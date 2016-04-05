unicdima написав:З своїх заробітків?))) Цікаво з яких якщо він ніколи не працював )))
його ютуб канал приносить серйозні гроші. до війни я про нього чув, але не сильно цікавився, але під час нападів та судів за нього вступився "гонор" та багато інших достойних людей. це щось да і значить.
він зібрав грошей і забезпечив поставку у війська більше 17000 фпв, і був одним із перших, хто почав активно вкладати людські донати цю зброю, коли кацапи ще і вимовити "FPV" не вміли.
замітив, що обсирають його , притулу та повернись живим в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Востаннє редагувалось trololo в Пон 04 гру, 2023 13:58, всього редагувалось 2 разів.
trololo написав:замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі
trololo написав:замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі
Трехпоечные в максимум неделю доставляют своим личным друзьям воющим на передке необходимые вещи, о вас я как-то пропустила, а вот обсырание Притулы, Стерненка, Мадяра прям до слюней злости по экрану )))
unicdima написав:З своїх заробітків?))) Цікаво з яких якщо він ніколи не працював )))
його ютуб канал приносить серйозні гроші. до війни я про нього чув, але не сильно цікавився, але під час нападів та судів за нього вступився "гонор" та багато інших достойних людей. це щось да і значить.
він зібрав грошей і забезпечив поставку у війська більше 17000 фпв, і був одним із перших, хто почав активно вкладати людські донати цю зброю, коли кацапи ще і вимовити "FPV" не вміли.
замітив, що обсирають його , притулу та повернись живим в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Притулу обсирають ті хто обсирає Зеленського, Єрмака, Буданова, від них я не чув про Стерненка. Я цікавився Стерненком до війни, своє враження я описав.
trololo написав:замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі
вірю, я повірив обісрати фонд і віднести туди свої гроші - логічно, стандартно, всі так роблять. про у24 звичайно я не чув, особливо про їх спільний збір із моно та ПЖ на фпв
ІТ-коло це ті нездари, що збирали на найбільшу найобку цієї війни - панішер ака убійцо? питань нема
Востаннє редагувалось trololo в Пон 04 гру, 2023 14:14, всього редагувалось 1 раз.
trololo написав:замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі
Трехпоечные в максимум неделю доставляют своим личным друзьям воющим на передке необходимые вещи, о вас я как-то пропустила, а вот обсырание Притулы, Стерненка, Мадяра прям до слюней злости по экрану )))
То разові pr-акції політпроектів, споносорвані олігархами а не трьохкопійчиними. Фонди повинні асоціюватися не з молодими ухилянтами з обкладинки Форбс, а з військовими
vitaliiangel написав:Повторю своё имхо, которое я выражал ранее. Помощь Запада привязана к ситуации на фронте. Только с временным лагом, например 1 год (лаг необходимый на процедуру бюджетирования). Кто умный тот поймёт как и почему. Деньги "просто так" дают только родители детям. И то не всем. Отсюда конфликт вышеназванных лиц. Президент просит помощь, ему говорят, двигайте фронт, и будут деньги. Когда он начинает "двигать фронт" возникает конфликт с военными.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 14:22, всього редагувалось 2 разів.