Додано: Пон 04 гру, 2023 15:51

vitaliiangel написав: detroytred написав: Трохи)) не так.

Бюджетник живе не за рахунок держави, а за рахунок своєї власної праці. Своєї праці у вигляді послуг лікувати, вчити, служити, збирати податки і т.д., які він продає державі. Трохи)) не так.Бюджетник живе не за рахунок держави, а за рахунок своєї власної праці. Своєї праці у вигляді послуг лікувати, вчити, служити, збирати податки і т.д., які він продає державі. за счёт "собственного труда" это когда вы откроете свою школу, поликлинику, или купите свой вертолёт. Если это дал вам кто-то другой, ни о чём "своём" речь не идёт. Где был бы врач без поликлиники? где была бы поликлиника без налогов, которые мы с зеброй платим? Не нужно искажать реальность. Либо покупаем всё своё, несём риски и героически пишем про большой титанический труд. Либо признаём что все бюджетники - иждивенцы у налогоплательщиков и ваш труд это 3-5% в структуре общих затрат (то есть ничто). за счёт "собственного труда" это когда вы откроете свою школу, поликлинику, или купите свой вертолёт. Если это дал вам кто-то другой, ни о чём "своём" речь не идёт. Где был бы врач без поликлиники? где была бы поликлиника без налогов, которые мы с зеброй платим? Не нужно искажать реальность. Либо покупаем всё своё, несём риски и героически пишем про большой титанический труд. Либо признаём что все бюджетники - иждивенцы у налогоплательщиков и ваш труд это 3-5% в структуре общих затрат (то есть ничто).

Ты просто витальончик трохи примитивный, потому не совсем понимаешь откуда берутся деньги.Конкретно твой кейс.Твой бокс (склад) , то есть твою коммерческую недвигу сняла фирмочка , которая живет на госзакупках (гостендерах) , дерибанит госбюджет. Она тебе аренду платит по сути бюджетные деньги. И даже если бы ты с этих денег платил нормальный честный налог (чего ты не делаешь, а платишь копейки налюбливая с сумой арендных платежей) то и тогда бы ты просто часть бюджетных денег возвращал обратно в бюджет. Но никак не создавал бы ничего.Действительно полезными для страны бизнесменами я бы назвал ойти и подобные экспортно-ориентированные отрасли. То есть те, кто заводит в страну валютную выручку, платит налоги с этих доходов. Все остальные - это перераспределение кем-то заработанного . Уж кто-кто , а ты мамкин бизнесмен не только ничего не создаешь, но и с доходов фактически ничего не платишь.В твоем примере «вот если бы ты купил частный вертолет» - мимо кассы, малыш. Если этот вертолет купит Фокс, а я у него пилот, работающий для ООН, то мы с ним вместе заводим в страну валюту. Я без вертолета никто, он без пилота не заработает. И вот наша условная кооперация реально делает деньги. Заводит миллионы долларов, и платит в бюджет налоги. А ты благодаря нами заработанным миллионам долларов (которые попадают в страну) купишь за гривны красную рыбу и за гривны запьешь Егерьмейстером. Хотя Украина за гривны не выращивает ни красную рыбу, ни разливает Егерь.. А долярчик благодаря выплаченным нами налогам получит сардельки, которые даст котам.