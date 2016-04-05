trololo написав:замітив, що обсирають його , притулу та повернись в основному ті люди, які ні копійки на ЗСУ не дали і давати не збираються. тобто кончена вата і колаборанти, яким до цього часу "какая разніца".
Я обсираю його, притулу та пж. Але навіть цим добродіям я задонатив більше ніж їх прихильники, не кажучи про фонди Азова,Айдара, ІТ-коло, та У24, про які більшість трьохкопійчаних фанатів стерненка-притули навіть не курсі
обісрати фонд і віднести туди свої гроші - логічно, стандартно
Послідовність інша. В якийсь момент ккд цих фондів відносно піару був задовільний, може і зараз він трохи більше нуля, але хай це буде забавковою для тих хто так і не виріс з рівня т\с "слуга народу"
Shaman написав:коаліція и близько не тріщить, а розбіжності - це невід'ємна частина демократичних інституцій
результати виборів у словаччині та нідерландах, проблеми з ухваленням фінансування в сша + можлива перемога трампа, блокування кордонів
Shaman написав:завдання знищити рф є, але його звісно не озвучують
знищити сотнею танків? вже писали що зниження рф призведе до підсилення китаю, що заходу невигідно
Shaman написав:вас тут адекватні люди й не люблять
раз мова пішла про персональні оцінки то на форумі в лагері скептиків розсудливих та тверезо мислячих побільше ніж у протилежному. Хіба що ви та sashaqbl більш менш толково пишете, інші явно не вміють адекватно реагувати якщо реальність або думка опонента розходяться з їх уявленнями
Словаччина та Нідерланди - не головні країни ЄС. й головне, давайте подивимось, що будуть робити - обіцяти перед виборами це одне, виконувати - трохи інше - це правило працює не лише в нас
щодо Трампа та респів. в них свої перемовини всередині країни. але головне - в США особистість не має такого вирішального впливу. виграє Трамп вибори, а демократи Конгрес та Сенат - й все одно будуть домовлятися. гадаю стратегічно мета - знекровити Рашу, яка б партія не була у влади. чому? Раша так смачно харкнула в обличчя всьому світові, просто тому, що в неї ядерна зброя. що, по житті всі такі терпіли? гадаю ні. й США з іншими країнами зовсім ні. й те, що публічно не обговорюється, не значить, що наразі білі люди не вирішують, що робити з дикунами, які володіють ядерною зброєю вже не по праву й не факт, що в робочому стані (перевіряти ніхто не хоче).
з приводу Китаю - а є навпаки думка, що Китаю вигідна напівжива Раша, яку можна використовувати як таран проти Заходу. вигідно чи невигідно - срср впав, впаде й раша - надто багато косяків вона зробила. це моя думка, але ми ще встигнемо це побачити. але ось це й лякає Захід - чи встигнуть вони захистити всі осередки ядерної зброї - оце їх реальний страх.
а зараз, коли Україна дійсно в стані незрозуміло, що далі робити - оці всі повідомлення - як все погано, все просрали, й більше нічого - це допомога ворогу, він зараз теж активно просуває таку ж самі думки. єдине питання, людина це просуває з власного ідіотизму, чи не просто так - бо щось зараз забагато цих всьопропало з'явилося.
не бачу проблем, які не можна б було вирішити. не вистачає сил для нападу - переходимо в активну оборону (це вже командування нехай вирішує). я теж бачу певні негативні моменти, але не бачу сенсу розганяти зраду. кажете про проблеми - пропонуйте, що треба зробити. окрім як здатися. бо саме це наразі й значить - провести переговори з Рашею. й не забувайте, якщо зараз ми це припинемо ппереговорами, через п'ять років це знову буде - але Раша вже буде краще підготовлена
fox767676 написав:А далі як? Коли власна економіка ще більш схлопнеться?
Шановний Фокс тричісімдесятшостий, вибачте, але за прогнозами (напр., від МВФ, Світового банку та укр. фахівців) поки що наша економіка лише зростатиме - і цього року, і наступного ще більше. Можете пояснити нам, з якого переляку вона схлопнеться?
fox767676 написав: То разові pr-акції політпроектів, споносорвані олігархами а не трьохкопійчиними. Фонди повинні асоціюватися не з молодими ухилянтами з обкладинки Форбс, а з військовими
Как много вы задонатили личным друзьям или их детям на передке? ПС: до слёз, считаете уже час, так много... Теперь опять поняла почему Вам так Болгария к душе: Болгария не будет передавать Украине 100 старых БТР - президент Болгарии ветировал передачу.
Востаннє редагувалось stm в Пон 04 гру, 2023 15:21, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:Повторю своё имхо, которое я выражал ранее. Помощь Запада привязана к ситуации на фронте. Только с временным лагом, например 1 год (лаг необходимый на процедуру бюджетирования). Кто умный тот поймёт как и почему. Деньги "просто так" дают только родители детям. И то не всем. Отсюда конфликт вышеназванных лиц. Президент просит помощь, ему говорят, двигайте фронт, и будут деньги. Когда он начинает "двигать фронт" возникает конфликт с военными.
Теория хорошая, но несколько странная: зачем ИМ двигать фронт? -- до масквы его всеравно додвинуть не реально, а выход на "границы 91го" вообще ничего не решит.
_hunter написав:Теория хорошая, но несколько странная: зачем ИМ двигать фронт? -- до масквы его всеравно додвинуть не реально, а выход на "границы 91го" вообще ничего не решит.
вы же не знаете с какими аргументами ТАМ выбивают для нас деньги. Врядли страшилками, что армия рф нападёт через атлантику. В иждивенческое: "берите сколько надо, у нас еще есть" больше 30 лет не верю. На таких условиях даже детям родным не дают. Значит что-то среднее, привязанное к каким-то результатам.
beee написав:А взять, например, отменить все налоги.
Держбюджет та місцеві бюджети з чого тоді будемо наповнювати?)))
Zebra написав: Кто больше всего уплатил (по ИПН и долях в юридических лицах) - тот пойдет на войну в последнюю очередь. Учитываться должны все налоги, кроме тех, которые уплачиваются от распила госбюджета.
Тобто бюджетники мають йти на війну у першу чергу? Хто тоді має замінити митників, поліцію, викладачів (кандидатів і докторів наук, бо інші підлягають мобілізації), комунальників і т.д.? Жінок, які "коня на скаку зупинять" у нас не вистачить.
Успіх, фріз, бобуа... крім них 25% безробітних, а що 5а точка за "тепленьке місце" жим-жим
Президент Болгарии Румен Радев воспользовался правом вето, чтобы заблокировать одобренную парламентом страны поставку бронетехники в Украину. Об этом сообщает болгарская служба «Радио Свобода» со ссылкой на пресс-службу Радева.
Речь идет о передаче Украине 100 бронетранспортеров. Соответствующее соглашение было заключено МВД Болгарии и Минобороны Украины в августе, в конце ноября его ратифицировал парламент.
Предназначенные для Украины БТР были произведены около 40 лет назад, в МВД Болгарии назвали технику устаревшей. Однако Румен Радев настаивает на том, что эта бронетехника могла бы найти применение внутри страны, например, для охраны границы или для борьбы со стихийными бедствиями.
«Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть главным приоритетом», — цитирует «Радио Свобода» заявление президента Болгарии.
_hunter написав:Теория хорошая, но несколько странная: зачем ИМ двигать фронт? -- до масквы его всеравно додвинуть не реально, а выход на "границы 91го" вообще ничего не решит.
вы же не знаете с какими аргументами ТАМ выбивают для нас деньги. Врядли страшилками, что армия рф нападёт через атлантику. В иждивенческое: "берите сколько надо, у нас еще есть" больше 30 лет не верю. На таких условиях даже детям родным не дают. Значит что-то среднее, привязанное к каким-то результатам.
Угумц: к "каким-то результатам". А почему не к среднегодовой температуре в Киеве. Или к высоте новогодней йолки в нем же? Не, я понимаю, конечно -- если уж фантазировать, то на все -- но хоть какое-то хоть чуть логичное объяснение быть должно же?