_hunter написав:Теория хорошая, но несколько странная: зачем ИМ двигать фронт? -- до масквы его всеравно додвинуть не реально, а выход на "границы 91го" вообще ничего не решит.
вы же не знаете с какими аргументами ТАМ выбивают для нас деньги. Врядли страшилками, что армия рф нападёт через атлантику. В иждивенческое: "берите сколько надо, у нас еще есть" больше 30 лет не верю. На таких условиях даже детям родным не дают. Значит что-то среднее, привязанное к каким-то результатам.
Вероятно не могут бросить на произвол народ Украины но и не решили что делать с кварталом.
fox767676 написав:А далі як? Коли власна економіка ще більш схлопнеться?
Шановний Фокс тричісімдесятшостий, вибачте, але за прогнозами (напр., від МВФ, Світового банку та укр. фахівців) поки що наша економіка лише зростатиме - і цього року, і наступного ще більше. Можете пояснити нам, з якого переляку вона схлопнеться?
Это про вот эти прогнозы:
При цьому, за словами Георгієвої, оскільки війна триває, потреби України у фінансуванні також зростають.
«За нашою останньою оцінкою, потреби у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік будуть на 3 мільярди доларів вищими, ніж під час першого перегляду
? -- странный рост, какой-то выходит -- на минус три лярда...
Странно: экономика растет -- а в бюджет заложили падение гривны...
fox767676 написав:А далі як? Коли власна економіка ще більш схлопнеться?
Шановний Фокс тричісімдесятшостий, вибачте, але за прогнозами (напр., від МВФ, Світового банку та укр. фахівців) поки що наша економіка лише зростатиме - і цього року, і наступного ще більше. Можете пояснити нам, з якого переляку вона схлопнеться?