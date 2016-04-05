Додано: Пон 04 гру, 2023 14:22

Letusrock написав: Shaman написав: коаліція и близько не тріщить, а розбіжності - це невід'ємна частина демократичних інституцій коаліція и близько не тріщить, а розбіжності - це невід'ємна частина демократичних інституцій

результати виборів у словаччині та нідерландах, проблеми з ухваленням фінансування в сша + можлива перемога трампа, блокування кордонів



Shaman написав: завдання знищити рф є, але його звісно не озвучують завдання знищити рф є, але його звісно не озвучують

знищити сотнею танків? вже писали що зниження рф призведе до підсилення китаю, що заходу невигідно



Shaman написав: вас тут адекватні люди й не люблять вас тут адекватні люди й не люблять

раз мова пішла про персональні оцінки то на форумі в лагері скептиків розсудливих та тверезо мислячих побільше ніж у протилежному.

Хіба що ви та sashaqbl більш менш толково пишете, інші явно не вміють адекватно реагувати якщо реальність або думка опонента розходяться з їх уявленнями результати виборів у словаччині та нідерландах, проблеми з ухваленням фінансування в сша + можлива перемога трампа, блокування кордонівзнищити сотнею танків? вже писали що зниження рф призведе до підсилення китаю, що заходу невигіднораз мова пішла про персональні оцінки то на форумі в лагері скептиків розсудливих та тверезо мислячих побільше ніж у протилежному.Хіба що ви та sashaqbl більш менш толково пишете, інші явно не вміють адекватно реагувати якщо реальність або думка опонента розходяться з їх уявленнями

Словаччина та Нідерланди - не головні країни ЄС. й головне, давайте подивимось, що будуть робити - обіцяти перед виборами це одне, виконувати - трохи інше - це правило працює не лише в насщодо Трампа та респів. в них свої перемовини всередині країни. але головне - в США особистість не має такого вирішального впливу. виграє Трамп вибори, а демократи Конгрес та Сенат - й все одно будуть домовлятися. гадаю стратегічно мета - знекровити Рашу, яка б партія не була у влади. чому? Раша так смачно харкнула в обличчя всьому світові, просто тому, що в неї ядерна зброя. що, по житті всі такі терпіли? гадаю ні. й США з іншими країнами зовсім ні. й те, що публічно не обговорюється, не значить, що наразі білі люди не вирішують, що робити з дикунами, які володіють ядерною зброєю вже не по праву й не факт, що в робочому стані (перевіряти ніхто не хоче).з приводу Китаю - а є навпаки думка, що Китаю вигідна напівжива Раша, яку можна використовувати як таран проти Заходу. вигідно чи невигідно - срср впав, впаде й раша - надто багато косяків вона зробила. це моя думка, але ми ще встигнемо це побачити. але ось це й лякає Захід - чи встигнуть вони захистити всі осередки ядерної зброї - оце їх реальний страх.а зараз, коли Україна дійсно в стані незрозуміло, що далі робити - оці всі повідомлення - як все погано, все просрали, й більше нічого - це допомога ворогу, він зараз теж активно просуває таку ж самі думки. єдине питання, людина це просуває з власного ідіотизму, чи не просто так - бо щось зараз забагато цих всьопропало з'явилося.не бачу проблем, які не можна б було вирішити. не вистачає сил для нападу - переходимо в активну оборону (це вже командування нехай вирішує). я теж бачу певні негативні моменти, але не бачу сенсу розганяти зраду. кажете про проблеми - пропонуйте, що треба зробити. окрім як здатися. бо саме це наразі й значить - провести переговори з Рашею. й не забувайте, якщо зараз ми це припинемо ппереговорами, через п'ять років це знову буде - але Раша вже буде краще підготовлена