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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:01
trololo написав:
замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:04
Vadim_ написав: detroytred написав: Vadim_ написав:
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Утром запитав але потерли , ви писали що в армії вам по пів року не платили зарплату але в той же час ви за свій кошт ремонтували армійскі автівки, казарми та інше , звідки гроші , крали і продавали армійське майно ?
Якщо чесно, то родичі молодій родині допомагали грошима на життя, їжу. З них і приходилося брати. Зі своїх власних.
Таку дурню в мирний час зараз навіть важко уявити...
Да ще й, коли приходиш додому, то працюєш далі з тим, що можна додому узяти. Вихідних теж пара в місяць в кращому випадку, бо наряди, варти.
Замість 8 чол. у відділені тільки один. Один... начальник відділення))
При тому що раніше і овсім було 15.
Так це тільки був початок зкоротчень)) Потім різали вже масштабами)) по площадям))
В частинах за містом простіше -- у багатьох родичі по селам... Дохід...
А звільнитись мішала офіцерская боль за отечество ?
Ідіотізм...
Ви мабуть не з робочих конячок))
Які раз вже впряглись, то тягнуть воза до кінця.
Таких людей достатньо в країні...
Розумні керівники висмикують для себе таких, а потім їдуть-сидять на возі...
Користуються ідіотами...
Я знаю на порядки ще більших від мене))
Фанати справи. В тому числі цивільних службовців - науковців, лікарів ін.
Тому й казав ще роки назад -- соціальні ліфти...
Це інструмент.
І такі ідіоти, фанати витягнули країну і суспільство.
Бо як Будівельник фанатично працював на себе, вони працюювали на державу.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 04 гру, 2023 14:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:06
fox767676 написав:
А далі як? Коли власна економіка ще більш схлопнеться?
Всі сподівання на репарації/контрибуції і на працьовитих неоукраїнців з сектору газу ?
Сподівання на вступ в ЕС, репарації, "ЗАграница нам поможет" і аж до "хай його грець, там будуть нові керманичі вони і хай думають"
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:06
fox767676 написав: trololo написав:
замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі
Трехпоечные в максимум неделю доставляют своим личным друзьям воющим на передке необходимые вещи, о вас я как-то пропустила, а вот обсырание Притулы, Стерненка, Мадяра прям до слюней злости по экрану )))
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:11
trololo написав: unicdima написав:
З своїх заробітків?))) Цікаво з яких якщо він ніколи не працював )))
його ютуб канал приносить серйозні гроші. до війни я про нього чув, але не сильно цікавився, але під час нападів та судів за нього вступився "гонор" та багато інших достойних людей. це щось да і значить.
він зібрав грошей і забезпечив поставку у війська більше 17000 фпв, і був одним із перших, хто почав активно вкладати людські донати цю зброю, коли кацапи ще і вимовити "FPV" не вміли.
замітив, що обсирають його , притулу та повернись живим в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Притулу обсирають ті хто обсирає Зеленського, Єрмака, Буданова, від них я не чув про Стерненка.
Я цікавився Стерненком до війни, своє враження я описав.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:12
fox767676 написав: trololo написав:
замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі
вірю, я повірив
обісрати фонд і віднести туди свої гроші - логічно, стандартно, всі так роблять. про у24 звичайно я не чув, особливо про їх спільний збір із моно та ПЖ на фпв
ІТ-коло це ті нездари, що збирали на найбільшу найобку цієї війни - панішер ака убійцо? питань нема
Востаннє редагувалось trololo
в Пон 04 гру, 2023 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:12
stm написав: fox767676 написав: trololo написав:
замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі
Трехпоечные в максимум неделю доставляют своим личным друзьям воющим на передке необходимые вещи, о вас я как-то пропустила, а вот обсырание Притулы, Стерненка, Мадяра прям до слюней злости по экрану )))
То разові pr-акції політпроектів, споносорвані олігархами а не трьохкопійчиними.
Фонди повинні асоціюватися не з молодими ухилянтами з обкладинки Форбс, а з військовими
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