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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5721572257235724
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:05

  _hunter написав:Угумц: к "каким-то результатам". А почему не к среднегодовой температуре в Киеве. Или к высоте новогодней йолки в нем же?
кто платит деньги тот и заказывает торт. Почему их не устраивают ваши новогодние ёлки - вопрос не ко мне.
  _hunter написав:- но хоть какое-то хоть чуть логичное объяснение быть должно же?
серьёзно? я думал вы так шутите.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:12

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Теория хорошая, но несколько странная: зачем ИМ двигать фронт? -- до масквы его всеравно додвинуть не реально, а выход на "границы 91го" вообще ничего не решит.
вы же не знаете с какими аргументами ТАМ выбивают для нас деньги. Врядли страшилками, что армия рф нападёт через атлантику. В иждивенческое: "берите сколько надо, у нас еще есть" больше 30 лет не верю. На таких условиях даже детям родным не дают. Значит что-то среднее, привязанное к каким-то результатам.

Вероятно не могут бросить на произвол народ Украины но и не решили что делать с кварталом.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:12

  fler написав:
  fox767676 написав:А далі як? Коли власна економіка ще більш схлопнеться?

Шановний Фокс тричісімдесятшостий, вибачте, але за прогнозами (напр., від МВФ, Світового банку та укр. фахівців) поки що наша економіка лише зростатиме - і цього року, і наступного ще більше. Можете пояснити нам, з якого переляку вона схлопнеться?

Это про вот эти прогнозы:
При цьому, за словами Георгієвої, оскільки війна триває, потреби України у фінансуванні також зростають.

«За нашою останньою оцінкою, потреби у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік будуть на 3 мільярди доларів вищими, ніж під час першого перегляду

? -- странный рост, какой-то выходит -- на минус три лярда...

Странно: экономика растет -- а в бюджет заложили падение гривны...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:16

  fler написав:
  fox767676 написав:А далі як? Коли власна економіка ще більш схлопнеться?

Шановний Фокс тричісімдесятшостий, вибачте, але за прогнозами (напр., від МВФ, Світового банку та укр. фахівців) поки що наша економіка лише зростатиме - і цього року, і наступного ще більше. Можете пояснити нам, з якого переляку вона схлопнеться?


Тоді навіщо нам грошова допомога замість військово-технічної ?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-tra ... 95275.html
І чому тоді ви,шановна, пропонували мобілізовувати насамперед літніх чоловіків, аргументуючи це зниженням навантаження на ПФ ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:17

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Угумц: к "каким-то результатам". А почему не к среднегодовой температуре в Киеве. Или к высоте новогодней йолки в нем же?
кто платит деньги тот и заказывает торт. Почему их не устраивают ваши новогодние ёлки - вопрос не ко мне.
  _hunter написав:- но хоть какое-то хоть чуть логичное объяснение быть должно же?
серьёзно? я думал вы так шутите.

но объяснение-то даете -- вы...

абсолютно серьезно: я в прессе этой идеи -- "даем столько лярдов, на сколько километров Наступленьище продвинулось" вообще не встречал, но вы ее упорно пытаетесь продвигать...
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:23

  Vadim_ написав:Испания закупила рекордное количество российского газа в 2023 году за всю историю, пишет издание El Mundo

За девять месяцев текущего года Мадрид импортировал в шесть раз больше российского газа, чем в 2018, и столько же, как за весь 2022.

@nexta_live

а скільки в м3? щоб зробити своє порівняння.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:27

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:43

  _hunter написав:
  vitaliiangel написав: Значит что-то среднее, привязанное к каким-то результатам.

Угумц: к "каким-то результатам". А почему не к среднегодовой температуре в Киеве. Или к высоте новогодней йолки в нем же? :wink:
... но хоть какое-то хоть чуть логичное объяснение быть должно же? :roll:

Гроші нам дають за умов прийняття потрібних законів. Не прийняли - не отримали.
fler
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