завдання — лише забезпечення порядку, а не видача повісток.
"Наше основне завдання полягає у підтримці порядку під час роботи Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які здійснюють оповіщення військовозобов'язаних на території Запоріжжя", — йдеться у повідомленні.
Що кажуть юристи
Адвокат Ростислав Кравець вказав на те, що за законом представники військових комісаріатів та "Муніципальної варти" не мають права входити до приватних будинків або квартир без відповідного дозволу суду, крім випадків, коли це необхідно для порятунку життя або майна.
Нагадаємо, ми говорили, що робити, якщо вам вручають повістку у черзі на заправці.
Також ми повідомляли, кому з військовозобов'язаних українців вручатимуть повістки з 1 грудня і чи варто очікувати істотних змін у мобілізації.
Ой... Як миленько.
А цікаво, кадирівцям і пригожинцям -- потрібен дозвіл суду?
А порятунок життя і майна від окупації -- тут підійде, чи “ета другоє...”?