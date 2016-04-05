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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5722572357245725>
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:05

  _hunter написав:Угумц: к "каким-то результатам". А почему не к среднегодовой температуре в Киеве. Или к высоте новогодней йолки в нем же?
кто платит деньги тот и заказывает торт. Почему их не устраивают ваши новогодние ёлки - вопрос не ко мне.
  _hunter написав:- но хоть какое-то хоть чуть логичное объяснение быть должно же?
серьёзно? я думал вы так шутите.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:12

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Теория хорошая, но несколько странная: зачем ИМ двигать фронт? -- до масквы его всеравно додвинуть не реально, а выход на "границы 91го" вообще ничего не решит.
вы же не знаете с какими аргументами ТАМ выбивают для нас деньги. Врядли страшилками, что армия рф нападёт через атлантику. В иждивенческое: "берите сколько надо, у нас еще есть" больше 30 лет не верю. На таких условиях даже детям родным не дают. Значит что-то среднее, привязанное к каким-то результатам.

Вероятно не могут бросить на произвол народ Украины но и не решили что делать с кварталом.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:12

  fler написав:
  fox767676 написав:А далі як? Коли власна економіка ще більш схлопнеться?

Шановний Фокс тричісімдесятшостий, вибачте, але за прогнозами (напр., від МВФ, Світового банку та укр. фахівців) поки що наша економіка лише зростатиме - і цього року, і наступного ще більше. Можете пояснити нам, з якого переляку вона схлопнеться?

Это про вот эти прогнозы:
При цьому, за словами Георгієвої, оскільки війна триває, потреби України у фінансуванні також зростають.

«За нашою останньою оцінкою, потреби у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік будуть на 3 мільярди доларів вищими, ніж під час першого перегляду

? -- странный рост, какой-то выходит -- на минус три лярда...

Странно: экономика растет -- а в бюджет заложили падение гривны...
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:16

  fler написав:
  fox767676 написав:А далі як? Коли власна економіка ще більш схлопнеться?

Шановний Фокс тричісімдесятшостий, вибачте, але за прогнозами (напр., від МВФ, Світового банку та укр. фахівців) поки що наша економіка лише зростатиме - і цього року, і наступного ще більше. Можете пояснити нам, з якого переляку вона схлопнеться?


Тоді навіщо нам грошова допомога замість військово-технічної ?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-tra ... 95275.html
І чому тоді ви,шановна, пропонували мобілізовувати насамперед літніх чоловіків, аргументуючи це зниженням навантаження на ПФ ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:17

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Угумц: к "каким-то результатам". А почему не к среднегодовой температуре в Киеве. Или к высоте новогодней йолки в нем же?
кто платит деньги тот и заказывает торт. Почему их не устраивают ваши новогодние ёлки - вопрос не ко мне.
  _hunter написав:- но хоть какое-то хоть чуть логичное объяснение быть должно же?
серьёзно? я думал вы так шутите.

но объяснение-то даете -- вы...

абсолютно серьезно: я в прессе этой идеи -- "даем столько лярдов, на сколько километров Наступленьище продвинулось" вообще не встречал, но вы ее упорно пытаетесь продвигать...
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:23

  Vadim_ написав:Испания закупила рекордное количество российского газа в 2023 году за всю историю, пишет издание El Mundo

За девять месяцев текущего года Мадрид импортировал в шесть раз больше российского газа, чем в 2018, и столько же, как за весь 2022.

@nexta_live

а скільки в м3? щоб зробити своє порівняння.
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:27

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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:43

  _hunter написав:
  vitaliiangel написав: Значит что-то среднее, привязанное к каким-то результатам.

Угумц: к "каким-то результатам". А почему не к среднегодовой температуре в Киеве. Или к высоте новогодней йолки в нем же? :wink:
... но хоть какое-то хоть чуть логичное объяснение быть должно же? :roll:

Гроші нам дають за умов прийняття потрібних законів. Не прийняли - не отримали.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:51

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Трохи)) не так.
Бюджетник живе не за рахунок держави, а за рахунок своєї власної праці. Своєї праці у вигляді послуг лікувати, вчити, служити, збирати податки і т.д., які він продає державі.
за счёт "собственного труда" это когда вы откроете свою школу, поликлинику, или купите свой вертолёт. Если это дал вам кто-то другой, ни о чём "своём" речь не идёт. Где был бы врач без поликлиники? где была бы поликлиника без налогов, которые мы с зеброй платим? Не нужно искажать реальность. Либо покупаем всё своё, несём риски и героически пишем про большой титанический труд. Либо признаём что все бюджетники - иждивенцы у налогоплательщиков и ваш труд это 3-5% в структуре общих затрат (то есть ничто).

Ты просто витальончик трохи примитивный, потому не совсем понимаешь откуда берутся деньги.
Конкретно твой кейс.
Твой бокс (склад) , то есть твою коммерческую недвигу сняла фирмочка , которая живет на госзакупках (гостендерах) , дерибанит госбюджет. Она тебе аренду платит по сути бюджетные деньги. И даже если бы ты с этих денег платил нормальный честный налог (чего ты не делаешь, а платишь копейки налюбливая с сумой арендных платежей) то и тогда бы ты просто часть бюджетных денег возвращал обратно в бюджет. Но никак не создавал бы ничего.
Действительно полезными для страны бизнесменами я бы назвал ойти и подобные экспортно-ориентированные отрасли. То есть те, кто заводит в страну валютную выручку, платит налоги с этих доходов. Все остальные - это перераспределение кем-то заработанного . Уж кто-кто , а ты мамкин бизнесмен не только ничего не создаешь, но и с доходов фактически ничего не платишь.
В твоем примере «вот если бы ты купил частный вертолет» - мимо кассы, малыш. Если этот вертолет купит Фокс, а я у него пилот, работающий для ООН, то мы с ним вместе заводим в страну валюту. Я без вертолета никто, он без пилота не заработает. И вот наша условная кооперация реально делает деньги. Заводит миллионы долларов, и платит в бюджет налоги. А ты благодаря нами заработанным миллионам долларов (которые попадают в страну) купишь за гривны красную рыбу и за гривны запьешь Егерьмейстером. Хотя Украина за гривны не выращивает ни красную рыбу, ни разливает Егерь.. А долярчик благодаря выплаченным нами налогам получит сардельки, которые даст котам.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 04 гру, 2023 15:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:54

  stm написав:
  fox767676 написав:
То разові pr-акції політпроектів, споносорвані олігархами а не трьохкопійчиними.
Фонди повинні асоціюватися не з молодими ухилянтами з обкладинки Форбс, а з військовими

Как много вы задонатили личным друзьям или их детям на передке?


ad-hoc допомога на "монобанку" мобілізованим віртуально знайомим з ІТ десь 10% відсотків від загальної, тобто 3-4 тис на місяць.
невіртуальні - хто залишив країну в різні часи, хто якось викручується, хоча більшість типа "офіцери" та "патріоти"
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