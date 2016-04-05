Расследование The Washington Post просчетов и разногласий в планировании украинского контрнаступления.



Ключевые элементы, определившие ход контрнаступления и его первоначальные результаты:

▪️Украинские, американские и британские военные провели восемь крупных настольных военных игр, чтобы разработать план кампании. Однако Вашингтон просчитался, насколько быстро украинские войска можно превратить в боевые силы западного образца особенно без предоставления Киеву воздушной мощи.

▪️Американские и украинские официальные лица порой резко расходились во мнениях относительно стратегии, тактики и сроков. Пентагон хотел, чтобы наступление началось в середине апреля, чтобы не дать России укрепить свои позиции. Украинцы колебались, настаивая на том, что они не готовы без дополнительного вооружения и подготовки.

▪️Американские военные чиновники были уверены, что фронтальная атака механизированными частями на российские линии была осуществима с теми войсками и вооружением, которыми располагала Украина. Моделирование показало, что в лучшем случае киевские войска смогут достичь Азовского моря и отрезать российские войска на юге за 60-90 дней.

▪️Соединенные Штаты выступали за целенаправленное наступление вдоль южной оси, но руководство Украины считало, что его силы должны атаковать в трех разных точках на 600-мильном фронте: на юг (к Мелитополю и Бердянску на Азовском море) и на восток (к Бахмуту).

▪️Разведывательное сообщество США было настроено более негативно, чем американские военные, считая, что шансы на успех наступления составляют лишь 50 на 50, учитывая мощную многослойную оборону, которую Россия создала за зиму и весну.

▪️Многие на Украине и на Западе недооценили способность России восстанавливаться после неудач на поле боя и использовать свои неизменные преимущества: живую силу, мины и готовность жертвовать жизнями в таких масштабах, которые мало кто из других стран может себе позволить.

▪️По мере приближения начала наступления украинские военные чиновники опасались, что понесут катастрофические потери, а американские чиновники считали, что без решительного штурма потери будут еще больше.



Год начался с пика решимости Запада, высокой уверенности украинских войск и прогнозов президента Владимира Зеленского о решительной победе. Но сейчас на всех фронтах царит неопределенность. Моральный дух на Украине ослабевает. Международное внимание переключилось на Ближний Восток. Даже среди сторонников Украины растет политическое нежелание вносить еще больший вклад в нестабильное дело. Почти на каждом участке фронта ожидания и результаты расходятся, поскольку Украина перешла к медленному наступлению, в результате которого были отвоеваны лишь отдельные участки территории. В совокупности все эти факторы делают победу Украины гораздо менее вероятной, чем годы войны и разрушений. Безрезультатные и обескураживающие первые месяцы кампании ставят перед западными сторонниками Киева отрезвляющие вопросы о будущем. «На это уйдут годы и много крови, если это вообще возможно. Готова ли Украина к этому? Каковы последствия для населения? Экономические последствия? Последствия для западной поддержки?" – сказал один из британских чиновников, отвечающих за безопасность. В конце года президент России Владимир Путин как никогда уверен, что сможет переждать переменчивый Запад и полностью поглотить уже захваченную его войсками украинскую территорию.



В ходе телефонного разговора поздней осенью 2022 года, после того как Киев отвоевал территории на севере и юге, глава Пентагона Ллойд Остин поговорил с генералом Валерием Залужным и спросил его, что ему нужно для весеннего наступления. Залужный ответил, что ему требуется 1000 единиц бронетехники и девять новых бригад, обученных в Германии и готовых к бою. Чиновник, знакомый с ходом разговора, привел слова Остина: «Я сделал большой глоток («big gulp» – прим. BRIEFLY). Это практически невозможно».

▪️В первые месяцы 2023 года военные чиновники из Великобритании, Украины и Соединенных Штатов завершили серию военных игр на базе армии США в Висбадене в Германии. Украинских офицеров включили в состав недавно созданного командования, ответственного за поддержку Киева. «Мы собрали всех союзников и партнеров вместе и очень сильно надавили на них, чтобы получить дополнительные механизированные машины», – сказал высокопоставленный представитель американского минобороны.

▪️Во время игр, каждая из которых длилась несколько дней, участники должны были играть роль либо российских войск, либо украинских войск и командиров. Планировщики проводили учения с помощью специализированного программного обеспечения для военных игр и электронных таблиц Excel, а иногда просто перемещая фигуры на карте. В симуляции были небольшие задания, каждое из которых фокусировалось на одном из элементов борьбы – наступательных операциях или логистике. Полученные выводы затем вносились в разрабатываемый план кампании. На некоторых играх присутствовали тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли и генерал Александр Сырский. Во время одного из визитов в Висбаден Милли пообщался с украинскими спецназовцами, которые работали вместе с американскими «зелеными беретами», в надежде воодушевить их.

▪️«Не должно быть ни одного русского, который ложится спать и не задается вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи. Вы должны вернуться туда и организовать кампанию за линией фронта», – сказал Милли, по словам чиновника, осведомленного об этом событии.



Украинские чиновники надеялись, что наступление сможет повторить успех осени 2022 года, когда они отвоевали часть Харьковской области на северо-востоке и Херсон. Но по итогам игр западные чиновники поняли, что Украине лучше сконцентрировать свои силы на одной стратегической цели – массированной атаке в направлении Азовского моря. По итогу Крым должен быть отрезан по суши. Репетиции дали США возможность в нескольких моментах сказать украинцам, что они «очень, очень, очень хотят это сделать, но у них ничего не получится», сказал бывший чиновник.

▪️Стратеги попытались оценить вероятность различных сценариев, включая капитуляцию России, что считается «очень маловероятным», или крупное поражение Украины, которое создаст возможность для крупного российского контрнаступления, что также маловероятно.

▪️Самый оптимистичный сценарий для перерезания сухопутного пути в Крым – от 60 до 90 дней. По словам американских чиновников, моделирование также предсказывало трудный и кровопролитный бой с 30-40-процентными потерями солдат и техники. Американские офицеры видели, как в крупных сражениях в Ираке и Афганистане потери оказывались гораздо ниже расчетных. Они считали эти оценки отправной точкой для планирования медицинской помощи и эвакуации с поля боя, чтобы потери никогда не достигали прогнозируемого уровня.

▪️Американские чиновники также считали, что в конечном итоге погибнет больше украинских солдат, если Киеву не удастся провести решительное наступление и конфликт превратится в затяжную войну на истощение. Но они признавали деликатность стратегии, которая повлечет за собой значительные потери.

▪️«Нам было легко сказать им на учениях: «Хорошо, вы должны сосредоточиться на одном месте и очень сильно надавить». Они собирались потерять много людей и много техники. Этот выбор гораздо сложнее на поле боя», – сказал высокопоставленный чиновник.

▪️С этим согласен высокопоставленный украинский военный. Военные игры «не работают», сказал он из-за новых технологий, которые изменили поле боя. Украинские солдаты вели бои, не похожие на те, с которой сталкивались силы НАТО. Это большой традиционный конфликт, с окопами в стиле Первой мировой, на который накладывается повсеместное использование беспилотников и другие футуристические средства. У украинцев не было превосходства в воздухе, которое было у американских военных во всех современных конфликтах, в которых они участвовали. «Все эти методы... их можно взять и выбросить, понимаете? И выбросить, потому что сейчас это не работает», – сказал украинский высокопоставленный военный



Американцы давно сомневались в разумности решения Киева держать войска в районе осажденного восточного города Бахмут. Украинцы смотрели на это по-другому. «Удержание Бахмута» стало синонимом гордости за ожесточенное сопротивление противнику, который превосходит тебя в силе. Зеленский, которого поддерживало военное командование, твердо стоял на том, что необходимо сохранить крупное присутствие вокруг Бахмута и нанести удар по российским силам там в рамках контрнаступления. Для этого Залужный держал под Бахмутом больше сил, чем на юге, включая самые опытные подразделения страны, с разочарованием отметили американские чиновники.

▪️Украинские чиновники утверждали, что им необходимо поддерживать активные бои в районе Бахмута. Если этого не делать Россия попытается вновь занять часть Харьковской области и продвинуться в Донбассе. «Мы сказали [американцам]: «Если бы вы заняли места наших генералов, то увидели бы, что если мы не сделаем Бахмут предметом конфликта, то это сделают [русские] Мы не можем этого допустить», – сказал один высокопоставленный украинский чиновник.

▪️Кроме того, по словам высокопоставленного британского чиновника, Залужный планировал превратить огромную протяженность фронта в проблему для России. Украинский генерал хотел растянуть гораздо более крупные силы России, которые не знакомы с местностью и испытывают проблемы с моральным духом и логистикой, и ослабить их боевую мощь. Западные чиновники увидели проблемы в таком подходе, который также уменьшил бы огневую мощь украинских вооруженных сил в любой точке атаки. Западная военная доктрина диктовала концентрированное наступление на одну цель. В итоге американцы уступили.

▪️«Они знают местность. Они знают русских. Это не наша война. И нам пришлось как бы отстраниться от этого», – сказал один из высокопоставленных американских чиновников.



3 февраля советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан собрал высших чиновников администрации, чтобы рассмотреть план контрнаступления. Большинство из них уже были знакомы с подходом Украины. Цель заключалась в том, чтобы старшие советники Байдена высказались и попытались прийти к консенсусу, чтобы потом дать общий совет президенту. По словам одного из участников встречи, вопросы, поставленные Салливаном, были просты. Во-первых, смогут ли Вашингтон и его партнеры успешно подготовить Украину к прорыву сильно укрепленной обороны России? И затем, даже если украинцы будут готовы, смогут ли они на самом деле это сделать.

▪️Тогдашний председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли показывал потенциальные направления атаки и развертывание украинских и российских сил. Он и министр обороны Ллойд Остин говорили, что «Украине, чтобы добиться успеха, нужно воевать по-другому», вспоминает один высокопоставленный чиновник администрации.

▪️После распада Советского Союза вооруженные силы Украины стали сконцентрировались на обороне. С 2014 года они сосредоточились на изнурительной, но малоэффективной борьбе на Донбассе. Чтобы организовать крупномасштабное наступление, потребовались бы значительные изменения в структуре и тактике войск. Планирование предусматривало более широкую и качественную западную подготовку, которая до этого момента сводилась к обучению небольших групп и отдельных лиц использованию предоставленного Западом оружия. Тысячи военнослужащих должны были пройти в Германии обучение крупным формированиям и маневрам на поле боя в американском стиле, принципы которого были заложены еще во время Второй мировой войны. Обучение американских войск «общевойсковым операциям» часто длилось более года. План Украины предлагает сократить это время до нескольких месяцев.

▪️Вместо того чтобы вести артиллерийский огонь, затем «продвигаться вперед» и вести еще один огонь, украинцы будут «сражаться и стрелять одновременно», а недавно обученные бригады будут продвигаться вперед с бронетехникой и артиллерийской поддержкой «будто исполняя симфонию», сказал высокопоставленный представитель администрации.



Серьезной проблемой была поставка 155-миллиметровых снарядов, которые позволили бы Украине конкурировать с огромным артиллерийским арсеналом России. По расчетам Пентагона, Киеву требовалось 90 000 или более снарядов в месяц. Хотя производство в США росло, оно составляло лишь десятую часть от этого объема. «В определенный момент мы просто не смогли бы их предоставить», – сказал бывший высокопоставленный чиновник.

▪️Джейк Салливан на том совещании рассказал о возможных вариантах. Южная Корея располагает огромным количеством боеприпасов, но ее законы запрещают отправлять оружие в зоны боевых действий. По расчетам Пентагона, около 330 000 155-мм снарядов можно переправить по воздуху и морю за 41 день, если убедить Сеул.

▪️Высокопоставленные чиновники администрации общались с коллегами в Сеуле, которые были согласны, пока поставки носили косвенный характер. Снаряды начали поступать в начале года, и в итоге Южная Корея стала более крупным поставщиком артиллерийских боеприпасов для Украины, чем все европейские страны вместе взятые.

▪️Более срочная альтернатива заключалась в использовании арсенала 155-миллиметровых снарядов американских вооруженных сил, которые были оснащены кассетными боеприпасами. У Пентагона были тысячи таких снарядов, которые десятилетиями пылились. Но госсекретарь Энтони Блинкен выступал против. Перед решительными возражениями Блинкена Салливан отложил рассмотрение вопроса о кассетных боеприпасах



В первую годовщину конфликта Зеленский похвастался, что 2023 год станет «годом победы». Его шеф разведки заявил, что украинцы скоро будут отдыхать в Крыму. Сотрудники американской разведки, скептически настроенные по отношению к энтузиазму Пентагона, оценивали вероятность успеха не более чем 50 на 50. Такая оценка разочаровала их коллег из Министерства обороны, особенно из Европейского командования США. Они вспоминали ошибочное предсказание спецслужб, что Киев падет в течение нескольких дней. Некоторые военные язвили, что шпионы шпионам всегда выгоднее сделать ставку на неудачу.

▪️Глава ЦРУ Уильям Бернс, а в прошлом – бывший посол в России, за последний год неоднократно ездил в Киев, иногда втайне, чтобы встретиться со своими украинскими коллегами, а также с Зеленским и военными. Он ценил самое мощное оружие украинцев – их волю к борьбе с экзистенциальной угрозой. «По нашим более широким оценкам разведки, это будет очень тяжелый путь», – говорил он.

▪️Через две недели после того, как Джейк Салливан и другие выступали перед президентом, в сверхсекретном обновленном докладе разведки говорилось, что трудности с доставкой войск, боеприпасов и техники означают, что Украина, вероятно, не достигнет своих целей в контрнаступлении. Запад до сих пор отказывался удовлетворить просьбу Украины о предоставлении истребителей и системы ATACMS. «Вы не сможете в одночасье превратиться из развивающейся армии постсоветского наследия в армию США 2023 года. Глупо рассчитывать, что можно дать им что-то, и это изменит способ ведения боевых действий», – сказал высокопоставленный сотрудник западной разведки. Американские военные чиновники не стали спорить с тем, что это будет кровавая борьба. К началу 2023 года, по их данным, было ранено или убито до 130 000 украинских военнослужащих, включая многих лучших солдат.

▪️Некоторые украинские командиры уже выражали сомнения по поводу предстоящей кампании, ссылаясь на количество военнослужащих, которым не хватало боевого опыта. Тем не менее Пентагон тесно сотрудничал с украинскими войсками. Американские военные утверждали, что оценки разведки не учитывают огневую мощь вновь прибывшего вооружения, а также волю украинцев к победе. Глава Пентагона Ллойд Остин знал, что дополнительное время для обучения новой тактике и технике было бы полезно, но у Украины не было такой роскоши.

▪️«В идеальном мире у вас есть выбор. Вы продолжаете говорить: «Я хочу взять еще шесть месяцев, чтобы подготовиться и почувствовать себя комфортно». Я считаю, что у них не было выбора. Они боролись за свою жизнь», – сказал в интервью Остин



К марту Россия уже много месяцев готовила свою оборону, возводя километры заграждений, траншей и других препятствий по всему фронту. По ходу конфликта Россия адаптировалась к новым условиям, вырывая более сухие, зигзагообразные окопы, которые лучше защищали солдат от обстрелов. Со временем траншеи стали более сложными и появились в лесах, чтобы у защитников было больше возможностей для отступления. Русские строили тоннели между позициями, чтобы противостоять беспилотникам. Траншеи были частью многослойной обороны, включавшей плотные минные поля, бетонные пирамиды и противотанковые рвы. В отличие от наступательных действий России в начале конфликта, эти оборонительные сооружения соответствовали хрестоматийным советским стандартам. Также Россия имела заградотряды.

▪️И хотя у России было гораздо больше войск, более мощный военный арсенал и просто готовность нести действительно серьезные потери, американские чиновники знали, что у нее есть и серьезные уязвимые места. Войскам, которые спешно вводились на Украину, не хватало опыта. Текучка кадров среди полевых командиров отрицательно сказалась на командовании и управлении. По оценкам, российских сил было недостаточно для защиты всех рубежей. Но если Украина не начнет действовать быстро, Кремль сможет восполнить свой дефицит в течение года или даже меньше, если получит дополнительную помощь от дружественных стран, таких как Иран и Северная Корея.

▪️Американские чиновники утверждали, что Украине крайне необходимо начать. В конце апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг без предупреждения посетил Зеленского в Киеве. Он прилетел обсудить подготовку к саммиту НАТО в июле, в том числе вопрос о вступлении Киева в альянс. Но за рабочим обедом с несколькими министрами и помощниками разговор перешел на подготовку к контрнаступлению: как идут дела и что еще предстоит сделать. По словам двух человек, Столтенберг спросил, как обстоят дела с оснащением и обучением украинских бригад. Зеленский сообщил, что украинские военные ожидают, что на конец апреля готовность бригад будет составлять 80-85%, рассказали собеседники. Это шло вразрез американским ожиданиям, согласно которым Украина уже должна быть готова к старту. Украинский лидер также подчеркнул, что его войска должны удерживать восток, чтобы не дать России перебросить силы для блокирования контрнаступления Киева на юге. По его словам, чтобы защитить восток и одновременно продвинуться на юг, Украине нужно больше бригад, напомнили два источника.