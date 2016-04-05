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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 57205721572257235724>
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:54

  unicdima написав:З своїх заробітків?))) Цікаво з яких якщо він ніколи не працював )))


його ютуб канал приносить серйозні гроші. до війни я про нього чув, але не сильно цікавився, але під час нападів та судів за нього вступився "гонор" та багато інших достойних людей. це щось да і значить.

він зібрав грошей і забезпечив поставку у війська більше 17000 фпв, і був одним із перших, хто почав активно вкладати людські донати цю зброю, коли кацапи ще і вимовити "FPV" не вміли.

замітив, що обсирають його , притулу та повернись живим в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Востаннє редагувалось trololo в Пон 04 гру, 2023 13:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:55

  Xenon написав:
  fox767676 написав:

Закордонна допомога повинна вимірюватись в одиницях військовох техніки, комплекуючих, виробничих лініях для підприємств ОПК, економічних контрактах, а ніякі не транші на проїдання

Фінансова закордонна допомога йде на виплати!! - пенсій, ЗП бюджетникам (лікарі, вчителі...), і тп.
у нас дефіцит бюджету 50%


А далі як? Коли власна економіка ще більш схлопнеться?
Всі сподівання на репарації/контрибуції і на працьовитих неоукраїнців з сектору газу ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

$350-400 мільярдів та 17 мільйонів снарядів потрібно для звільнення окупованих територій, — Генштаб

Таку інформацію озвучив наш Генштаб голові Пентагону Остіну.

Він був шокований, тому що по всьому світу не зібрати стільки снарядів.


Мне такие заявы напоминают Януковича, который за ассоциацию с ЕС просил компенсировать потери - около 150 млрд баксов) Но он плохо закончил....
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  trololo написав:замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".


Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:06

  fox767676 написав:
А далі як? Коли власна економіка ще більш схлопнеться?
Всі сподівання на репарації/контрибуції і на працьовитих неоукраїнців з сектору газу ?

Сподівання на вступ в ЕС, репарації, "ЗАграница нам поможет" і аж до "хай його грець, там будуть нові керманичі вони і хай думають"
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:06

  fox767676 написав:
  trololo написав:замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".


Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі

Трехпоечные в максимум неделю доставляют своим личным друзьям воющим на передке необходимые вещи, о вас я как-то пропустила, а вот обсырание Притулы, Стерненка, Мадяра прям до слюней злости по экрану )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:11

  trololo написав:
  unicdima написав:З своїх заробітків?))) Цікаво з яких якщо він ніколи не працював )))


його ютуб канал приносить серйозні гроші. до війни я про нього чув, але не сильно цікавився, але під час нападів та судів за нього вступився "гонор" та багато інших достойних людей. це щось да і значить.

він зібрав грошей і забезпечив поставку у війська більше 17000 фпв, і був одним із перших, хто почав активно вкладати людські донати цю зброю, коли кацапи ще і вимовити "FPV" не вміли.

замітив, що обсирають його , притулу та повернись живим в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".

Притулу обсирають ті хто обсирає Зеленського, Єрмака, Буданова, від них я не чув про Стерненка.
Я цікавився Стерненком до війни, своє враження я описав.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:12

  fox767676 написав:
  trololo написав:замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".


Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі


вірю, я повірив :) обісрати фонд і віднести туди свої гроші - логічно, стандартно, всі так роблять. про у24 звичайно я не чув, особливо про їх спільний збір із моно та ПЖ на фпв :lol:

ІТ-коло це ті нездари, що збирали на найбільшу найобку цієї війни - панішер ака убійцо? питань нема :D
Востаннє редагувалось trololo в Пон 04 гру, 2023 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:12

  stm написав:
  fox767676 написав:
  trololo написав:замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".


Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі

Трехпоечные в максимум неделю доставляют своим личным друзьям воющим на передке необходимые вещи, о вас я как-то пропустила, а вот обсырание Притулы, Стерненка, Мадяра прям до слюней злости по экрану )))


То разові pr-акції політпроектів, споносорвані олігархами а не трьохкопійчиними.
Фонди повинні асоціюватися не з молодими ухилянтами з обкладинки Форбс, а з військовими
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:18

«Є таке враження, що після приїзду Остіна Зеленський наблизився до рішення про заміну Залужного», — сказав один із членів Ставки.

За його словами, на засіданнях «навпаки зникли сварки і почались жарти, але це дуже холодний і їдкий такий гумор».

«Президент питає, типу „що, ми героїчно наступаємо — відійшли на 200 метрів?“, а Валера гнівно мовчить», — переказує джерело атмосферу у верхівці.

https://nv.ua/ukr/ukraine/politics/zele ... e=telegram


  vitaliiangel написав:Повторю своё имхо, которое я выражал ранее. Помощь Запада привязана к ситуации на фронте. Только с временным лагом, например 1 год (лаг необходимый на процедуру бюджетирования). Кто умный тот поймёт как и почему. Деньги "просто так" дают только родители детям. И то не всем. Отсюда конфликт вышеназванных лиц. Президент просит помощь, ему говорят, двигайте фронт, и будут деньги. Когда он начинает "двигать фронт" возникает конфликт с военными.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 04 гру, 2023 14:22, всього редагувалось 2 разів.
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