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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:44
Letusrock написав:
Наприклад я буду займатись потреблядством - ходити щодня на фотосесію за 1000 грн чи замовляти суші (від яких маю рвотний рефлекс), чи водити собаку на зачіску. Скільки з тих 1000 попаде реально у військовий бюджет?
Альтернатива: а якщо взяти і замість піци просто скинути всю суму на рахунки ЗСУ, а повар-сушист, грумер та фотограф хай мобілізуються? Bobua одобряє ))
якщо ви бюджетник або пенсіонер - захід перерахував кошти, і ви отримали свою ЗП/пенсію, звичайно можете одразу їх перевести на допомогу ЗСУ.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:46
fler написав: beee написав:
А взять, например, отменить все налоги.
Держбюджет та місцеві бюджети з чого тоді будемо наповнювати?)))
Zebra написав:
Кто больше всего уплатил (по ИПН и долях в юридических лицах) - тот пойдет на войну в последнюю очередь. Учитываться должны все налоги, кроме тех, которые уплачиваются от распила госбюджета.
Тобто бюджетники мають йти на війну у першу чергу? Хто тоді має замінити митників, поліцію, викладачів (кандидатів і докторів наук, бо інші підлягають мобілізації), комунальників і т.д.? Жінок, які "коня на скаку зупинять" у нас не вистачить.
Человеку, мыслящему линейно, в парадигме ссср, я точно ничем не смогу помочь, а тем более что то объяснить
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:46
Vadim_ написав:
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Утром запитав але потерли , ви писали що в армії вам по пів року не платили зарплату але в той же час ви за свій кошт ремонтували армійскі автівки, казарми та інше , звідки гроші , крали і продавали армійське майно ?
Якщо чесно, то родичі молодій родині допомагали грошима на життя, їжу. З них і приходилося брати. Зі своїх власних.
Таку дурню в мирний час зараз навіть важко уявити...
Да ще й, коли приходиш додому, то працюєш далі з тим, що можна додому узяти. Вихідних теж пара в місяць в кращому випадку, бо наряди, варти.
Замість 8 чол. у відділені тільки один. Один... начальник відділення))
При тому що раніше і овсім було 15.
Так це тільки був початок зкоротчень)) Потім різали вже масштабами)) по площадям))
В частинах за містом простіше -- у багатьох родичі по селам... Дохід...
Звісно крали, але не робочі конячки, а ті, хто пріблєженний)) і на відповідному місці))
А работягам яке спробуй вкрасти...
Своє не принесеш для роботи, то підеш у профантажники.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 04 гру, 2023 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:49
Vadim_ написав:
ви писали що в армії вам по пів року не платили зарплату але в той же час ви за свій кошт ремонтували армійскі автівки, казарми та інше , звідки гроші , крали і продавали армійське майно ?
Другу, на початку вiйни, раз..херачили авто обстрелом (передок). Все очень просто... Скинулись группой из скайпа (единомышленники) и купили другое. Понятно, что не законно. Так же и диагностика автомобилей. Тащить авто в ремонт на шнурке или сделать на месте (по возможности). Так мне лучше снабдить оборудованием для этого (тех, кто в курсе).
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:50
Letusrock написав:
внизу допис у ФБ від військового (типовий приклад мобілізації останніх місяців):
Алексей Кушнаренко
Шок…Отримав від держави ніж в спину .Я,батько чотирьох дітей ,дід,пенсіонер,залишив бізнес на сина з інвалідністю ,вже рік в ЗСУ,пішов добровольцем ,донатю на потреби ЗСУ ,як багато інших людей .Бізнес працює ,ореться земля,роститься хліб,платяться податки ,син пільгами не користується !Сьгодні на блокпосту в Закарпатській області робітники межгірівського тцк близько 9.00 ранку зупинили мій грузовий автомобіль рено, який офіційно перевозив груз,водія офіційно оформленого на роботу,матеріально відповідального силою витягнули з кабіни ,запакували ,погрузили в буса,відвезли в тцк,признали за годину годним до служби і відправили в Рівне на навчання ,бо в армії він не служив .Поводилися як зі скотом,забрали документи ,вилучили телефон .Машина з вантажем ,відчинена ,без охорони кинута посередині міста .Єб@ний в рот,що це було ,сука за що я тут рік воюю з ворогом з назовні ,якщо мій дім граблять під@ри,яких я захищаю з побратимами .Тил,мій тил,ти вже давно згнив.Познаю кожного причетного ,приїду в гості,не сам,готовтесь,ждіть.Влада,моя,наша влада ,що ти твориш .Держава ,ти думаєш ,тебе багато буде бажаючих захищати при такому ставленні .Емоційно зараз від мене ,професійно ,в подальшому з подробицями буде скоро в Медіа .Ні,воюватиму до перемоги ,ніщо не зібʼє мене з цього шляху ,але скільки ж потім робити вдома .Все буде Україна !!!
в коментарях жінка шукає 2 тижні чоловіка який вже десь в учебці але так і не отримав доступ до свого телефону за цей час
Ага і за два тижні він ні в кого не зміг попросити телефон позвонити додому?
З цієї історії воняє фейком за кілометр.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:54
unicdima написав:
З своїх заробітків?))) Цікаво з яких якщо він ніколи не працював )))
його ютуб канал приносить серйозні гроші. до війни я про нього чув, але не сильно цікавився, але під час нападів та судів за нього вступився "гонор" та багато інших достойних людей. це щось да і значить.
він зібрав грошей і забезпечив поставку у війська більше 17000 фпв, і був одним із перших, хто почав активно вкладати людські донати цю зброю, коли кацапи ще і вимовити "FPV" не вміли.
замітив, що обсирають його , притулу та повернись живим в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 04 гру, 2023 13:58, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:54
wadimk написав: Vadim_ написав:
ви писали що в армії вам по пів року не платили зарплату але в той же час ви за свій кошт ремонтували армійскі автівки, казарми та інше , звідки гроші , крали і продавали армійське майно ?
Другу, на початку вiйни, раз..херачили авто обстрелом (передок). Все очень просто... Скинулись группой из скайпа (единомышленники) и купили другое. Понятно, что не законно. Так же и диагностика автомобилей. Тащить авто в ремонт на шнурке или сделать на месте (по возможности). Так мне лучше снабдить оборудованием для этого (тех, кто в курсе).
Наше МТЗ здавало металолом щоб купити запчастини на ремонт.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:55
Xenon написав: fox767676 написав:
Закордонна допомога повинна вимірюватись в одиницях військовох техніки, комплекуючих, виробничих лініях для підприємств ОПК, економічних контрактах, а ніякі не транші на проїдання
Фінансова закордонна допомога йде на виплати!! - пенсій, ЗП бюджетникам (лікарі, вчителі...), і тп.
у нас дефіцит бюджету 50%
А далі як? Коли власна економіка ще більш схлопнеться?
Всі сподівання на репарації/контрибуції і на працьовитих неоукраїнців з сектору газу ?
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:56
detroytred написав: Vadim_ написав:
]
Утром запитав але потерли , ви писали що в армії вам по пів року не платили зарплату але в той же час ви за свій кошт ремонтували армійскі автівки, казарми та інше , звідки гроші , крали і продавали армійське майно ?
Якщо чесно, то родичі молодій родині допомагали грошима на життя, їжу. З них і приходилося брати. Зі своїх власних.
Таку дурню в мирний час зараз навіть важко уявити...
Да ще й, коли приходиш додому, то працюєш далі з тим, що можна додому узяти. Вихідних теж пара в місяць в кращому випадку, бо наряди, варти.
Замість 8 чол. у відділені тільки один. Один... начальник відділення))
При тому що раніше і овсім було 15.
Так це тільки був початок зкоротчень)) Потім різали вже масштабами)) по площадям))
В частинах за містом простіше -- у багатьох родичі по селам... Дохід...
А звільнитись мішала офіцерская боль за отечество ?
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:58
$350-400 мільярдів та 17 мільйонів снарядів потрібно для звільнення окупованих територій, — Генштаб
Таку інформацію озвучив наш Генштаб голові Пентагону Остіну.
Він був шокований, тому що по всьому світу не зібрати стільки снарядів.
Мне такие заявы напоминают Януковича, который за ассоциацию с ЕС просил компенсировать потери - около 150 млрд баксов) Но он плохо закончил....
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